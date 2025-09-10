Как проверить зарубежного контрагента и почему это важно

Проверка контрагента на сегодняшний день является обязательной процедурой во многих компаниях. Это позволяет обезопасить себя и избежать многих рисков: финансовых, репутационных, налоговых.

Для проверки контрагентов на территории РФ существует множество платных и бесплатных сервисов. А как проверить контрагента за рубежом и так ли это необходимо делать?

Вроде бы вы уже встречались с вашим зарубежным партнёром, вели предварительные переговоры. Или же его вам порекомендовали хорошие знакомые. Но всё это, как говорится, «к делу не пришьёшь».

Есть такое понятие как «должная осмотрительность», и именно её вы должны проявить, находя нового партнёра не только в нашей стране, но и на внешнем рынке. Особенно это актуально в сфере ВЭД, так как штраф за нарушение ст. 19 о репатриации валютной выручки закона 173-ФЗ о валютном регулировании и валютном контроле может составлять до 100% этой самой невозвращённой валютной выручки.

При неблагоприятном развитии событий именно проявленная в самом начале должная осмотрительность в виде проверки зарубежного контрагента поможет вам доказать свою невиновность и минимизировать штрафные санкции.

Набор инструментов для проверки контрагентов за рубежом примерно тот же, что и у нас в России: в основном все европейские государства имеют реестр юридических лиц, сродни нашему ЕГРЮЛ. В Великобритании это Companies House, в Голландии, Германии, Австрии, например – торговый реестр ( Handelsregister , Firmenbuch ) и т.п. Это всё открытые базы, том числе для пользователей других стран, можно за небольшую плату получить сведения об интересующей компании.

Также проверку будущего партнёра можно осуществить, направив официальный запрос в ТПП РФ, Торговое представительство РФ в другом государстве или Атташе по коммерции иностранного государства в РФ .

