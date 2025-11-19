Почему текучесть линейного персонала — не просто HR-проблема, а стратегическая угроза бизнесу

Влияние текучести на бизнес-процессы и репутацию компании

Текучесть снижает не только физическую численность персонала. Она разрушает командную динамику, ухудшает передачу опыта и нарушает производственный ритм.

- Сбои в работе и потери времени: простой оборудования, нарушения сроков поставок — все это отражается на клиентах и репутации.

- Рост затрат: расходы на подбор, адаптацию и обучение новых сотрудников быстро нарастают, иногда превышая бюджет планирования.

- Снижение мотивации оставшихся: постоянная нестабильность приводит к выгоранию и снижению эффективности.