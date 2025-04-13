Тихая текучка: как бизнес теряет людей и даже не замечает

Кажется, всё в порядке: команда на месте, задачи выполняются, отчёты сданы.
А потом — неожиданно и болезненно — уходит ключевой сотрудник.
И ты даже не подозревал, что он был на грани.
Скорее всего, ты столкнулся с тем, что называют скрытой текучестью.
Это когда люди физически остаются в компании, но эмоционально — уже уволились.
Они работают на автопилоте, выгорают, ищут другие варианты, но молча.
📉 И именно такая текучка — самая опасная. Потому что ты не видишь её, пока не поздно.
Что такое текучесть и как её посчитать?
Текучесть кадров — это показатель того, сколько сотрудников покидают компанию за определённый период.
Формула простая:
(Количество уволившихся / Среднесписочная численность) × 100%
Пример: если за год из 100 человек уволились 15, то текучесть = 15%.
📌 Приемлемым считается уровень до 10–12%. Всё, что выше — сигнал о проблемах.
Но важно помнить: в формуле не учитывается тихая текучка.
А значит, реальные потери — всегда выше, чем кажется.
Как распознать тихую текучку?
Вот несколько тревожных признаков:
– Сотрудник стал безразличен к результату
– Не проявляет инициативу
– Чаще берёт больничные и отгулы
– Избегает обсуждений и общения
– Формально выполняет задачи
– Пропадает из рабочих чатов
Если вы видите такие сигналы — это уже не просто усталость. Это отключение от команды.
Что с этим делать?
Вот несколько практических шагов:
✅ Регулярно общайтесь с командой один на один. Не только о задачах, а о настроении, целях, трудностях.
✅ Собирайте обратную связь. Делайте это анонимно, чтобы услышать правду, а не то, что хотят сказать “по инструкции”.
✅ Уделите внимание адаптации. Особенно в удалённой команде. Люди не должны чувствовать себя брошенными после онбординга.
✅ Прокачивайте лидеров. Зачастую именно линейные руководители становятся причиной выгорания и ухода.
✅ Покажите ценность. Не только деньгами. Люди хотят расти, учиться, понимать, зачем они здесь.
✅ Считайте не только текучесть, но и стоимость потери. Потеря человека = найм + обучение + упущенная выгода.
Почему это важно?
Потому что вы можете нанимать 20 человек в месяц,
но если 18 из них уходят через три месяца — вы не растёте.
Вы просто бесконечно латаете дыры.
📌 Текучесть — это не только про HR. Это про здоровье бизнеса.
📌 А тихая текучка — это скрытая утечка энергии, денег и темпа.
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💬 А ты замечал признаки тихой текучки в своей компании? Напиши в комментариях — обсудим.
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