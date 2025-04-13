Тихая текучка: как бизнес теряет людей и даже не замечает

Кажется, всё в порядке: команда на месте, задачи выполняются, отчёты сданы.

А потом — неожиданно и болезненно — уходит ключевой сотрудник.

И ты даже не подозревал, что он был на грани.

Скорее всего, ты столкнулся с тем, что называют скрытой текучестью.

Это когда люди физически остаются в компании, но эмоционально — уже уволились.

Они работают на автопилоте, выгорают, ищут другие варианты, но молча.

📉 И именно такая текучка — самая опасная. Потому что ты не видишь её, пока не поздно.