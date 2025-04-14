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Оксана Макейкина
HR

🔥 Почему уходят лучшие? Как мотивация спасает от текучки — и как выстроить систему, которая действительно работает

Почему люди уходят, даже когда всё «вроде нормально»? В этой статье я объясняю, как выстроить систему мотивации, которая действительно снижает текучесть. Без теории и HR-штампов — только то, что работает в реальном бизнесе: примеры, структура, ошибки и инструменты, которые вы можете внедрить уже завтра.

Сколько раз вы теряли сильного сотрудника и думали: «Ну вот, опять»?

Я не понаслышке знаю, как это влияет на бизнес. Компании, которые приходят ко мне на консультации, часто жалуются на высокую текучесть. Но редко кто видит корень проблемы — в отсутствии системного подхода к мотивации.

А ведь именно она — ключ к стабильности, вовлечённости и росту команды. Давайте разберёмся.

Что не так с мотивацией в большинстве компаний?

Многие руководители уверены, что премия раз в квартал — это уже мотивация. Или что высокая зарплата автоматически удержит людей.

Но если бы всё действительно работало так просто, почему тогда уходят даже хорошо оплачиваемые сотрудники?

📌 Проблема в том, что мотивация — это не разовая акция. Это система, которая поддерживается каждый день.
И она включает не только деньги, но и признание, развитие, атмосферу, гибкость и ощущение значимости.

Как устроена сильная система мотивации?

На опыте компаний, с которыми я работаю, эффективная система опирается на три ключевых уровня:

  1. Материальная мотивация
    — конкурентная зарплата, премии, бонусы, прозрачные KPI.
    — важно: критерии должны быть понятными, достижимыми и регулярными.

  2. Нематериальная мотивация
    — карьерный рост, обучение, обратная связь, признание заслуг.
    — регулярные встречи один на один, личные планы развития, внутренние мероприятия.

  3. Среда и культура
    — доверие, уважение, психологическая безопасность, чувство сопричастности.
    — в токсичной или равнодушной среде не спасут даже высокие зарплаты.

Что делать, чтобы снизить текучесть?

✅ Проведите аудит: почему реально уходят сотрудники? Не догадывайтесь — спрашивайте.
✅ Внедрите регулярную обратную связь и one-to-one встречи.
✅ Узнайте, что важно именно вашей команде: гибкий график, рост, атмосфера, менторство?
✅ Постройте понятную и справедливую систему мотивации, а не “по настроению”.
✅ Пересмотрите адаптацию новых сотрудников — это точка, где формируется вовлечённость с первых дней.

📊 Пример из практики

В одной IT-компании уровень текучести достигал 35%. Люди уходили спустя 2–4 месяца, даже не дорабатывая до конца испытательного срока.

Мы провели аудит и обнаружили:
— сотрудники не получали обратной связи;
— не понимали, к кому обращаться с вопросами;
— не чувствовали ценности своей работы.

Что изменили:
— запустили программу наставничества, где каждый новичок получал поддержку опытного сотрудника;
— внедрили структуру one-to-one встреч с менеджерами раз в 2 недели;
— обучили тимлидов принципам регулярного менеджмента: постановка задач, обратная связь, вовлечённое управление.
— внедрили мини-систему оценки вовлечённости внутри команд.

Результат: через 6 месяцев показатель текучести снизился с 35% до 11%.
А самое главное — люди стали сами рекомендовать компанию друзьям и бывшим коллегам.

💬 Если вы чувствуете, что команда устала, выгорает или работает “на отвали” — не ждите, когда они уйдут.
Скорее всего, они уже морально ушли. Просто ищут повод.

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Там я делюсь реальными кейсами, инструментами и рабочими решениями из бизнеса. Без воды и теории.

Хорошая команда — это не случайность. Это результат системной работы.
А мотивация — это не мотивационные постеры на кухне. Это процессы, которые ты выстраиваешь каждый день.

Информации об авторе

Оксана Макейкина

Оксана Макейкина

Специалист по подбору персонала в Индивидуальный предприниматель

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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