🔥 Почему уходят лучшие? Как мотивация спасает от текучки — и как выстроить систему, которая действительно работает

📊 Пример из практики

В одной IT-компании уровень текучести достигал 35%. Люди уходили спустя 2–4 месяца, даже не дорабатывая до конца испытательного срока.

Мы провели аудит и обнаружили:

— сотрудники не получали обратной связи;

— не понимали, к кому обращаться с вопросами;

— не чувствовали ценности своей работы.

Что изменили:

— запустили программу наставничества, где каждый новичок получал поддержку опытного сотрудника;

— внедрили структуру one-to-one встреч с менеджерами раз в 2 недели;

— обучили тимлидов принципам регулярного менеджмента: постановка задач, обратная связь, вовлечённое управление.

— внедрили мини-систему оценки вовлечённости внутри команд.

Результат: через 6 месяцев показатель текучести снизился с 35% до 11%.

А самое главное — люди стали сами рекомендовать компанию друзьям и бывшим коллегам.

💬 Если вы чувствуете, что команда устала, выгорает или работает “на отвали” — не ждите, когда они уйдут.

Скорее всего, они уже морально ушли. Просто ищут повод.

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Хорошая команда — это не случайность. Это результат системной работы.

А мотивация — это не мотивационные постеры на кухне. Это процессы, которые ты выстраиваешь каждый день.