ЦОК МК 24.04 Мобильный
Оксана Макейкина
HR

🚧 Боюсь расти: откровенно о страхе масштабирования и потери контроля над бизнесом

«Мог бы вырасти, но сам себе мешаю» — знакомо? В этой статье — честный разговор о страхе масштабирования. Почему даже у сильных предпринимателей возникает блок, когда пора расти? Как отличить реальный риск от внутреннего саботажа? И главное — что с этим делать, чтобы не потерять ни команду, ни бизнес.

Когда-то ко мне пришёл клиент с фразой:
«Я понимаю, что могу вырасти. Но не расту. Я сам себе тормоз».

Это был основатель онлайн-школы. Всё шло хорошо: продукт востребован, команда слаженная, воронки работают.
Но когда бизнес подошёл к точке масштабирования — он застыл.

📉 Не запускал новые каналы.
📉 Не нанимал людей.
📉 Не увеличивал объёмы.

Хотя возможности были. Знаешь, почему?

😵 Потому что он боялся

🧠 Боялся потерять контроль.
🧠 Боялся нанять «не тех».
🧠 Боялся, что качество просядет.
🧠 Боялся, что команда не справится.
🧠 А главное — боялся самого роста.

Этот страх не редкость.
Он живёт внутри многих предпринимателей.
Просто не каждый готов в этом признаться.

😮‍💨 И это нормально

Рост = не всегда про амбиции и драйв.
Часто это про психологический дискомфорт.

И пока голова кричит: «Нужно масштабироваться!» — внутри поднимается тревога:
«А вдруг не справлюсь? А вдруг всё потеряю?»

Это не про слабость. Это про ответственность, которую страшно расширять.

💡 Мой опыт

Я работала в Skyeng, когда мы ещё нанимали по 10 преподавателей в месяц.
Через 5 лет мы вышли на цифру 1500.

И я помню момент, когда команда выросла в 10 раз.
А вместе с ней — нагрузка, ошибки, хаос.

Было страшно. Хотелось «заморозить рост».

Но мы справились. Потому что начали выстраивать систему.
Не пытались «удержать» всё руками.
А создали процессы, делегировали, автоматизировали.

Что делать, если ты узнал себя?

Вот мини-чеклист, который я даю клиентам:

Признай страх. Это не диагноз. Это сигнал.
Спроси себя: чего именно ты боишься? Потерь? Ошибок? Новой ответственности?
Разбей рост на этапы. Не нужно сразу нанимать 50 человек. Начни с 1 ключевого.
Включи поддержку. Операционный директор, бизнес-консультант, коуч — кто-то, кто поможет держать фокус.
Автоматизируй. Делай так, чтобы система работала без твоего ручного участия.

📌 И ещё...

Если ты понимаешь, что бизнес может расти, но что-то внутри тебя тормозит —
это не про лень или слабость.
Это про огромный уровень ответственности, который сложно нести в одиночку.

💬 Хочешь поговорить об этом?

Я работаю с предпринимателями, которые хотят вырасти, но не сгореть.
И я точно знаю, как выстроить HR-систему, при которой рост — это не кошмар, а кайф.

📩 Пиши, если хочешь обсудить свою ситуацию.
📲 И обязательно подпишись на мой Telegram: @AI_HR_MAS — там я делюсь кейсами, решениями и мыслями, которые не рассказывают на бизнес-форумах.

А ты когда-нибудь чувствовал, что сам тормозишь рост своего бизнеса?
Давай обсудим в комментариях — без стыда, но по-честному.

Информации об авторе

Оксана Макейкина

Оксана Макейкина

Специалист по подбору персонала в Индивидуальный предприниматель

1 подписчик 8 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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