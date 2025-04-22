🚧 Боюсь расти: откровенно о страхе масштабирования и потери контроля над бизнесом

Когда-то ко мне пришёл клиент с фразой:
«Я понимаю, что могу вырасти. Но не расту. Я сам себе тормоз».
Это был основатель онлайн-школы. Всё шло хорошо: продукт востребован, команда слаженная, воронки работают.
Но когда бизнес подошёл к точке масштабирования — он застыл.
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📉 Не запускал новые каналы.
📉 Не нанимал людей.
📉 Не увеличивал объёмы.
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Хотя возможности были. Знаешь, почему?
😵 Потому что он боялся
🧠 Боялся потерять контроль.
🧠 Боялся нанять «не тех».
🧠 Боялся, что качество просядет.
🧠 Боялся, что команда не справится.
🧠 А главное — боялся самого роста.
Этот страх не редкость.
Он живёт внутри многих предпринимателей.
Просто не каждый готов в этом признаться.
😮💨 И это нормально
Рост = не всегда про амбиции и драйв.
Часто это про психологический дискомфорт.
И пока голова кричит: «Нужно масштабироваться!» — внутри поднимается тревога:
«А вдруг не справлюсь? А вдруг всё потеряю?»
Это не про слабость. Это про ответственность, которую страшно расширять.
💡 Мой опыт
Я работала в Skyeng, когда мы ещё нанимали по 10 преподавателей в месяц.
Через 5 лет мы вышли на цифру 1500.
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И я помню момент, когда команда выросла в 10 раз.
А вместе с ней — нагрузка, ошибки, хаос.
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Было страшно. Хотелось «заморозить рост».
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Но мы справились. Потому что начали выстраивать систему.
Не пытались «удержать» всё руками.
А создали процессы, делегировали, автоматизировали.
Что делать, если ты узнал себя?
Вот мини-чеклист, который я даю клиентам:
✅ Признай страх. Это не диагноз. Это сигнал.
✅ Спроси себя: чего именно ты боишься? Потерь? Ошибок? Новой ответственности?
✅ Разбей рост на этапы. Не нужно сразу нанимать 50 человек. Начни с 1 ключевого.
✅ Включи поддержку. Операционный директор, бизнес-консультант, коуч — кто-то, кто поможет держать фокус.
✅ Автоматизируй. Делай так, чтобы система работала без твоего ручного участия.
📌 И ещё...
Если ты понимаешь, что бизнес может расти, но что-то внутри тебя тормозит —
это не про лень или слабость.
Это про огромный уровень ответственности, который сложно нести в одиночку.
💬 Хочешь поговорить об этом?
Я работаю с предпринимателями, которые хотят вырасти, но не сгореть.
И я точно знаю, как выстроить HR-систему, при которой рост — это не кошмар, а кайф.
📩 Пиши, если хочешь обсудить свою ситуацию.
📲 И обязательно подпишись на мой Telegram: @AI_HR_MAS — там я делюсь кейсами, решениями и мыслями, которые не рассказывают на бизнес-форумах.
А ты когда-нибудь чувствовал, что сам тормозишь рост своего бизнеса?
Давай обсудим в комментариях — без стыда, но по-честному.
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