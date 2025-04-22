🚧 Боюсь расти: откровенно о страхе масштабирования и потери контроля над бизнесом

Когда-то ко мне пришёл клиент с фразой:

«Я понимаю, что могу вырасти. Но не расту. Я сам себе тормоз».

Это был основатель онлайн-школы. Всё шло хорошо: продукт востребован, команда слаженная, воронки работают.

Но когда бизнес подошёл к точке масштабирования — он застыл.

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📉 Не запускал новые каналы.

📉 Не нанимал людей.

📉 Не увеличивал объёмы.

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Хотя возможности были. Знаешь, почему?