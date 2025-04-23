🧨Когда все держится на тебе: что делать с одиночеством предпринимателя

Об этом редко говорят вслух.

Особенно в бизнес-среде, где нужно быть сильным, стратегичным, эффективным.

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Но вот правда: предпринимательство — это иногда очень одиноко.

И я сейчас не о том, что «нет времени на друзей» или «вечером никто не ждёт дома».

А о другом — глубже.

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Когда все решения на тебе.

Когда некому выговориться, потому что у команды — другие роли.

Когда даже успехи не с кем по-настоящему разделить.

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Команда — это команда.

Они смотрят на тебя как на лидера.

А ты…

А ты не всегда знаешь, в какую сторону рулить.

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И вроде бы рост идёт.

А внутри — пусто.

Потому что страхи нельзя делегировать.