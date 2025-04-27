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Оксана Макейкина
HR

🛑 Где все люди? Почему клондайка дешёвых кадров не существует — и что с этим делать

Компании жалуются на нехватку сотрудников, а специалисты — на отсутствие нормальных вакансий. В чём парадокс? Почему больше людей в базе не значит больше качественных кандидатов? И что реально делать собственнику бизнеса, чтобы команда росла, а текучка не съедала прибыль?

Когда-то казалось: найду сотрудников быстро и недорого — и бизнес попрёт 🚀. Но реальность оказалась другой.

Сегодня собственники бизнеса бьют тревогу: специалистов не хватает, нанимать сложно и дорого. При этом на рынке полно людей, которые не могут найти работу. Парадокс?

На самом деле — нет.

Почему так происходит

💡 Компании хотят опытных профи за небольшую зарплату.
💡 Кандидаты хотят достойные условия и карьерные перспективы.
💡 Работодатели не готовы инвестировать в адаптацию и обучение.
💡 Бизнес не всегда умеет грамотно оценить потребность в кадрах и выстроить воронку найма.

В результате встречаются два одиночества — и расходятся. Никто не доволен.

Клондайка нет. И уже не будет.

Иллюзия дешёвой рабочей силы — устарела.
❌ Экономика изменилась.
❌ Требования к качеству услуг выросли.
❌ Люди больше ценят своё время, энергию и развитие.

Да, можно найти новичков без опыта. Но чтобы они стали ценными сотрудниками, нужна сильная система адаптации, наставничества и вовлечённости.

Иначе — текучка, выгорание, потери времени и денег.

Что делать собственнику бизнеса

Считать стоимость найма — понимать, сколько реально обходится привлечение и адаптация одного сотрудника.
Не ждать чуда от рынка — а строить внутри компании условия, которые удерживают людей.
Инвестировать в автоматизацию процессов — чтобы высвобождать ресурсы на ключевых специалистов.
Развивать бренд работодателя — и усиливать лояльность команды.
Работать без предубеждений — давать шанс кандидатам с нестандартным опытом, но высоким потенциалом.

Где искать сотрудников

🧩 Карьерные порталы: hh.ru, Superjob, JobCat.
🧩 Авито — да, там тоже бывают хорошие кадры.
🧩 Профессиональные сообщества в ВК и Telegram.
🧩 Личный бренд собственника — мощный магнит для кандидатов.
🧩 Лендинг с вакансией + таргетированная реклама.
🧩 Реферальные программы: приведи друга — получи бонус.

Золотое правило на ближайшие годы

🔑 Удержание персонала важнее бесконечного найма.
🔑 Оптимизация процессов критична для роста.
🔑 Лучше платить хорошим сотрудникам больше — чем бесконечно искать новых.

От себя

Я вижу эту проблему каждый день, помогая собственникам оптимизировать найм и удержание.
И поверьте: нет никакой волшебной очереди из крутых специалистов, которых можно забрать за копейки.

Идёт битва за людей. И выигрывает тот, кто строит нормальные, человеческие условия работы и умеет заботиться о своей команде ❤️.

Хотите обсудить, как это сделать в вашем бизнесе?
Пишите в комментариях или приходите на консультацию!
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Информации об авторе

Оксана Макейкина

Оксана Макейкина

Специалист по подбору персонала в Индивидуальный предприниматель

2 подписчика 11 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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