🛑 Где все люди? Почему клондайка дешёвых кадров не существует — и что с этим делать

Когда-то казалось: найду сотрудников быстро и недорого — и бизнес попрёт 🚀. Но реальность оказалась другой.

Сегодня собственники бизнеса бьют тревогу: специалистов не хватает, нанимать сложно и дорого. При этом на рынке полно людей, которые не могут найти работу. Парадокс?

На самом деле — нет.