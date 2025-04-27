🛑 Где все люди? Почему клондайка дешёвых кадров не существует — и что с этим делать

Когда-то казалось: найду сотрудников быстро и недорого — и бизнес попрёт 🚀. Но реальность оказалась другой.
Сегодня собственники бизнеса бьют тревогу: специалистов не хватает, нанимать сложно и дорого. При этом на рынке полно людей, которые не могут найти работу. Парадокс?
На самом деле — нет.
Почему так происходит
💡 Компании хотят опытных профи за небольшую зарплату.
💡 Кандидаты хотят достойные условия и карьерные перспективы.
💡 Работодатели не готовы инвестировать в адаптацию и обучение.
💡 Бизнес не всегда умеет грамотно оценить потребность в кадрах и выстроить воронку найма.
В результате встречаются два одиночества — и расходятся. Никто не доволен.
Клондайка нет. И уже не будет.
Иллюзия дешёвой рабочей силы — устарела.
❌ Экономика изменилась.
❌ Требования к качеству услуг выросли.
❌ Люди больше ценят своё время, энергию и развитие.
Да, можно найти новичков без опыта. Но чтобы они стали ценными сотрудниками, нужна сильная система адаптации, наставничества и вовлечённости.
Иначе — текучка, выгорание, потери времени и денег.
Что делать собственнику бизнеса
✅ Считать стоимость найма — понимать, сколько реально обходится привлечение и адаптация одного сотрудника.
✅ Не ждать чуда от рынка — а строить внутри компании условия, которые удерживают людей.
✅ Инвестировать в автоматизацию процессов — чтобы высвобождать ресурсы на ключевых специалистов.
✅ Развивать бренд работодателя — и усиливать лояльность команды.
✅ Работать без предубеждений — давать шанс кандидатам с нестандартным опытом, но высоким потенциалом.
Где искать сотрудников
🧩 Карьерные порталы: hh.ru, Superjob, JobCat.
🧩 Авито — да, там тоже бывают хорошие кадры.
🧩 Профессиональные сообщества в ВК и Telegram.
🧩 Личный бренд собственника — мощный магнит для кандидатов.
🧩 Лендинг с вакансией + таргетированная реклама.
🧩 Реферальные программы: приведи друга — получи бонус.
Золотое правило на ближайшие годы
🔑 Удержание персонала важнее бесконечного найма.
🔑 Оптимизация процессов критична для роста.
🔑 Лучше платить хорошим сотрудникам больше — чем бесконечно искать новых.
От себя
Я вижу эту проблему каждый день, помогая собственникам оптимизировать найм и удержание.
И поверьте: нет никакой волшебной очереди из крутых специалистов, которых можно забрать за копейки.
Идёт битва за людей. И выигрывает тот, кто строит нормальные, человеческие условия работы и умеет заботиться о своей команде ❤️.
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