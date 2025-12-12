Случай жизнеспособности Конституции России в корпоративных отношениях

Эти положения (из статей 32 и 42 Закона об АО) при некотором их прочтении (которое можно назвать: «Я художник, я так вижу!») позволяли выплатить владельцам обыкновенных акций дивиденды, и при этом «безболезненно» для себя оставить ни с чем, подвинув в сторонку, владельцев привилегированных акций. Такое прочтение и такой подход каждый человек может характеризовать по-разному, но лично я первым делом вспомнил те слова из стихотворения Андрея Вознесенского, которые и вывел в название заметки. Кстати, вторая моя ассоциация, скоро последовавшая за первой, у меня вызывает улыбку – это песня группы «Ленинград» под названием «П.П.». Если честно, меня очень радует, что они пришли мне на ум именно в таком порядке, но причины этой радости – уже личное и не связано с проблемой давать названия заметкам, т.к. такой проблемы и нет вовсе – названия приходят легко и словно сами собой.

Так вот, КС РФ рассмотрел этот вопрос, и рассудил он ну прямо с достоинством: своим постановлением от 25.09.2025 № 31-П он выразил несогласие с указанным выше «прочтением» закона. Логика рассуждения Суда в принципе понятная, но на два положения мотивировочной части постановления нужно обратить внимание, тем более – в День Конституции.

1. КС РФ указывает: «действующее правовое регулирование исходит из того, что при отсутствии решения о выплате (объявлении) дивидендов акционеры не вправе требовать их выплаты». Ключевое слово – «действующее». Оно означает, что рассматриваемое правовое регулирование, т.е. сам подход, само решение, волей законодателя может измениться на противоположное и стать не действующим, ушедшим в историю. Следовательно, требование о выплате дивидендов можно обусловливать наличием или отсутствием разных обстоятельств. Означенное требование выплаты сейчас порождается простым юридическим фактом - решением общего собрания, а завтра это уже, например, фактический состав, состоящий из а) наличия дивидендной политики с определенными правилами, позволяющими определять размер дивидендов и б) достижения определённых и объективно определяемых результатов финансово-хозяйственной деятельности. Это лишь пример, но суть проста: вопрос условий для выплаты дивидендов – это вопрос политико-правовой, и то решение этого вопроса, которое сейчас существует, не является единственно возможным, оно не вмонтировано в основы бытия и в фундамент экономики, не является краеугольным камнем и оно вполне себе вариативно. Таким образом, мы видим, что КС РФ видит, что существующий подход к вопросу выплаты дивидендов (и даже по обыкновенным акциям, а не только по привилегированным) – всего лишь законодательный подход, который можно, по обстоятельствам, полностью или частично менять под нужды социально-экономического развития. Дело в деятельном конструктивном подходе, а не во влиянии традиций, данности или иных факторов. Лично мне интересна идея обязательности дивидендов для некоторых случаев, т.е. в рамках оправданного дифференцированного регулирования, и именно в этом ключе я здесь обращаю внимание на слово «действующее».

2. КС РФ констатирует: «признание недействительным решения о распределении дивидендов, принятого с нарушением установленных нормативных ограничений, само по себе не восстанавливает нарушенных имущественных прав владельцев привилегированных акций в случае, если дивиденды по обыкновенным акциям были фактически выплачены».

А не являются ли неосновательным обогащением денежные средства, полученные владельцами обыкновенных акций на основании недействительного решения общего собрания? С выплатами членам советов директоров такое случалось. И тогда, в принципиальном отношении, возврат дивидендов в АО восстанавливает нарушенные имущественные права владельцев привилегированных акций? Как будто бы да. Конечно же, судебный возврат неосновательного обогащения и исполнительное производство в данной гипотетической ситуации станут эпопеей, но сейчас речь не об этом. Представляется, что если смотреть на дискриминационные дивидендные выплаты под этим углом, то можно прийти к выводу и о том, что в таких эмитентах-нарушителях советы директоров и исполнительные органы возводят на себя непомерную гражданско-правовую ответственность. А отсюда уже рукой подать до правды миноритариев – во избежание всех этих неприятностей проще выплатить дивиденды и владельцам привилегированных акций. Вот такой отдельный ход мыслей напрашивается при анализе ситуации с владельцами привилегированных акций.

Постановление КС РФ – в целом хорошее постановление, и оно важное. Лично я думал, что КС РФ и вслед за арбитражными судами «усмотрит основания» для противоположных выводов. Лично меня радует, что принято то, что принято. Мне думается, что наша Конституция по-прежнему жизнеспособна; дело не только и не столько в самом законе, дело в том, какими глазами на него смотрят.