Один просроченный платеж по госконтракту может «заморозить» бизнес на 2–3 месяца

Представьте ситуацию: контракт исполнен, работы приняты, документы подписаны.
Оплата должна поступить в течение недели.
Проходит месяц — денег нет.
Для крупной компании это неприятность.
Для малого бизнеса — кассовый разрыв, срыв зарплат и кредитное плечо.
И самое опасное — многие поставщики воспринимают это как «рабочий момент».
Почему задержка оплаты — это не норма
Если обязательства исполнены, заказчик обязан оплатить их в установленный срок.
Отсутствие лимитов, технические сложности или «подождите немного» не отменяют обязательств.
Просрочка — это нарушение.
А значит, у поставщика есть право требовать не только оплату долга, но и компенсацию за задержку.
Важно помнить: бизнес не обязан кредитовать государство за свой счёт.
Почему предприниматели тянут с реакцией
На практике чаще всего я вижу три причины:
— страх испортить отношения
— надежда, что «всё равно заплатят»
— нежелание идти в формальный конфликт
Но время в таких ситуациях работает против поставщика.
Чем дольше пауза, тем сильнее кассовый разрыв и тем сложнее сохранить устойчивость.
Рациональный алгоритм действий
Первый шаг — официальная фиксация задолженности.
Письменное требование с расчётом суммы и указанием срока оплаты часто дисциплинирует быстрее, чем устные договорённости.
Второй шаг — подключение контрольных инструментов.
Государственные заказчики чувствительны к проверкам и административной ответственности.
Третий шаг — судебная защита.
Да, это крайняя мера. Но в подобных спорах судебная практика достаточно устойчива.
Главная ошибка бизнеса
Самая дорогая ошибка — считать просрочку «обычной практикой».
Если предприниматель системно закрывает глаза на задержки, он фактически берёт на себя финансовые риски заказчика.
В долгосрочной перспективе это разрушает оборотный капитал.
Более широкий вывод
Платёжная дисциплина — основа любой контрактной системы.
Если бизнес спокойно и последовательно защищает свои права,
он защищает не только конкретный контракт, но и устойчивость своей компании.
Госконтракт — это не особый режим, где правила работают иначе.
Это такие же обязательства сторон.
И предпринимателю важно помнить:
спокойная правовая позиция — это не конфликт.
Это управление риском.
Начать дискуссию