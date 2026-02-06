8154 Премиум Моб
Алексей Гамаюнов
Госзакупки

Один просроченный платеж по госконтракту может «заморозить» бизнес на 2–3 месяца

Контракт исполнен, акты подписаны — денег нет. Для малого бизнеса один просроченный платеж может обернуться кассовым разрывом и кредитной нагрузкой. Разбираю, почему задержка оплаты — это не «рабочий момент», а нарушение, и какие шаги помогают вернуть деньги без лишней эскалации.

Представьте ситуацию: контракт исполнен, работы приняты, документы подписаны.
Оплата должна поступить в течение недели.

Проходит месяц — денег нет.

Для крупной компании это неприятность.
Для малого бизнеса — кассовый разрыв, срыв зарплат и кредитное плечо.

И самое опасное — многие поставщики воспринимают это как «рабочий момент».

Почему задержка оплаты — это не норма

Если обязательства исполнены, заказчик обязан оплатить их в установленный срок.
Отсутствие лимитов, технические сложности или «подождите немного» не отменяют обязательств.

Просрочка — это нарушение.
А значит, у поставщика есть право требовать не только оплату долга, но и компенсацию за задержку.

Важно помнить: бизнес не обязан кредитовать государство за свой счёт.

Почему предприниматели тянут с реакцией

На практике чаще всего я вижу три причины:

— страх испортить отношения
— надежда, что «всё равно заплатят»
— нежелание идти в формальный конфликт

Но время в таких ситуациях работает против поставщика.

Чем дольше пауза, тем сильнее кассовый разрыв и тем сложнее сохранить устойчивость.

Рациональный алгоритм действий

Первый шаг — официальная фиксация задолженности.
Письменное требование с расчётом суммы и указанием срока оплаты часто дисциплинирует быстрее, чем устные договорённости.

Второй шаг — подключение контрольных инструментов.
Государственные заказчики чувствительны к проверкам и административной ответственности.

Третий шаг — судебная защита.
Да, это крайняя мера. Но в подобных спорах судебная практика достаточно устойчива.

Главная ошибка бизнеса

Самая дорогая ошибка — считать просрочку «обычной практикой».

Если предприниматель системно закрывает глаза на задержки, он фактически берёт на себя финансовые риски заказчика.

В долгосрочной перспективе это разрушает оборотный капитал.

Более широкий вывод

Платёжная дисциплина — основа любой контрактной системы.

Если бизнес спокойно и последовательно защищает свои права,
он защищает не только конкретный контракт, но и устойчивость своей компании.

Госконтракт — это не особый режим, где правила работают иначе.
Это такие же обязательства сторон.

И предпринимателю важно помнить:
спокойная правовая позиция — это не конфликт.
Это управление риском.

Информации об авторе

Алексей Гамаюнов

сооснователь в ООО БанкПроКонсалт

4 подписчика

