Один просроченный платеж по госконтракту может «заморозить» бизнес на 2–3 месяца

Почему задержка оплаты — это не норма

Если обязательства исполнены, заказчик обязан оплатить их в установленный срок.

Отсутствие лимитов, технические сложности или «подождите немного» не отменяют обязательств.

Просрочка — это нарушение.

А значит, у поставщика есть право требовать не только оплату долга, но и компенсацию за задержку.

Важно помнить: бизнес не обязан кредитовать государство за свой счёт.