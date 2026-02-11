Многие поставщики считают национальный режим формальностью.
Поставили «Россия» в графе происхождения — и пошли дальше.
А потом заявка отклонена. Цена лучшая. Опыт есть. Документы вроде в порядке.
Причина — одна строка, оформленная «не так».
Национальный режим в закупках — это не идеология и не политика. Это система автоматических фильтров. И если заявка им не соответствует, она просто выбывает.
Без обсуждений.
Почему именно сейчас ошибок стало больше
В последние годы правила применения национального режима стали более унифицированными. Комиссии действуют строго по алгоритму. Пространства для «здравого смысла» практически не осталось.
Если установлен запрет — его обязаны применить.
Если действует ограничение — комиссия не может закрыть на него глаза.
Если положено преимущество — оно рассчитывается по формуле.
Решение принимается не по ощущению, а по инструкции.
Три механизма, которые решают судьбу заявки
Национальный режим работает через три инструмента.
1. Запрет
Если он установлен, к участию допускаются только товары из стран ЕАЭС.
Иностранный товар — автоматическое отклонение.
Причём не «снижение баллов», а именно недопуск.
2. Ограничение допуска («второй лишний»)
Пока нет подтверждённой российской заявки — иностранные участвуют.
Как только такая заявка появляется — импортные предложения исключаются.
Даже если дешевле.
3. Преимущество
Самый мягкий вариант. Российским товарам при оценке условно уменьшают цену на 15%. Контракт при этом заключается по фактической цене.
Но если в заявке есть хотя бы одна позиция без подтверждения — преимущество может не применяться.
Где поставщики чаще всего теряют контракт
Ошибка №1 — страна указана, подтверждение отсутствует.
Для комиссии это иностранный товар. И заявка «сгорает».
Ошибка №2 — многопозиционный лот.
Один неподтверждённый товар — и вся заявка теряет преференции.
Ошибка №3 — уверенность, что «и так понятно».
В закупках «понятно» не работает. Работает только документ.
В чём главный риск
Национальный режим — это не способ поддержать «своих».
Это способ формализовать допуск.
Комиссия не анализирует реальность бизнеса. Она проверяет соответствие требованиям.
Если алгоритм не пройден — решение будет формальным.
И часто именно аккуратность, а не цена, определяет победителя.
Почему это важно учитывать заранее
В условиях высокой конкуренции поставщики привыкли бороться ценой.
Но иногда контракт теряется не из-за демпинга, а из-за формальной ошибки.
Именно поэтому национальный режим — это не второстепенный пункт документации. Это отдельный блок риска.
Тот, кто понимает механику его применения, участвует осознанно.
Тот, кто игнорирует — участвует вслепую.
А в закупках слепые заявки долго не живут.
Если хочешь, могу отдельно:
– написать сильный анонс под Клерк (чтобы повысить клики),
– подобрать теги,
– или разобрать, почему именно публикация набрала мало просмотров (заголовок, интрига, первые 3 абзаца).
Начать дискуссию