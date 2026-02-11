8162 КПК УСН моб
Национальный режим в закупках: почему одна строка в заявке может стоить контракта

Цена лучшая, опыт есть, а заявку отклоняют из-за одной строки. Национальный режим в закупках — это система формальных фильтров, которые работают автоматически. Разбираем, как действуют запрет, «второй лишний» и преимущество, и почему отсутствие одного подтверждения может стоить контракта.

Многие поставщики считают национальный режим формальностью.
Поставили «Россия» в графе происхождения — и пошли дальше.

А потом заявка отклонена. Цена лучшая. Опыт есть. Документы вроде в порядке.
Причина — одна строка, оформленная «не так».

Национальный режим в закупках — это не идеология и не политика. Это система автоматических фильтров. И если заявка им не соответствует, она просто выбывает.

Без обсуждений.

Почему именно сейчас ошибок стало больше

В последние годы правила применения национального режима стали более унифицированными. Комиссии действуют строго по алгоритму. Пространства для «здравого смысла» практически не осталось.

Если установлен запрет — его обязаны применить.
Если действует ограничение — комиссия не может закрыть на него глаза.
Если положено преимущество — оно рассчитывается по формуле.

Решение принимается не по ощущению, а по инструкции.

Три механизма, которые решают судьбу заявки

Национальный режим работает через три инструмента.

1. Запрет

Если он установлен, к участию допускаются только товары из стран ЕАЭС.
Иностранный товар — автоматическое отклонение.

Причём не «снижение баллов», а именно недопуск.

2. Ограничение допуска («второй лишний»)

Пока нет подтверждённой российской заявки — иностранные участвуют.
Как только такая заявка появляется — импортные предложения исключаются.

Даже если дешевле.

3. Преимущество

Самый мягкий вариант. Российским товарам при оценке условно уменьшают цену на 15%. Контракт при этом заключается по фактической цене.

Но если в заявке есть хотя бы одна позиция без подтверждения — преимущество может не применяться.

Где поставщики чаще всего теряют контракт

Ошибка №1 — страна указана, подтверждение отсутствует.
Для комиссии это иностранный товар. И заявка «сгорает».

Ошибка №2 — многопозиционный лот.
Один неподтверждённый товар — и вся заявка теряет преференции.

Ошибка №3 — уверенность, что «и так понятно».
В закупках «понятно» не работает. Работает только документ.

В чём главный риск

Национальный режим — это не способ поддержать «своих».
Это способ формализовать допуск.

Комиссия не анализирует реальность бизнеса. Она проверяет соответствие требованиям.
Если алгоритм не пройден — решение будет формальным.

И часто именно аккуратность, а не цена, определяет победителя.

Почему это важно учитывать заранее

В условиях высокой конкуренции поставщики привыкли бороться ценой.
Но иногда контракт теряется не из-за демпинга, а из-за формальной ошибки.

Именно поэтому национальный режим — это не второстепенный пункт документации. Это отдельный блок риска.

Тот, кто понимает механику его применения, участвует осознанно.
Тот, кто игнорирует — участвует вслепую.

А в закупках слепые заявки долго не живут.

