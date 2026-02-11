Национальный режим в закупках: почему одна строка в заявке может стоить контракта

Почему именно сейчас ошибок стало больше

В последние годы правила применения национального режима стали более унифицированными. Комиссии действуют строго по алгоритму. Пространства для «здравого смысла» практически не осталось.

Если установлен запрет — его обязаны применить.

Если действует ограничение — комиссия не может закрыть на него глаза.

Если положено преимущество — оно рассчитывается по формуле.

Решение принимается не по ощущению, а по инструкции.