Как сформировать финансовую отчетность в банк для получения кредита в 1С:БП

А вы знаете, что в 1С:БП можно автоматически сформировать и отправить финансовую отчетность непосредственно из программы?
Давайте разберемся, как это сделать.
Для создания финансовой отчетности для банка открываем Банк и касса – 1С:ФинОтчетность.
При создании выбираем организацию, банк и период.
Открыть настройки можно по кнопке «Отчеты»: можно убрать или добавить необходимые отчеты и настроить единицы измерения и точность.
Если необходимо отправить в том числе ОСВ по определенным счетам, то для этого выделяем мышью «ОСВ по счету» в левом окне формы, нажимаем «Сформировать отчет по счетам» и выбираем необходимые счета.
После всех необходимых настроек заполняем отчет (все отчеты или текущий отчет) по кнопке «Заполнить».
Для проверки полноты состава отчетности и информации в отчетах нажмите кнопку «Проверить».
По кнопке «Отправить» можно отправить отчетность в банк, если настроен обмен с банком электронными документами.
Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!
Комментарии1
Отличный материал! добавлю (некоторые банки допускают такую подпись). В примере: ОСВ-- Регистр учета--- подписать ЭП и сохранить, получается подписанный документ