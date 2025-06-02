Как сформировать финансовую отчетность в банк для получения кредита в 1С:БП

А вы знаете, что в 1С:БП можно автоматически сформировать и отправить финансовую отчетность непосредственно из программы?



Давайте разберемся, как это сделать.

Для создания финансовой отчетности для банка открываем Банк и касса – 1С:ФинОтчетность.

При создании выбираем организацию, банк и период.

Открыть настройки можно по кнопке «Отчеты»: можно убрать или добавить необходимые отчеты и настроить единицы измерения и точность.

Если необходимо отправить в том числе ОСВ по определенным счетам, то для этого выделяем мышью «ОСВ по счету» в левом окне формы, нажимаем «Сформировать отчет по счетам» и выбираем необходимые счета.

После всех необходимых настроек заполняем отчет (все отчеты или текущий отчет) по кнопке «Заполнить».

Для проверки полноты состава отчетности и информации в отчетах нажмите кнопку «Проверить».

По кнопке «Отправить» можно отправить отчетность в банк, если настроен обмен с банком электронными документами.

Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!