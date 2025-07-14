Уволенный сотрудник не попадает в ведомость

После увольнения сотруднику нужно выплатить разовое начисление. Но при создании ведомости уволенный сотрудник не отображается в подборе. Почему и что делать? Давайте разберемся подробнее в решении этой задачи.

Основная причина в подобной ситуации – установленная галочка «Не отображать в списках. Все операции по сотруднику завершены» в карточке сотрудника.

При такой настройке в списке сотрудников данный сотрудник не отображается, если стоит галочка «Скрывать сотрудников, по которым уже не выполняются операции», или отображается зачеркнутым, если не стоит галочка «Скрывать сотрудников, по которым уже не выполняются операции».

Снять галочку «Не отображать в списках. Все операции по сотруднику завершены» можно 2 способами:

в карточке сотрудника убрать галочку;

нажать правой кнопкой на сотрудника в списке сотрудников и выбрать «Установить/снять отметку, что операции не выполняются».

После снятия отметки «Не отображать в списках. Все операции по сотруднику завершены» сотрудник подтянется в ведомость на выплату зарплаты.

Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!