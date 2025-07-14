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Наталия Козак

Уволенный сотрудник не попадает в ведомость

После увольнения сотруднику нужно выплатить разовое начисление. Но при создании ведомости уволенный сотрудник не отображается в подборе. Почему и что делать? Давайте разберемся подробнее в решении этой задачи.

Основная причина в подобной ситуации – установленная галочка «Не отображать в списках. Все операции по сотруднику завершены» в карточке сотрудника. 

Притакойнастройкевспискесотрудниковданныйсотрудникнеотображается,еслистоитгалочка«Скрыватьсотрудников,покоторымуженевыполняютсяоперации»,илиотображаетсязачеркнутым,еслинестоитгалочка«Скрыватьсотрудников,покоторымуженевыполняютсяоперации».
При такой настройке в списке сотрудников данный сотрудник не отображается, если стоит галочка «Скрывать сотрудников, по которым уже не выполняются операции», или отображается зачеркнутым, если не стоит галочка «Скрывать сотрудников, по которым уже не выполняются операции».
Уволенный сотрудник не попадает в ведомость
Уволенный сотрудник не попадает в ведомость

Снять галочку «Не отображать в списках. Все операции по сотруднику завершены» можно 2 способами:

  • в карточке сотрудника убрать галочку;

Уволенный сотрудник не попадает в ведомость

  • нажать правой кнопкой на сотрудника в списке сотрудников и выбрать «Установить/снять отметку, что операции не выполняются».

Уволенный сотрудник не попадает в ведомость

После снятия отметки «Не отображать в списках. Все операции по сотруднику завершены» сотрудник подтянется в ведомость на выплату зарплаты.

Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!

Информации об авторе

Наталия Козак

Наталия Козак

Консультант 1С в ООО Бизнес Логика

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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