Уволенный сотрудник не попадает в ведомость
Основная причина в подобной ситуации – установленная галочка «Не отображать в списках. Все операции по сотруднику завершены» в карточке сотрудника.
Снять галочку «Не отображать в списках. Все операции по сотруднику завершены» можно 2 способами:
в карточке сотрудника убрать галочку;
нажать правой кнопкой на сотрудника в списке сотрудников и выбрать «Установить/снять отметку, что операции не выполняются».
После снятия отметки «Не отображать в списках. Все операции по сотруднику завершены» сотрудник подтянется в ведомость на выплату зарплаты.
Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!
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