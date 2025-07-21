Как в 1С настроить доначисление зарплаты до МРОТ, рассказываем в статье.

С целью соблюдения требований ст. 133 ТК РФ, сравнение фактически начисленного сотрудникам заработка должно осуществляться с указанными размерами МРОТ, причем в сравниваемый заработок не включаются выплаты, относящиеся к повышенной оплате за работу сверх нормы времени, а также ряд других компенсационных выплат: районный коэффициент и северная надбавка, доплата за работу во вредных условиях.

Степень вредности условий труда определяется по результатам специальной оценки условий труда. Если по результатам СОУТ установлен класс условий труда 3.1, то в соответствии со ст. 146, 147 ТК РФ работнику положена повышенная оплата труда.

Исходя из позиции Роструда, из сравнения также исключаются разовые премии и материальная помощь, а квартальные, годовые премии учитываются в полной сумме в том месяце, в котором они были выплачены.

Также при проверках ведомство не допускает сравнение среднемесячного заработка с МРОТ. Сравнению подлежит фактически выплачиваемая сумма за соответствующий календарный месяц.

Однако при настройке нужно принимать во внимание порядок расчета начислений, сравниваемых с минимальной оплатой труда. Так, если оклад сотруднику начисляется по дням, но при этом применяется график неполного рабочего времени, то доплату до МРОТ необходимо исчислять по норме часов.

Рассмотрим, как настроить начисление «Доплата до МРОТ» и назначить его сотруднику.

Для начала создадим два начисления «Доплата до МРОТ» (для окладников ) и «Доплата до МРОТ в часах».

Для этого проходим пункт меню «Настройка»-«Начисления».

Создаем новое начисление «Доплата до МРОТ».

В самом начислении проходим по вкладке «Расчет базы» и выбираем все ежемесячные начисления, которые могу быть у сотрудника (не забываем про начисления, которые не входят в базу).

Настройка начисления «Доплата до МРОТ в часах» происходит аналогичным образом, меняется только формула.

Начисление назначается сотруднику кадровым переводом или назначением планового начисления.

Программа автоматически сопоставляет сумму заработной платы с актуальным значением МРОТ и рассчитывает доплату.

Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!

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