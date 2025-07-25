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Наталия Козак

Как проверить статус самозанятого

Организация оплачивает услуги физических лиц со статусом самозанятые. Как проверить, действительно ли они являются самозанятыми?

При оформлении документов по договорам с самозанятыми автоматически через сервис 1С:Статус самозанятого выполняется проверка их статуса в ФНС. 

Это позволяет своевременно подтвердить их актуальный статус и избежать налоговых рисков, связанных с ошибочным оформлением выплат в адрес физических лиц, утративших статус.

Для начала проверьте, чтобы в настройках программы была включена функциональность «Учет по договорам»:

Главное – Функциональность – Учет по договорам.

Проверьте, чтобы была подключена Интернет-поддержка пользователей:

Администрирование – Интернет-поддержка и сервисы – Настройка Интернет-поддержки.

Рассмотрим проверку статуса самозанятого на примере.

Проверить статус самозанятого можно в договоре с контрагентом — нажмите на вопросительный знак около «Налогообложения контрагента».

После проверки появится сообщение о статусе самозанятого на дату заключения договора.

Проверить статус самозанятого можно, например, и при создании платежного поручения — нажмите на вопросительный знак около «Договора». 

После проверки появится сообщение о статусе самозанятого на дату платежного поручения.

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Информации об авторе

Наталия Козак

Наталия Козак

Консультант 1С в ООО Бизнес Логика

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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