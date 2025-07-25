Как проверить статус самозанятого
При оформлении документов по договорам с самозанятыми автоматически через сервис 1С:Статус самозанятого выполняется проверка их статуса в ФНС.
Это позволяет своевременно подтвердить их актуальный статус и избежать налоговых рисков, связанных с ошибочным оформлением выплат в адрес физических лиц, утративших статус.
Для начала проверьте, чтобы в настройках программы была включена функциональность «Учет по договорам»:
Главное – Функциональность – Учет по договорам.
Проверьте, чтобы была подключена Интернет-поддержка пользователей:
Администрирование – Интернет-поддержка и сервисы – Настройка Интернет-поддержки.
Рассмотрим проверку статуса самозанятого на примере.
Проверить статус самозанятого можно в договоре с контрагентом — нажмите на вопросительный знак около «Налогообложения контрагента».
После проверки появится сообщение о статусе самозанятого на дату заключения договора.
Проверить статус самозанятого можно, например, и при создании платежного поручения — нажмите на вопросительный знак около «Договора».
После проверки появится сообщение о статусе самозанятого на дату платежного поручения.
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