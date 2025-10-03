Расчет отпуска и сроки подачи заявления

Бывает так, что за последний месяц, который учитывается при расчете среднего заработка, зарплату не начислили. В таких ситуациях важно знать, как правильно действовать, чтобы избежать проблем.



Давайте обсудим сроки подачи заявлений и рассмотрим пример расчета в 1С:ЗУП.

Согласно действующему законодательству, работник может обратиться к работодателю с просьбой о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска вне установленного графика. Хотя конкретный срок для подачи такого заявления не прописан, рекомендуется сделать это заранее, желательно за три дня до планируемого отпуска. Это важно, чтобы работодатель успел выполнить правило о выплате отпускных — они должны быть перечислены не позднее чем за три дня до начала отдыха (согласно части 9 статьи 136 Трудового кодекса РФ).

Не забывайте, что срок выплаты отпускных считается в календарных днях и включает выходные и праздничные дни (часть 3 статьи 14 ТК РФ). Отсчет начинается с момента подачи вашего заявления.

Если отпускные не выплачиваются вовремя, работодателю может грозить штраф согласно статье 5.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Чтобы избежать неприятностей, стоит заранее установить сроки подачи заявлений на ежегодный отпуск в локальных нормативных актах, таких как Правила внутреннего трудового распорядка или Положение об отпусках. Например, можно определить срок подачи заявления в 5 дней. Это позволит учесть время, необходимое для рассмотрения запроса работника, а также для расчета и выплаты отпускных.

Если отпуск запланирован согласно графику отпусков, не нужно подавать заявление. Каждый работник имеет право на оплачиваемый отпуск раз в год, согласно статье 122 Трудового кодекса РФ. Работодатель составляет график отпусков, учитывая мнение профсоюзной организации, и утверждает его за две недели до начала нового календарного года. Этот график обязателен для всех: и для работников, и для работодателей. Не забудьте, что работник должен быть уведомлен о начале отпуска не позднее чем за две недели до его старта, и сделать это нужно под роспись. Эти правила прописаны в статье 123 Трудового кодекса.

Теперь рассмотрим вариант расчета отпуска, если отпуск у сотрудника начинается с начала августа, а зарплата за июль будет начислена позже, согласно установленным срокам в организации.

В этом случае в программе создаем документ отпуск и производим выплату.

Для расчета берется период с августа 2023 по июль 2024 гг., заметим, что июль 2024г. с нулевыми данными.

После начисления зарплаты за июль 2024 г. повторно заходим в документ «Отпуск» и переходим по ссылке «Исправить».

Программа автоматически создает новый документ «Отпуск» и подсвечивает иконку «Обновить».

Остается только нажать на нее и получить новый результат расчета.

Видим, что в новый результат расчета вошел весь требуемый период.

Далее производим выплату доначисленного отпуска и все, готово!

Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!

