Как перейти с НДС 5% на 7% в программе 1С: пошаговая инструкция
Ставка налога зависит от дохода:
5% при доходе до 250 млн. руб за 2024 г. без права на вычет
7% при доходе от 250 до 450 млн. руб за 2024 г. без права на вычет
20% при доходе от 450 млн. руб или добровольно с правом на вычет.
Рассмотрим отражение перехода со ставки НДС 5% на ставку 7%.
При превышении границы применения пониженной ставки НДС 5% появится предупреждение в журнале банковских выписок:
Банк и касса – Банковские выписки.
Можно из предупреждения перейти по ссылке «Настроить НДС».
Программа предложит установить ставку НДС 7% и применить с месяца, следующим за месяцем превышения.
Или можно открыть настройки НДС:
Главное – Налоги и отчеты – НДС.
В этом случае нужно самостоятельно выбрать новую ставку НДС 7% и указать период «Применить с:».
Вопрос: У нас в банковских выписках не показывается предупреждение, хотя лимит превышен. С чем может быть связано?
Ответ: Если в базе ведется учет по нескольким организациям, то в отборе должна стоять нужная организация. Проверьте, появится ли предупреждение с отбором по организации.
