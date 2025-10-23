Как перейти с НДС 5% на 7% в программе 1С: пошаговая инструкция

При превышении дохода в 60 млн. руб, организациям и ИП на УСН необходимо уплачивать НДС.

Ставка налога зависит от дохода:

5% при доходе до 250 млн. руб за 2024 г. без права на вычет

7% при доходе от 250 до 450 млн. руб за 2024 г. без права на вычет

20% при доходе от 450 млн. руб или добровольно с правом на вычет.

Рассмотрим отражение перехода со ставки НДС 5% на ставку 7%.

При превышении границы применения пониженной ставки НДС 5% появится предупреждение в журнале банковских выписок:

Банк и касса – Банковские выписки.

Можно из предупреждения перейти по ссылке «Настроить НДС».

Программа предложит установить ставку НДС 7% и применить с месяца, следующим за месяцем превышения.

Или можно открыть настройки НДС:

Главное – Налоги и отчеты – НДС.

В этом случае нужно самостоятельно выбрать новую ставку НДС 7% и указать период «Применить с:».

Вопрос: У нас в банковских выписках не показывается предупреждение, хотя лимит превышен. С чем может быть связано?

Ответ: Если в базе ведется учет по нескольким организациям, то в отборе должна стоять нужная организация. Проверьте, появится ли предупреждение с отбором по организации.

