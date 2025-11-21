Превысили лимит 20 млн по УСН: что делать

1. Зафиксируйте дату превышения лимита
Определите точную дату, когда доход по УСН превысил 20 млн рублей (суммируйте поступления с начала года).
Зафиксируйте эту дату в учёте и сообщите руководству.
2. Проверьте законодательные требования
Обязанность начислять НДС возникает с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло превышение лимита.
Остаётесь на УСН, но становитесь плательщиком НДС (УСН с НДС).
3. Настройте 1С:Бухгалтерия
Обновите программу до актуального релиза, поддерживающего новые ставки и режимы.
В настройках организации укажите, что теперь применяется УСН с НДС.
Проверьте ставку НДС в настройках Налогов и отчетов.
В справочнике номенклатуры для товаров и услуг, реализуемых после превышения лимита, установите ставку НДС 22/7/5%.
4. Оформляйте документы с НДС
Все реализации, счета, акты, оформленные после даты превышения лимита, должны содержать выделенный НДС.
Выставляйте счета-фактуры с НДС по новым операциям.
Проверьте шаблоны документов и печатные формы — они должны корректно отражать НДС.
5. Ведите раздельный учёт
Операции до превышения лимита отражайте без НДС, после — с НДС.
В 1С настройте раздельный учёт доходов и расходов по операциям с НДС и без НДС.
6. Уведомите контрагентов
Сообщите партнёрам о переходе на работу с НДС, чтобы избежать недоразумений при выставлении и получении документов.
7. Сдайте отчётность
Подготовьте и сдайте декларацию по НДС за квартал, в котором произошло превышение лимита.
Продолжайте сдавать уведомления по УСН до конца года и итоговую декларацию.
Проверьте корректность заполнения всех форм.
8. Проверьте корректность отражения операций
Сформируйте отчёты по реализации, налогам и декларациям, убедитесь, что суммы НДС считаются правильно.
Проведите сверку с бухгалтерским учётом и первичными документами.
9. Проконсультируйтесь при сложных ситуациях
Если возникают вопросы по переходу, оформлению документов или учёту — обратитесь к налоговому консультанту или специалисту 1С.
