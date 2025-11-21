Подписаться

Превысили лимит 20 млн по УСН: что делать

С 2026 года лимит дохода для работы на УСН без НДС снижен до 20 миллионов рублей. Если ваша компания превысила этот порог, важно вовремя перейти на работу с НДС и правильно оформить все документы. В статье — пошаговый чек-лист для бухгалтера.