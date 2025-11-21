ЦОК ОК МП 20.11 Мобильная
🔴 Вебинар: Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и оптимизация →
Наталия Козак
Налоговые изменения 2026

Превысили лимит 20 млн по УСН: что делать

С 2026 года лимит дохода для работы на УСН без НДС снижен до 20 миллионов рублей. Если ваша компания превысила этот порог, важно вовремя перейти на работу с НДС и правильно оформить все документы. В статье — пошаговый чек-лист для бухгалтера.

1. Зафиксируйте дату превышения лимита

  • Определите точную дату, когда доход по УСН превысил 20 млн рублей (суммируйте поступления с начала года).

  • Зафиксируйте эту дату в учёте и сообщите руководству.

2. Проверьте законодательные требования

  • Обязанность начислять НДС возникает с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло превышение лимита.

  • Остаётесь на УСН, но становитесь плательщиком НДС (УСН с НДС).

3. Настройте 1С:Бухгалтерия

  • Обновите программу до актуального релиза, поддерживающего новые ставки и режимы.

  • В настройках организации укажите, что теперь применяется УСН с НДС.

  • Проверьте ставку НДС в настройках Налогов и отчетов.

  • В справочнике номенклатуры для товаров и услуг, реализуемых после превышения лимита, установите ставку НДС 22/7/5%.

4. Оформляйте документы с НДС

  • Все реализации, счета, акты, оформленные после даты превышения лимита, должны содержать выделенный НДС.

  • Выставляйте счета-фактуры с НДС по новым операциям.

  • Проверьте шаблоны документов и печатные формы — они должны корректно отражать НДС.

5. Ведите раздельный учёт

  • Операции до превышения лимита отражайте без НДС, после — с НДС.

  • В 1С настройте раздельный учёт доходов и расходов по операциям с НДС и без НДС.

6. Уведомите контрагентов

  • Сообщите партнёрам о переходе на работу с НДС, чтобы избежать недоразумений при выставлении и получении документов.

7. Сдайте отчётность

  • Подготовьте и сдайте декларацию по НДС за квартал, в котором произошло превышение лимита.

  • Продолжайте сдавать уведомления по УСН до конца года и итоговую декларацию.

  • Проверьте корректность заполнения всех форм.

8. Проверьте корректность отражения операций

  • Сформируйте отчёты по реализации, налогам и декларациям, убедитесь, что суммы НДС считаются правильно.

  • Проведите сверку с бухгалтерским учётом и первичными документами.

9. Проконсультируйтесь при сложных ситуациях

  • Если возникают вопросы по переходу, оформлению документов или учёту — обратитесь к налоговому консультанту или специалисту 1С.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал - здесь публикуем практические советы, инструкции и лайфхаки по работе в 1С

Информации об авторе

Наталия Козак

Наталия Козак

Консультант 1С в ООО Бизнес Логика

11 подписчиков71 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Произошла ошибка загрузки комментарий, попробуйте еще раз

ГлавнаяБух.Совет