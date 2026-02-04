Как учесть расходы и подготовить декларацию по УСН за 2025 год в 1С:Бухгалтерия

Сдача декларации по УСН — важный этап для каждого предпринимателя и бухгалтера. В этой статье разберем, как правильно учесть расходы, подготовить все документы и заполнить декларацию за 2025 год в «1С:Бухгалтерия 8.3».

Всё просто, наглядно и с примерами — чтобы вы сдали отчётность вовремя и без ошибок!

Сроки сдачи декларации по УСН за 2025 год уже известны:

— для организаций — до 25 марта 2026 года;

— для ИП — до 27 апреля 2026 года.

Не забудьте, что декларацию сдаём по месту регистрации (организации — по адресу, ИП — по месту жительства).

В рамках УСН можно выбрать объект налогообложения:

— «Доходы» (ставка 6%, а в Орловской области — даже 1% или 3% для отдельных видов деятельности!);

— «Доходы минус расходы» (ставка 15%, а для некоторых — 5%).

Пониженные ставки действуют для тех, кто подходит под условия регионального закона №3111-ОЗ и работает по определённым ОКВЭД.

Мы составили для вас чек-лист для подготовки к сдаче Декларации по УСН за 2025г. в Программе «1С: Бухгалтерия 8.3»:

1. Проверьте настройки налогов и отчетов:

— Зайдите в «Главное» → «Налоги и Отчеты».

— На вкладке «Система налогообложения» выберите нужный вариант: УСН «Доходы-Расходы» или УСН «Доходы». Если применяете НДС — поставьте флажок.

— Если ваша компания платит НДС, убедитесь, что на вкладке «НДС» стоит отметка «5% (при доходе до 272,5 млн рублей)».

2. Проверьте проведение регламентной операции «Закрытие периода» за год.

3. Убедитесь, что все операции отражены в Книге учета доходов и расходов (КУДиР):

— Выберите период формирования — 2025 год.

4. Сформируйте КУДиР и проверьте заполнение всех граф:

— Не забудьте сделать предварительные настройки.

5. Доходы отражаются по кассовому методу:

— Всё фиксируется в момент поступления денег.

Если ваша компания платит НДС, то при расчёте налога по УСН в доходы не включается сумма НДС, предъявляемая покупателю.

6. Если вы выбрали объект налогообложения «Доходы минус расходы», то расходы учитываются только после их фактической оплаты — с нюансами, которые важно помнить (ст. 346.17 НК РФ):

6.1 Материальные расходы (например, сырьё и материалы) — учитываем в момент, когда реально списали деньги с расчётного счёта, цифрового рубля или из кассы. Если оплата прошла другим способом — фиксируем расход в момент такого погашения.

6.2 Расходы на оплату труда — тоже считаются только после фактической выплаты: списали деньги с расчётного счёта, цифрового рубля или из кассы — отразили расход.

На дату начисления зарплаты в учёт попадает только та сумма, которую реально выплатили за месяц.

6.3 Расходы на покупку товаров для перепродажи — учитываем по мере реализации этих товаров.

Для налогообложения можно выбрать один из методов оценки:

— по стоимости первых по времени приобретения (ФИФО);

— по средней стоимости;

— по стоимости единицы товара.

6.4 Расходы на налоги, сборы и страховые взносы — учитываем только реально уплаченные суммы.

Чтобы эти расходы попали в КУДиР, нужно не только оплатить налоги, но и отразить операцию «Сведения об уплате налогов» по соответствующему сроку.

6.5 Расходы на основные средства и нематериальные активы — учитываем в последний день отчётного периода, в размере фактически уплаченных сумм.

Если основное средство уже введено в эксплуатацию, а оплата поставщику прошла позже, используйте документ «Регистрация оплаты основных средств для УСН».

7. После этого рассчитываем налог к уплате,

проверяем доходы и расходы через отчёт «Анализ учета по УСН»,

создаём декларацию по УСН и заполняем её данными налогового учёта.

Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!

