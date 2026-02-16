Как начислить страховые взносы единоличному директору из МРОТ в 1С:ЗУП — пошаговая инструкция
Следуйте пошаговой инструкции, чтобы избежать ошибок и вопросов со стороны контролирующих органов.
Давайте разберём на примере, как начислить страховые взносы единоличному директору из МРОТ в 1С:ЗУП.
1. Сначала в должности руководителя нужно поставить специальную отметку:
Переходим в раздел «Настройка» — «Должности» и ставим галочку «Должность единоличного руководителя коммерческой организации».
2. Далее начисляем зарплату за месяц:
Заходим в «Зарплата» — «Начисление зарплаты и взносов» — «Создать».
3. Теперь регистрируем облагаемую базу для руководителя:
Путь такой: «Налоги и взносы» — «Регистрации облагаемой базы руководителя» — «Создать».
Облагаемая база — это сумма, которой не хватает до МРОТ. В нашем примере: 17 093,00 = 27 093,00 - 10 000,00.
4. После этого возвращаемся в документ «Начисление зарплаты и взносов» и пересчитываем страховые взносы:
«Зарплата» — «Начисление зарплаты и взносов» — «Пересчитать взносы».
5. Сумма облагаемой базы, которую вы зарегистрировали документом «Регистрация облагаемой базы руководителя», появится в отчёте «Анализ взносов в фонды» отдельной строкой «Дополнительная облагаемая база руководителя»:
«Налоги и взносы» — «Отчёты по налогам и взносам» — «Анализ взносов в фонды».
