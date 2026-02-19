Как вести учет розничных продаж и эквайринга в 1С:Бухгалтерия 8 — пошаговая инструкция с примерами

Ведение розничных продаж с применением ККТ и эквайринга в 1С:Бухгалтерия 8 может быть простым и удобным, если знать, с чего начать и как правильно настроить программу.

В этой статье вы найдёте пошаговую инструкцию по работе с отчётом о розничных продажах, учёту комиссий по эквайрингу и формированию всех необходимых проводок. Всё — наглядно, понятно и с примерами из практики.



Если вы продаёте товары и услуги розничным покупателям и используете ККТ, то вести учёт в 1С:Бухгалтерия 8 с помощью «Отчёта о розничных продажах» — это удобно и эффективно! Такой подход позволяет сразу отразить выручку и в бухгалтерском, и в налоговом учёте, учесть обязательства по наличным и безналичным расчётам, а также списать товары.



С чего начать?

Сначала проверьте настройки: зайдите в раздел «Главное» — «Функциональность». На вкладке «Банк и Касса» убедитесь, что стоит галочка «Платежные карты», а на вкладке «Розничная торговля» — галочка «Учёт товаров в розничной торговле».

Дальше всё просто:



Переходите в раздел «Продажи» — «Розничные продажи» — «Отчёт о розничных продажах».

Здесь можно создать документ вручную или воспользоваться сервисом 1С:Чеки ОФД (он работает только с оператором Астрал.ОФД).

Если нужно отразить продажи по выручке, принятой ранее, или вести учёт реализации по итогам инвентаризации, используйте операцию «Неавтоматизированная торговая точка».

В документе указываются товары, по которым по результатам инвентаризации учётное количество оказалось больше фактического.

Для розничной продажи или возврата с оптового склада или склада с видом «Розничный» выбирайте операцию «Розничный магазин». Заполняйте поле «Склад», вкладку «Товары».

А если была оплата картой — вкладку «Безналичные оплаты».

Если нужного вида оплаты нет, создайте новый: укажите способ оплаты «Платежная карта», контрагента, договор (по нему будет сопоставляться выручка по эквайрингу) и способ расчёта комиссии.

После проведения «Отчёта о розничных продажах» формируются все необходимые проводки: по выручке, расчётам с поставщиками, кассе и эквайрингу.

А также записи по регистрам накопления.

На основании отчёта можно сразу создать приходный кассовый ордер за день на сумму наличной выручки.

Когда банк зачисляет деньги по эквайрингу, оформляйте «Поступление на расчётный счёт» с видом операции «Поступление по платежным картам», указывая контрагента, который отвечает за приём средств.

В результате формируются проводки по регистру бухгалтерии (на сумму выручки и комиссии банка) и по регистрам накопления.

