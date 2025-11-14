Как правильно оформить обращение в техподдержку ЕБП при неполной загрузке РСКП в БГУ
В этой статье рассказываем, какие файлы нужно подготовить, как их выгрузить и что приложить к заявке, чтобы специалисты помогли максимально оперативно.
Если вдруг часть РСКП из ЕБП не загрузилась в БГУ, не переживайте — ситуацию можно быстро решить через службу технической поддержки ЕБП. Вот что нужно сделать и какие файлы приложить к обращению:
1. Для начала запросите документы за тот день, по которому возникла проблема с загрузкой.
2. В правой части экрана перейдите на вкладку «История запросов».
3. Найдите строку с «проблемным днём» и нажмите кнопку «Сохранить файлы обмена».
Система выгрузит архив с названием «Запрос документов из ЕБП».
4. Сохраните выписку из ЕБП за этот же день. Дополнительно сделайте скриншот платёжного поручения из выписки ЕБП.
5. В обращение к описанию проблемы обязательно приложите:
- архивный файл «Запрос документов из ЕБП»,
- выписку из ЕБП,
- скриншот платёжного документа из выписки.
С этими файлами специалисты поддержки смогут быстрее разобраться в ситуации и помочь вам!
Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!
