Как правильно оформить обращение в техподдержку ЕБП при неполной загрузке РСКП в БГУ

Иногда при загрузке документов из ЕБП в БГУ возникают сбои — часть РСКП не попадает в систему. Не стоит паниковать: решить проблему можно быстро, если правильно оформить обращение в техподдержку.

В этой статье рассказываем, какие файлы нужно подготовить, как их выгрузить и что приложить к заявке, чтобы специалисты помогли максимально оперативно.

Если вдруг часть РСКП из ЕБП не загрузилась в БГУ, не переживайте — ситуацию можно быстро решить через службу технической поддержки ЕБП. Вот что нужно сделать и какие файлы приложить к обращению:



1. Для начала запросите документы за тот день, по которому возникла проблема с загрузкой.

2. В правой части экрана перейдите на вкладку «История запросов».



3. Найдите строку с «проблемным днём» и нажмите кнопку «Сохранить файлы обмена».



Система выгрузит архив с названием «Запрос документов из ЕБП».

4. Сохраните выписку из ЕБП за этот же день. Дополнительно сделайте скриншот платёжного поручения из выписки ЕБП.



5. В обращение к описанию проблемы обязательно приложите:

- архивный файл «Запрос документов из ЕБП»,

- выписку из ЕБП,

- скриншот платёжного документа из выписки.



С этими файлами специалисты поддержки смогут быстрее разобраться в ситуации и помочь вам!

Специалисты Центра сопровождения 1С Бизнес-Логика рекомендуют следовать этой инструкции для решения подобных задач. Попробуйте, надеюсь, у вас все получится!

