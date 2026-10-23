Почему в счете-фактуре 1С не совпадают суммы: разбираем алгоритм округлений и требования НК РФ

Разбор на практическом примере

Допустим, мы создаем документ реализации на продажу 50 единиц товара. Общая сумма контракта составляет 214,72 евро (в том числе НДС 22% — 38,72 евро). Курс ЦБ РФ на дату отгрузки — 89,5542 рубля за 1 евро.

Чтобы увидеть разницу на практике, рассмотрим конкретный пример с валютной выручкой.

Правильный порядок расчета в программе (налоговая база не искажена)

Считаем графу 5 (стоимость без НДС): Вычитаем НДС из общей суммы: 19 229,08 руб. – 3 467,54 руб. = 15 761,54 руб. Этот показатель в точности соответствует правилам расчета налоговой базы: (214,72 евро – 38,72 евро) × 89,5542 руб. = 15 761,54 руб.

Что было бы, если бы 1С считал «по-школьному»?

Представим, что мы сначала пересчитали цену одной единицы без НДС: 3,52 евро × 89,5542 руб. = 315,23 руб. А затем умножили её на количество для расчета налоговой базы: 315,23 руб. × 50 шт. = 15 761,50 руб.

Казалось бы, разница всего в 4 копейки. Но давайте посчитаем НДС от этой базы:

Сумма НДС составила бы: 15 761,50 руб. × 22% = 3 467,53 руб. (вместо правильных 3 467,54 руб.) Итоговая стоимость с НДС: 15 761,50 руб. + 3 467,53 руб. = 19 229,03 руб. (вместо 19 229,08 руб.)

В итоге мы получаем расхождения в сумме налога и общей стоимости отгрузки, которые не соответствуют первичным документам. Для налоговой это сигнал о некорректном формировании налоговой базы. Алгоритм 1С полностью исключает этот риск.