Главный враг бизнеса — кассовый разрыв. Как его предсказать и избежать

Нет денег на зарплату, на налоги, на аренду и на сырье для новых заказов. Это и есть кассовый разрыв — ситуация, когда расходы необходимо произвести сегодня, а поступления ожидаются только завтра или позже.
Кассовый разрыв не просто создает операционные проблемы.
Он разрушает репутацию, заставляет брать дорогие экстренные кредиты и в итоге может привести к банкротству технически успешного бизнеса.
Хорошая новость: кассовые разрывы почти всегда можно предсказать и предотвратить. Эта статья — не про теорию, а про конкретные инструменты, которые вы начнете применять уже завтра.
Почему он возникает? Главная причина - это недостаток денег, а не прибыли.
Запомните: Прибыль ≠ Деньги
Кассовый разрыв — это разрыв в графике движения денежных средств, а не в отчете о прибылях и убытках.
Основные причины:
1. Несогласованность сроков: Вы платите поставщикам по факту отгрузки (например, через 5 дней), а ваши клиенты платят вам с отсрочкой 30-60 дней.
2. Резкий рост: Вы получаете крупный заказ, под который нужно срочно закупить много сырья, а аванс от клиента покрывает лишь часть затрат.
3. Сезонность: В пиковый сезон тратитесь на маркетинг и предзакупки, а деньги потекут только после продаж.
4. Неконтролируемые расходы: Неожиданная поломка оборудования, необходимость срочной уплаты налогов или штрафов. Хотя уплату налогов крайне сложно назвать срочной и внезапной задачей.
Пример из практики 1
Строительная компания заключает договор на 10 млн руб. с условием:
Аванс 30% (3 млн руб.) — при подписании.
Окончательный расчет (7 млн руб.) — после подписания акта сдачи-приемки, через 2 месяца.
Расходы в первый месяц:
- Закупка материалов: 4 млн руб. (с отсрочкой платежа 14 дней).
- Аванс субподрядчикам: 1.5 млн руб.
- Зарплата, аренда офиса: 500 тыс. руб.
Итог: Получено 3 млн руб. аванса. А потратить нужно в кратчайшие сроки 4 + 1.5 + 0.5 = 6 млн руб. Дефицит на момент оплаты счетов поставщикам и субподрядчикам — 3 млн руб. Это и есть кассовый разрыв.
Пример из практики 2
Производственная компания в первых числах месяца получает коммерческое предложение от поставщика по покупке комплектующих изделий со скидкой 10%, но с условием немедленной оплаты, вместо обычной отсрочки.
Менеджер по снабжению решает воспользоваться таким заманчивым предложением. И оправляет деньги за продукцию.
Но оказывается через день срок оплаты аренды производственного цеха, примерно в таком же размере как и закупка комплектующих изделий. Деньги за проданный объем продукции компании должны поступить на расчётный счет только через 3 дня.
Итог: на расчетном счете не хватает денежных средств для оплаты аренды. И это кассовый разрыв.
Как избежать таких и подобных ситуаций? С помощью несложного инструмента.
Платежный календарь — ваша главная защита.
Платежный календарь — это не таблица с историей платежей. Это план движения денежных средств на ближайшие 30-60-90 дней, детализированный по дням.
Как его вести (практическая схема в Excel или 1С):
1. Создайте таблицу с основными данными:
Столбец: Дата планируемого платежа/поступления (календарная дата)
Строка: Группа расходов/доходов, в детализации по контрагентам (кому платим / от кого ждем).
На пересечении должна быть сумма платежа.
2. Наполните таблицу данными:
По поступлениям: Внесите ожидаемые платежи от клиентов на основе подписанных актов, выставленных счетов и графика по этапам работ. Всегда закладывайте риски просрочки!
По расходам: Внесите ВСЕ предстоящие платежи. Не только по договорам, но и плановые (зарплата, налоги, аренда). Требуйте от руководителей отделов планы закупок.
3. Добавьте формулу расчета остатка денег на период (лучше в разрезе дня):
Остаток на начало дня + Поступления дня - Платежи дня
Как это работает на примере:
Вы смотрите в платежный календарь и видите, что 15 числа нужно заплатить поставщикам 2 млн руб., а остаток на конец 14 числа прогнозируется в 1,7 млн руб. Вы заранее видите проблему за 2 недели.
Ваш выбор вариантов для устранения разрыва:
Договориться с поставщиком об отсрочке платежа на 5 дней.
Позвонить клиенту и ускорить оплату по уже отгруженному товару. Или как в примере 2 предложить скидку за немедленную оплату.
Воспользоваться овердрафтом, заранее зная необходимую сумму (2 млн - 1,7 млн = 300 тыс. руб.) и срок (всего 2-3 дня).
Вы управляете ситуацией, а не тушите пожар.
Вывод: Кассовый разрыв — это не стихийное бедствие, а следствие отсутствия финансового планирования. Ну а за финансовым планированием приходите к нам.
Не ждите, когда кассовый разрыв поставит ваш бизнес на паузу.
Свяжитесь со мной https://vk.com/ybezrutchenko78, и я бесплатно предоставлю вам шаблон платежного календаря в Excel с автоматическим расчетом остатков, который сразу можно внедрить в работу. Начните контролировать свои деньги уже сегодня.
Начать дискуссию