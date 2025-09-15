Главный враг бизнеса — кассовый разрыв. Как его предсказать и избежать

Нет денег на зарплату, на налоги, на аренду и на сырье для новых заказов. Это и есть кассовый разрыв — ситуация, когда расходы необходимо произвести сегодня, а поступления ожидаются только завтра или позже.

Кассовый разрыв не просто создает операционные проблемы.

Он разрушает репутацию, заставляет брать дорогие экстренные кредиты и в итоге может привести к банкротству технически успешного бизнеса.

Хорошая новость: кассовые разрывы почти всегда можно предсказать и предотвратить. Эта статья — не про теорию, а про конкретные инструменты, которые вы начнете применять уже завтра.

Почему он возникает? Главная причина - это недостаток денег, а не прибыли.