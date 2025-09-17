Оптимизация затрат за 3 шага

Правильная оптимизация затрат — это не их тотальное сокращение, а повышение эффективности. Цель — тратить меньше, но получать тот же или даже больший результат. Каждый бухгалтер знает фразу - Резать косты. Так вот резать их не нужно!
Эта статья — практическое руководство по проведению грамотного аудита издержек и принятию взвешенных решений.
Шаг 1: Классифицируйте затраты правильно
Первая и главная ошибка — подходить ко всем затратам одинаково. Для управления их нужно разделить на три категории:
1. Высокоприоритетные (стратегические): Затраты, напрямую влияющие на генерацию дохода и конкурентные преимущества. Например: разработка нового продукта, ключевой маркетинг, закупка нового оборудования. Их нельзя сокращать. Их нужно оптимизировать по эффективности.
2. Приоритетные (операционные): Затраты, необходимые для поддержания текущей деятельности. Например: аренда офиса, связь, бухгалтерское обслуживание, коммунальные услуги, зарплата основного персонала. Их можно и нужно оптимизировать, ища более выгодные условия.
3. Низкоприоритетные (избыточные): Затраты, не оказывающие существенного влияния ни на операционную деятельность, ни на стратегию. Например: несанкционированные перерасходы, премии без KPI, ненужные подписки, дублирующие функции, излишне дорогой офисный ремонт, штрафы и пени. Их нужно безжалостно урезать.
Практический пример:
1. Когда-то очень давно у меня был офис. Но случилось так что с нового года нужно было искать новое помещение. И пока я его искала, оказалось, что удаленная работа удобна всем. Мне, как руководителю - снижение расходов (аренда, связь), обновление персонал на более мотивированный и дисциплинированный, сотрудникам - экономия времени на дорогу, экономия времени на выполнение функционала (сотрудники не стали растягивать на целый день то, что можно сделать за полдня). К тому же около 80% клиентов приходили по рекомендации, а иногородние вообще не знали что есть такой город. В итоге расходы на операционную деятельность снизились, освободившиеся средства были направлены на рекламу.
Результат: объем лидов вырос, количество клиентов увеличилось.
2. Строительная компания тратила значительные суммы на рекламу в дорогих глянцевых журналах, считая это стратегической инвестицией в имидж. Анализ показал, что 90% клиентов приходят по рекомендациям и через специализированные онлайн-порталы. Затраты были переквалифицированы из «стратегических» в «избыточные». Высвобожденный бюджет направили на запуск программы лояльности для существующих клиентов и таргетированную рекламу в интернете.
Результат: объем лидов остался прежним, а стоимость привлечения одного клиента снизилась на 40%.
Шаг 2: Проведите ABC-XYZ анализ затрат
Это мощный инструмент для принятия решений. Его можно использовать как в маркетинге (для анализа клиентов и продукции), так и в финансах (для анализа рентабельности продукции, доходов и прочего). Он позволяет оценить каждую статью расходов по двум параметрам: доля в общих затратах (ABC) и частота потребления/возможность влияния (XYZ).
По АВС:
Группа A (80/20): 20% статей, которые составляют 80% всех затрат. Именно с них начинается работа.
Группа B: 30% статей, которые составляют 15% затрат.
Группа C: 50% статей, которые составляют лишь 5% затрат. Часто анализ множества мелких счетов не окупает затраченного времени.
По XYZ:
X — Высокая предсказуемость и частота потребления: Постоянные расходы (аренда, оклады, аутсорсинг). По ним легко планировать бюджет и искать альтернативы.
Y — Средняя предсказуемость и высокая частота потребления: Переменные расходы, зависящие от объема производства (сырье, сдельная зарплата, логистика). Оптимизация через пересмотр процессов.
Z — Низкая предсказуемость: Непредвиденные, спонтанные расходы (поломки, штрафы, внеплановые закупки). С ними борются через внедрение регламентов и профилактику.
Фокус усилий должен быть на группах AX, AY, BX — это самые крупные и управляемые статьи.
Шаг 3: Применяйте целевые методы оптимизации
Для каждой категории затрат — свой инструмент.
1. Для закупок (сырье, материалы, товары):
Ведение конкурсов среди поставщиков: Не реже раза в год проводите тендеры по ключевым позициям. Даже угроза ухода к конкуренту заставляет текущих поставщиков предлагать лучшие условия. Или хотя бы просматривайте другие варианты существующие на рынке
Консолидация закупок: Уменьшите количество поставщиков и объедините объемы закупок. Крупный опт — всегда дешевле.
Пересмотр спецификаций: Возможно, для некоторых задач подойдет материал более низкого сорта или аналог? Не в ущерб качеству конечного продукта.
Пример 3: Производственная компания закупала 5 видов метизов у 3 разных поставщиков. После консолидации всего объема у одного поставщика и подписания годового контракта (рамочного соглашения) удалось добиться скидки 12% и бесплатной доставки.
2. Для операционных расходов (аренда, связь, ПО, услуги):
Переговоры о ставках: Арендодатель готов снизить ставку для надежного арендатора, чем искать нового. Или хотя бы не повышать ее.
Аудит тарифов: Проверьте, актуальны ли тарифы на мобильную связь и интернет. Часто компании годами переплачивают по устаревшим корпоративным тарифам.
Отказ от неиспользуемого: Проведите ревизию всех подписок на программное обеспечение и SaaS-сервисы или дублирование. Сколько лицензий простаивает?
3. Для фонда оплаты труда (ФОТ):
Внедрение системы KPI и более подходящую систему оплаты труда: Свяжите переменную часть оплаты труда с измеримыми результатами. Это мотивирует сотрудников работать эффективнее, а не просто присутствовать на работе.
Аутсорсинг и фриланс: Переведите непрофильные функции (IT-поддержка, дизайн, контент) на аутсорсинг. Это часто дешевле, чем содержать штатную единицу. Но будьте осторожны при работе с самозанятыми.
Перекрестное обучение: Обучение сотрудников смежным специальностям позволяет гибко перераспределять нагрузку без найма нового персонала.
Важно: Оптимизация ФОТ не должна демотивировать лучших сотрудников. Фокус — на повышении эффективности, а не на снижении окладов.
4. Для непроизводственных затрат:
Внедрение системы согласования расходов: Установите лимиты на разовые закупки и обязательный порядок их согласования с ответственным руководителем.
Переход на электронный документооборот: Сокращает расходы на бумагу, картриджи, печать и почтовые отправления на 15-25%. А также экономит время. А сейчас время это деньги.
Чего делать категорически нельзя?
Урезать расходы на маркетинг. Это немедленно ударит по потоку новых клиентов в будущем. Ищите более эффективные каналы.
Покупать дешевое сырье. Это напрямую ударит по качеству продукта и репутации.
Увольнять ключевых специалистов. Потеря знаний и компетенций обойдется дороже экономии.
Отменять обучение персонала. Это инвестиция в будущую эффективность.
Оптимизация затрат — это непрерывный процесс, а не разовая акция. Его основа — не интуиция, а данные. Вы должны точно знать, какие расходы приносят пользу, а какие являются балластом.
Если у вас нет времени или ресурсов на проведение глубокого аудита затрат, вы не уверены в правильности своей классификации или боитесь случайно сократить критически важную статью — это повод обратиться к нам.
Мы проводим комплексный анализ издержек и помогаем внедрить систему управления затратами, которая:
Выявляет скрытые резервы для экономии без ущерба для операционной деятельности.
Внедряет регламенты и лимиты, предотвращающие неконтролируемые расходы.
Настраивает систему отчетности, чтобы вы всегда видели актуальную структуру затрат в разрезе центров финансовой ответственности.
