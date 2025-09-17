ЦОК ОК МП 16.09 Мобильная
Юлия Вячеславовна Безрутченко
Управление финансами

Оптимизация затрат за 3 шага

В условиях растущей конкуренции и экономической нестабильности вопрос сокращения затрат становится ключевым для выживания и развития бизнеса. Однако слепое урезание расходов — путь в никуда. Жесткая экономия на критически важных статьях — маркетинге, качестве продукта, обучении персонала — дает сиюминутный эффект, но наносит сокрушительный удар по будущему

Правильная оптимизация затрат — это не их тотальное сокращение, а повышение эффективности. Цель — тратить меньше, но получать тот же или даже больший результат. Каждый бухгалтер знает фразу - Резать косты. Так вот резать их не нужно!

Эта статья — практическое руководство по проведению грамотного аудита издержек и принятию взвешенных решений.

Шаг 1: Классифицируйте затраты правильно

Первая и главная ошибка — подходить ко всем затратам одинаково. Для управления их нужно разделить на три категории:

1. Высокоприоритетные (стратегические): Затраты, напрямую влияющие на генерацию дохода и конкурентные преимущества. Например: разработка нового продукта, ключевой маркетинг, закупка нового оборудования. Их нельзя сокращать. Их нужно оптимизировать по эффективности.

2.  Приоритетные (операционные): Затраты, необходимые для поддержания текущей деятельности. Например: аренда офиса, связь, бухгалтерское обслуживание, коммунальные услуги, зарплата основного персонала. Их можно и нужно оптимизировать, ища более выгодные условия.

3.  Низкоприоритетные (избыточные): Затраты, не оказывающие существенного влияния ни на операционную деятельность, ни на стратегию. Например: несанкционированные перерасходы, премии без KPI, ненужные подписки, дублирующие функции, излишне дорогой офисный ремонт, штрафы и пени. Их нужно безжалостно урезать.

Практический пример:

1. Когда-то очень давно у меня был офис. Но случилось так что с нового года нужно было искать новое помещение. И пока я его искала, оказалось, что удаленная работа удобна всем. Мне, как руководителю - снижение расходов (аренда, связь), обновление персонал на более мотивированный и дисциплинированный, сотрудникам - экономия времени на дорогу, экономия времени на выполнение функционала (сотрудники не стали растягивать на целый день то, что можно сделать за полдня). К тому же около 80% клиентов приходили по рекомендации, а иногородние вообще не знали что есть такой город. В итоге расходы на операционную деятельность снизились, освободившиеся средства были направлены на рекламу.

Результат: объем лидов вырос, количество клиентов увеличилось.

2. Строительная компания тратила значительные суммы на рекламу в дорогих глянцевых журналах, считая это стратегической инвестицией в имидж. Анализ показал, что 90% клиентов приходят по рекомендациям и через специализированные онлайн-порталы. Затраты были переквалифицированы из «стратегических» в «избыточные». Высвобожденный бюджет направили на запуск программы лояльности для существующих клиентов и таргетированную рекламу в интернете.

Результат: объем лидов остался прежним, а стоимость привлечения одного клиента снизилась на 40%.

Шаг 2: Проведите ABC-XYZ анализ затрат

Это мощный инструмент для принятия решений. Его можно использовать как в маркетинге (для анализа клиентов и продукции), так и в финансах (для анализа рентабельности продукции, доходов и прочего). Он позволяет оценить каждую статью расходов по двум параметрам: доля в общих затратах (ABC) и частота потребления/возможность влияния (XYZ).

По АВС:

Группа A (80/20): 20% статей, которые составляют 80% всех затрат. Именно с них начинается работа.

Группа B: 30% статей, которые составляют 15% затрат.

Группа C: 50% статей, которые составляют лишь 5% затрат. Часто анализ множества мелких счетов не окупает затраченного времени.

По XYZ:

X — Высокая предсказуемость и частота потребления: Постоянные расходы (аренда, оклады, аутсорсинг). По ним легко планировать бюджет и искать альтернативы.

Y — Средняя предсказуемость и высокая частота потребления: Переменные расходы, зависящие от объема производства (сырье, сдельная зарплата, логистика). Оптимизация через пересмотр процессов.

Z — Низкая предсказуемость: Непредвиденные, спонтанные расходы (поломки, штрафы, внеплановые закупки). С ними борются через внедрение регламентов и профилактику.

Фокус усилий должен быть на группах AX, AY, BX — это самые крупные и управляемые статьи.

Шаг 3: Применяйте целевые методы оптимизации

Для каждой категории затрат — свой инструмент.

1. Для закупок (сырье, материалы, товары):

  • Ведение конкурсов среди поставщиков: Не реже раза в год проводите тендеры по ключевым позициям. Даже угроза ухода к конкуренту заставляет текущих поставщиков предлагать лучшие условия. Или хотя бы просматривайте другие варианты существующие на рынке

  • Консолидация закупок: Уменьшите количество поставщиков и объедините объемы закупок. Крупный опт — всегда дешевле.

  • Пересмотр спецификаций: Возможно, для некоторых задач подойдет материал более низкого сорта или аналог? Не в ущерб качеству конечного продукта.

Пример 3: Производственная компания закупала 5 видов метизов у 3 разных поставщиков. После консолидации всего объема у одного поставщика и подписания годового контракта (рамочного соглашения) удалось добиться скидки 12% и бесплатной доставки.

2. Для операционных расходов (аренда, связь, ПО, услуги):

  • Переговоры о ставках: Арендодатель готов снизить ставку для надежного арендатора, чем искать нового. Или хотя бы не повышать ее.

  • Аудит тарифов: Проверьте, актуальны ли тарифы на мобильную связь и интернет. Часто компании годами переплачивают по устаревшим корпоративным тарифам.

  • Отказ от неиспользуемого: Проведите ревизию всех подписок на программное обеспечение и SaaS-сервисы или дублирование. Сколько лицензий простаивает?

3. Для фонда оплаты труда (ФОТ):

  • Внедрение системы KPI и более подходящую систему оплаты труда: Свяжите переменную часть оплаты труда с измеримыми результатами. Это мотивирует сотрудников работать эффективнее, а не просто присутствовать на работе.

  • Аутсорсинг и фриланс: Переведите непрофильные функции (IT-поддержка, дизайн, контент) на аутсорсинг. Это часто дешевле, чем содержать штатную единицу. Но будьте осторожны при работе с самозанятыми.

  • Перекрестное обучение: Обучение сотрудников смежным специальностям позволяет гибко перераспределять нагрузку без найма нового персонала.

Важно: Оптимизация ФОТ не должна демотивировать лучших сотрудников. Фокус — на повышении эффективности, а не на снижении окладов.

4. Для непроизводственных затрат:

  • Внедрение системы согласования расходов: Установите лимиты на разовые закупки и обязательный порядок их согласования с ответственным руководителем.

  • Переход на электронный документооборот: Сокращает расходы на бумагу, картриджи, печать и почтовые отправления на 15-25%. А также экономит время. А сейчас время это деньги.

Чего делать категорически нельзя?

  • Урезать расходы на маркетинг. Это немедленно ударит по потоку новых клиентов в будущем. Ищите более эффективные каналы.

  • Покупать дешевое сырье. Это напрямую ударит по качеству продукта и репутации.

  • Увольнять ключевых специалистов. Потеря знаний и компетенций обойдется дороже экономии.

  • Отменять обучение персонала. Это инвестиция в будущую эффективность.

Оптимизация затрат — это непрерывный процесс, а не разовая акция. Его основа — не интуиция, а данные. Вы должны точно знать, какие расходы приносят пользу, а какие являются балластом.

Если у вас нет времени или ресурсов на проведение глубокого аудита затрат, вы не уверены в правильности своей классификации или боитесь случайно сократить критически важную статью — это повод обратиться к нам.

Мы проводим комплексный анализ издержек и помогаем внедрить систему управления затратами, которая:

  • Выявляет скрытые резервы для экономии без ущерба для операционной деятельности.

  • Внедряет регламенты и лимиты, предотвращающие неконтролируемые расходы.

  • Настраивает систему отчетности, чтобы вы всегда видели актуальную структуру затрат в разрезе центров финансовой ответственности.

Не рубите с плеча. Свяжитесь со мной https://t.me/bezrutchenkoy для проведения диагностики, и мы подготовим для вас четкий план оптимизации с прогнозом экономического эффекта по каждой статье. Сэкономленные деньги — это самые быстрые и дешевые деньги, которые вы можете заработать для своего бизнеса.

