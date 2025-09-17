Оптимизация затрат за 3 шага

Шаг 1: Классифицируйте затраты правильно

Первая и главная ошибка — подходить ко всем затратам одинаково. Для управления их нужно разделить на три категории:

1. Высокоприоритетные (стратегические): Затраты, напрямую влияющие на генерацию дохода и конкурентные преимущества. Например: разработка нового продукта, ключевой маркетинг, закупка нового оборудования. Их нельзя сокращать. Их нужно оптимизировать по эффективности.

2. Приоритетные (операционные): Затраты, необходимые для поддержания текущей деятельности. Например: аренда офиса, связь, бухгалтерское обслуживание, коммунальные услуги, зарплата основного персонала. Их можно и нужно оптимизировать, ища более выгодные условия.

3. Низкоприоритетные (избыточные): Затраты, не оказывающие существенного влияния ни на операционную деятельность, ни на стратегию. Например: несанкционированные перерасходы, премии без KPI, ненужные подписки, дублирующие функции, излишне дорогой офисный ремонт, штрафы и пени. Их нужно безжалостно урезать.

Практический пример:

1. Когда-то очень давно у меня был офис. Но случилось так что с нового года нужно было искать новое помещение. И пока я его искала, оказалось, что удаленная работа удобна всем. Мне, как руководителю - снижение расходов (аренда, связь), обновление персонал на более мотивированный и дисциплинированный, сотрудникам - экономия времени на дорогу, экономия времени на выполнение функционала (сотрудники не стали растягивать на целый день то, что можно сделать за полдня). К тому же около 80% клиентов приходили по рекомендации, а иногородние вообще не знали что есть такой город. В итоге расходы на операционную деятельность снизились, освободившиеся средства были направлены на рекламу.

Результат: объем лидов вырос, количество клиентов увеличилось.

2. Строительная компания тратила значительные суммы на рекламу в дорогих глянцевых журналах, считая это стратегической инвестицией в имидж. Анализ показал, что 90% клиентов приходят по рекомендациям и через специализированные онлайн-порталы. Затраты были переквалифицированы из «стратегических» в «избыточные». Высвобожденный бюджет направили на запуск программы лояльности для существующих клиентов и таргетированную рекламу в интернете.

Результат: объем лидов остался прежним, а стоимость привлечения одного клиента снизилась на 40%.