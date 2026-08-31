Как снизить зависимость бизнеса от заемных средств?

Ниже — пять проверенных способов мною на практике способах уменьшить зависимость от заёмного капитала.
Способ 1. Увеличение собственного оборотного капитала.
Это деньги, которые компания может направить на развитие без привлечения кредитов. Основные источники:
Нераспределённая прибыль. Деньги должны не просто копиться, а работать
Возврат НДС — но здесь важно: при выборе ставки 5% или 7% возврат НДС невозможен. Следовательно, решение о ставке должно приниматься на основе анализа клиентской базы и целесообразности применения вычетов.
Продажа неиспользуемых активов — основные средства, которые не участвуют в операционной деятельности. и в будущем тоже не будут участвовать.
Эффект от продажи активов:
Увеличение оборотного капитала
Снижение себестоимости (прекращение амортизации)
Возможное сокращение обслуживающего персонала
Способ 2. Оптимизация запасов.
Товары на складе — это замороженные деньги. Чем больше запасов, тем меньше свободных средств.
Инструменты:
АBC-анализ — выделение наиболее ценных позиций.
XYZ-анализ — группировка по стабильности спроса.
Выявление неликвидов — товаров, которые не продаются длительное время.
Что даёт оптимизация:
Рост оборотного капитала за счёт высвобождения средств.
Сокращение складских площадей и затрат на хранение.
Снижение логистических издержек.
Способ 3. Прогнозирование денежного потока.
Это ключевой навык финансового управления. Если вы видите кассовый разрыв за 3–5 месяцев до его наступления, у вас есть время для принятия взвешенных решений:
Договориться с поставщиками об отсрочке платежа.
Заключить факторинговый договор.
Работать с дебиторской задолженностью (ускорять оплаты).
Прогнозирование даёт не только контроль над разрывами, но и возможность управлять деньгами: если на ближайшие дни выручка не потребуется, её можно разместить на короткий срок и получить дополнительный доход.
Способ 4. Альтернативные источники финансирования.
Не все заёмные средства — это банковские кредиты. Есть инструменты, которые могут быть дешевле и быстрее:
Факторинг — продажа дебиторской задолженности. Позволяет получить деньги сразу, без ожидания оплаты от клиентов. И бывает дешевле кредита в любом виде.
Лизинг — альтернатива кредиту на покупку активов. Часто выгоднее по ставке, графику платежей и налоговому учёту.
Инвестиции — привлечение средств инвестора в обмен на долю в бизнесе. Может быть дешевле банковского кредита, если вы готовы делиться управлением. С инвестором также можно договориться о сроках и формах возврата заемных средств.
Способ 5. Оптимизация бизнес-процессов и деятельности в целом
Основная причина нехватки оборотных средств — недостаточная чистая прибыль. Следовательно, задача — увеличить её, а также увеличить выручку (иногда выручки прост нет из-за отсутствия продаж).
Направления для оптимизации расходов:
Передача непрофильных функций и бизнес-процессов на аутсорсинг.
Внедрение эффективных систем оплаты труда для разных категорий персонала.
Совместные закупки с другими компаниями для получения оптовых скидок.
Автоматизация процессов и оптимизация численности персонала.
Выбор оптимального режима налогообложения.
Ведение управленческого учёта для контроля всех статей затрат и доходов.
Для увеличения выручки: привлеките маркетологов. Они проанализируют товар, рынок, конкурентов и клиентов, чтобы найти точки роста и устранить причины недостаточных продаж.
Зависимость от заёмных средств — не приговор, а диагноз. Он лечится системной работой по пяти направлениям: увеличение собственного капитала, управление запасами, прогнозирование денег, альтернативное финансирование и оптимизация бизнес-процессов.
Начните с одного инструмента — того, который даст быстрый результат. И постепенно внедряйте остальные. Чем больше рычагов управления вы используете, тем меньше ваша потребность в дорогих кредитах.
В моём телеграмм-канале я регулярно разбираю реальные примеры как увеличить прибыль или оптимизировать расходы — без воды, с цифрами и инструментами, которые можно применить сразу.
Комментарии3
Здравствуйте! Возврат НДС - очень щекотливая процедура вплоть до выездной налоговой проверки. Всё зависит от суммы возмещаемого НДС. И по времени это занимает не 5 минут. Лизинг - удобно, но есть весомые "скелеты в шкафу". Привлечение инвестора - не в каждый бизнес инвестор захочет вкладываться. Совместные закупки с другими компаниями для получения оптовых скидок и Внедрение эффективных систем оплаты труда для разных категорий персонала - можно, пожалуйста, об этом подробнее? Что, в данном случае, подразумевается под эффективной системы оплаты труда?
по поводу возврата НДС, полностью соглашусь, что сложности есть. Но и примеры отсутствия возврата в своей практике тоже видела. Все перечисленные мной варианты должны быть рассмотрены и выбраны наиболее подходящие к конкретной компании. К сожалению, я встречаю некое бездействие со стороны предпринимателей. Хотя, скорее всего, это проблема моих клиентов, компании без проблем ко мне не приходят. :)