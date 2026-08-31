Как снизить зависимость бизнеса от заемных средств?

Способ 4. Альтернативные источники финансирования.

Не все заёмные средства — это банковские кредиты. Есть инструменты, которые могут быть дешевле и быстрее:

Факторинг — продажа дебиторской задолженности. Позволяет получить деньги сразу, без ожидания оплаты от клиентов. И бывает дешевле кредита в любом виде.

Лизинг — альтернатива кредиту на покупку активов. Часто выгоднее по ставке, графику платежей и налоговому учёту.

Инвестиции — привлечение средств инвестора в обмен на долю в бизнесе. Может быть дешевле банковского кредита, если вы готовы делиться управлением. С инвестором также можно договориться о сроках и формах возврата заемных средств.