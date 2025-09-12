Поставлен товар другого производителя: действия заказчика

Экспертным мнением делится начальник юридической службы ЭТП «Торги223» Наталья Аничкина.
Описание ситуации
Участник закупки, подавая заявку, для подтверждения страны происхождения товара указал реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, которая соответствовала конкретному товару конкретного производителя. Заявка была признана соответствующей требованиям, этот участник победил в закупке, и с ним был заключен договор.
Проблема возникла на этапе исполнения договора: поставщик поставил товар, который, как выяснилось при приемке, не соответствовал указанному в заявке номеру реестровой записи в РРПП. По сути, был поставлен товар другого производителя, несмотря на то, что заявка была основана на подтверждении происхождения конкретного российского товара.
Вопрос заказчика: правомерна ли поставка товара другого производителя, если в заявке было указано подтверждение через номер реестровой записи РРПП? Как заказчику действовать в данной ситуации?
Анализ юриста и предложенное решение
На этапе исполнения договора заказчик обязан проверять соответствие поставляемого товара характеристикам, указанным в заявке участника. Номер реестровой записи из РРПП – это не просто формальность, он напрямую указывает на конкретного производителя и конкретный товар. Следовательно, замена товара на другой товар, по усмотрению поставщика, недопустима. Заказчик должен отказать в приемке подобного товара и применить к поставщику соответствующие штрафные санкции, предусмотренные договором.
Варианты действий заказчика:
1. Отказ в приемке с предоставлением срока на замену. При обнаружении несоответствия заказчик оформляет акт отказа от приемки. Если договор предусматривает такую возможность, поставщику предоставляется отсрочка для устранения нарушения. Поставщик обязан в установленные договором сроки заменить товар на тот, который был указан в заявке.
Важно: заказчик имеет право начислять пеню за каждый день просрочки поставки (включая срок замены товара), как это предусмотрено договором.
2. Согласие на замену с корректировкой условий (при обоюдном согласии). Если заказчика устраивает фактически поставляемый товар (даже если он другого производителя, но с идентичными или улучшенными характеристиками), возможно заключение дополнительного соглашения. В соглашении корректируются условия договора в части поставляемого товара.
Критически важно: необходимо учитывать национальный режим. Если изначально поставлялся российский товар, а замена предполагает иностранный, это может быть прямо запрещено законодательством.
4. Признание нарушения и одностороннее расторжение договора. Если поставщик отказывается заменять товар или выполнять иные требования заказчика, заказчик может признать поставщика нарушившим условия исполнения договора и расторгнуть договор в одностороннем порядке.
Важный нюанс: при одностороннем расторжении договора по инициативе заказчика поставщик не вносится в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Однако он может потерять обеспечение договора, если оно было установлено.
Как заказчику обезопасить себя от подобных ситуаций в будущем?
1. Устанавливать обеспечение договора. Возможность потери обеспечения является сильным стимулом для поставщика к качественному исполнению обязательств.
2. Прописывать в договоре соответствующие штрафные санкции: пеню за просрочку и серьезные штрафы за нарушение условий договора. Наличие значительных финансовых последствий дисциплинирует поставщика.
Важно: в закупках по 44-ФЗ пеня устанавливается в размере 1/300 от ставки рефинансирования за каждый день просрочки, а при работе по 223-ФЗ заказчик устанавливает размер пени по своему усмотрению.
3. Детально прописывать условия исполнения договора. Максимально подробное описание всех требований, характеристик, процедур приемки и контроля качества позволяет заказчику иметь инструменты для качественного контроля исполнения обязательств.
Вывод
Поставка товара, не соответствующего заявленной стране происхождения и производителю (подтвержденному номером реестровой записи РРПП), является нарушением условий договора. Заказчик имеет законное право отказать в приемке, требовать замены товара, применять штрафные санкции или, в крайнем случае, расторгнуть договор. Превентивные меры, такие как обеспечение договора, детальная проработка условий и наличие штрафных санкций, являются ключевыми для минимизации подобных рисков.
Начать дискуссию