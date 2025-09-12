Поставлен товар другого производителя: действия заказчика

Анализ юриста и предложенное решение

На этапе исполнения договора заказчик обязан проверять соответствие поставляемого товара характеристикам, указанным в заявке участника. Номер реестровой записи из РРПП – это не просто формальность, он напрямую указывает на конкретного производителя и конкретный товар. Следовательно, замена товара на другой товар, по усмотрению поставщика, недопустима. Заказчик должен отказать в приемке подобного товара и применить к поставщику соответствующие штрафные санкции, предусмотренные договором.

Варианты действий заказчика:

1. Отказ в приемке с предоставлением срока на замену. При обнаружении несоответствия заказчик оформляет акт отказа от приемки. Если договор предусматривает такую возможность, поставщику предоставляется отсрочка для устранения нарушения. Поставщик обязан в установленные договором сроки заменить товар на тот, который был указан в заявке.

Важно: заказчик имеет право начислять пеню за каждый день просрочки поставки (включая срок замены товара), как это предусмотрено договором.

2. Согласие на замену с корректировкой условий (при обоюдном согласии). Если заказчика устраивает фактически поставляемый товар (даже если он другого производителя, но с идентичными или улучшенными характеристиками), возможно заключение дополнительного соглашения. В соглашении корректируются условия договора в части поставляемого товара.

Критически важно: необходимо учитывать национальный режим. Если изначально поставлялся российский товар, а замена предполагает иностранный, это может быть прямо запрещено законодательством.

4. Признание нарушения и одностороннее расторжение договора. Если поставщик отказывается заменять товар или выполнять иные требования заказчика, заказчик может признать поставщика нарушившим условия исполнения договора и расторгнуть договор в одностороннем порядке.

Важный нюанс: при одностороннем расторжении договора по инициативе заказчика поставщик не вносится в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Однако он может потерять обеспечение договора, если оно было установлено.