ERP–суверенитет: как все будет развиваться...

Бизнесу вежливо, но настойчиво предлагают пересесть с проверенных зарубежных лайнеров на ещё строящиеся отечественные суда. Вопрос лишь в том, успеют ли эти новые корабли спустить на воду до того, как старые окончательно уйдут из порта.

Государство, подобно капитану, решившему сменить курс корабля в открытом море, объявляет ERP–системы элементом критической инфраструктуры. Бизнесу вежливо, но настойчиво предлагают пересесть с проверенных зарубежных лайнеров на ещё строящиеся отечественные суда. Вопрос лишь в том, успеют ли эти новые корабли спустить на воду до того, как старые окончательно уйдут из порта.

Плавание по карте, а не по навигатору

Пока регуляторы обсуждают подзаконные акты и шкалы дополнительного налогообложения (в случае несвоевременного перехода на отечественные ERP), рынок напоминает пассажиров, которым велели готовиться к эвакуации, но не выдали спасательных жилетов. Крупные компании, словно опытные мореходы, предпочитают держаться за борта SAP, лишь робко пробуя спускать на воду шлюпки с модулями «1С» и других российских решений.

Разработка отечественной ERP идёт, но её перспективы пока похожи на маяк в тумане — свет есть, а когда до него доплывёшь, неясно. Консорциумы созданы, дорожные карты нарисованы, но сможет ли это всё в итоге выдержать шторм реальных нагрузок?

Куда ведёт этот курс?

Сценарии возможны разные:

Гармоничный переход (оптимистичный, но маловероятный) Российские ERP успевают дорасти до уровня SAP.

Бизнес получает понятные сроки и поддержку.

В итоге все довольны, но пока таких примеров нет. Имитация бурной деятельности (реалистичный) Формально компании переходят на «российские» решения, но под капотом остаются гибридные схемы.

SAP и другие зарубежные системы уходят в тень, но не исчезают полностью.

Регуляторы закрывают глаза, потому что иного выхода нет. Особенно забавно здесь звучат заявления в стиле: «Аэрофлот» импортозамещает зарубежную ERP–систему SAP программными продуктами от «1С». Технологический откат (тревожный) Выясняется, что замены SAP просто нет, и компании теряют в эффективности.

Данные начинают жить своей жизнью между старыми и новыми системами.

В итоге бизнес несёт убытки, а госорганы разводят руками: «Мы же предупреждали».

А что, если…?

Не исключён и неожиданный поворот: SAP, Oracle и другие, понимая, что теряют рынок, вдруг находят способ остаться — например, через «локализацию» под видом российских продуктов. В конце концов, история уже знает примеры, когда западный софт чудесным образом обретал «отечественное» происхождение.

Ну или вот такой уже действующий вариант от SAP, причем весьма легально с точки зрения законодательной базы РФ. Здесь почему–то опять вспоминаются заявления Аэрофлота и еще ряда крупных компаний про то, как они импортозамещают...

Заключение: ждать прилива

Пока что ситуация напоминает попытку построить мост через реку, не зная точно, каковы её глубина и течение (а там очень глубоко и очень быстро). Власти дают сигнал: «Плыть надо!», бизнес осторожно заходит в воду, а разработчики российских ERP ещё только собирают доски для плота.

Остаётся надеяться, что этот переход не превратится в прыжок с парашютом, который обещали доставить уже в полёте.

Новости, тренды и экспертные мнения про автоматизацию учета и ERP-решения в telegram-канале.