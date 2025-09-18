Возвращение в офис: почему важнее не формат, а принципы работы

Рабочая модель ≠ производительность

Очная, удалённая или смешанная — каждая модель может быть эффективной. Но результат зависит не от количества дней в офисе, а от того, как устроена работа внутри команд, насколько чётко поставлены цели, есть ли возможность для обратной связи, поддерживается ли развитие, как компания работает с мотивацией.

Руководители склонны переоценивать зрелость этих процессов. Они верят, что в компании всё налажено — но сотрудники часто думают иначе. Разрыв в восприятии приводит к выгоранию, снижению вовлечённости и высокой текучести.