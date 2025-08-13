Основные опасения и надежды от встречи Трампа с Путиным. К чему готовиться инвестору

Российский рынок несмотря на негативное начало дня к вечеру смог отыграть часть утраченных позиций. Индекс МосБиржи закрылся ростом на 0,44%, поднявшись до 2977,18 пункта, индекс РТС окреп на 0,18% до 1174,23 пункта.

За последнюю неделю, начиная с вечера 7 августа, президент России провел более 10 телефонных разговоров с мировыми лидерами. С каждым из них он обсудил как итоги встречи со спецпосланником США Уиткоффом, так и предстоящую встречу с Трампом 15 августа в Анкоридже на Аляске.

Сложно принять за чистую монету недавние заявления Дональда Трампа о том, что предстоящая в пятницу встреча с Владимиром Путиным носит исключительно "ознакомительный" характер и сведётся лишь к обмену мнениями. По степени информирования и диалога с главами других государств в это верится с трудом.

Исторический опыт показывает, что подобные саммиты редко ограничиваются формальностями. Вполне вероятно, что за декларацией о "пробном характере" переговоров последуют конкретные шаги, о которых стороны предпочтут объявить позже.

📍 Реальные договоренности: прорыва в урегулировании украинского конфликта на этой встрече ждать не стоит – стороны пока слишком далеки от компромисса. Однако Трамп и Путин могут наметить некую дорожную карту – общие принципы дальнейшего взаимодействия, которые позволят хотя бы начать движение к нормализации отношений между РФ и США.

Более реалистичным и конкретным результатом может стать возобновление авиасообщения между странами – этот вопрос уже давно обсуждается и технически вполне решаем. В любом случае, даже если встреча не приведет к радикальным изменениям, она может стать шагом к снижению напряженности и налаживанию более предсказуемого диалога.

На фоне этого в Евросоюзе провели экстренное заседание из-за опасений по поводу возможной сделки, заключенной без участия Киева и Брюсселя. Тем временем президент США Дональд Трамп допустил, что Киеву придется пойти на обмен территориями для заключения мира.

Ожидается, что сегодня Трамп и Вэнс проведут онлайн-переговоры с Зеленским и европейскими союзниками перед саммитом с Путиным. Интересно, будет узнать подробности.

Что по технике: Котировки индекса МосБиржи зависли в середине боковика над поддержкой 2950п. Если ее удерживаем, есть шанс сходить к 3015п / 3050п. Для подтверждения интереса со стороны покупателя нужно закрепиться выше 2970п, что по итогу вчерашней торговой сессии получилось сделать.

Пробивая данную поддержку, открывается дорога к след. уровням: 2938п / 2920п. Ниже уйти можем только по итогу пятничного переговорного процесса.

📍 Из корпоративных новостей

Алроса МСФО: 2кв 2025г: Выручка ₽67,9 млрд (+11,8% г/г), Чистая прибыль ₽24,5 млрд (рост в 3,3 раза г/г)

Аэрофлот операционные результаты за 7 мес 2025г: пассажирские перевозки увеличились на 1,2% г/г до 31,6 млн чел

Промомед финансовый прогноз на 2025 год: рост выручки на 75% при рентабельности EBITDA 40%

Юнипро РСБУ 1п 2025г: Выручка ₽67,47 млрд (+3% г/г), Чистая прибыль ₽20,68 млрд (-5% г/г)

• Лидеры: М.Видео $MVID (+4,88%), ВК $VKCO (+4,08%), IVA $IVAT (+3,55%), Аэрофлот $AFLT (+3,07%).

• Аутсайдеры: ММК $MAGN (-3,02%), Совкомбанк $SVCB (-2%), Северсталь $CHMF (-1,8%).

13.08.2025 - среда

• $RTKM - закрытие реестра по дивидендам 2,71 руб/ао и 6,25 руб/ап (дивгэп)

• $VKCO - VK операционные и финансовые результаты по МСФО за II кв. и I полугодие 2025 г.

• $X5 - X5 Group финансовые результаты по МСФО за II кв. и 6 мес. 2025 г.

• $HEAD - СД Хэдхантер; выплата дивидендов - I полугодие 2025 г.

• $YDEX - СД Яндекс; об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций - реализация программы долгосрочной мотивации

• Индекс потребительских цен (инфляция) в РФ (19:00 мск)

'Не является инвестиционной рекомендацией