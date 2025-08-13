Психология в трейдинге: как избавиться от беспокойства и стресса

📍 Торговать всем и сразу

Распыляться на десятки инструментов — классическая ошибка начинающего. Сам когда-то метался между акциями, фьючерсами и валютами, пока не понял: прибыль приносит не количество сделок, а их качество. Порой достаточно одной уверенной позиции — но тщательно продуманной.

Трейдинг — это не лотерея, где чем больше билетов, тем выше шансы. Собственный горький опыт показал: прибыль приносят не частые сделки, а те редкие моменты, когда вы абсолютно уверены в своей позиции:

• Размер позиции должен позволять вам хорошо спать по ночам.

• Максимальная просадка должна быть в пределах, допускаемых вашим счётом.

• Выбор временных рамок и рынка должен вписываться в вашу жизнь, а не жизнь должна вписываться в рынок.