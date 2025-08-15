Рынок бодро откупили в ожидании саммита в Анкоридже. Варианты развития событий

Котировки индекса большую часть дня пребывали в минусе, но к вечеру удалось выбраться в плюс. Рост российского рынка поддержали слова министра финансов США, назвавшего встречу на Аляске «прелюдией» к новым переговорам.

Однако накануне он предупредил: если саммит лидеров РФ и США пройдет неудачно, Вашингтон готов ужесточить санкционное давление на Москву и ее союзников.

Дополнительным позитивом выступило заявление Трампа о том, что он не планирует вводить новые санкции против России и делает ставку на дипломатическое урегулирование. Также президент Америки не исключил рассмотреть идею сокращения численности сил США в Европе ради желаемого результата.

Судя по всему, США активно добиваются урегулирования конфликта, но остается неясным, на какие уступки готова пойти Россия — как в территориальных вопросах, так и в вопросе легитимности украинской власти.

По некоторым данным, Путин может предложить временное прекращение действий в качестве жеста доброй воли, чтобы, как минимум, избежать новых санкций, а как максимум — дождаться смены власти на Украине и получить более лояльного переговорщика для заключения мира.

Встреча Путина и Трампа состоится сегодня в 22:00 мск на Аляске. Центральной темой станет урегулирование кризиса, нормализация отношений и снятие санкций с России.

📍 Переговоры начнутся с личной беседы президентов, затем к обсуждению присоединятся делегации, а завершится всё совместной пресс-конференцией. Однако вряд ли конкретные итоги станут известны до закрытия основной торговой сессии.

Скорее всего, реакция рынка последует уже на следующий день в субботу — сессия выходного дня:

• 09:50–10:00 мск — аукцион открытия

• 10:00–19:00 мск — торговый период.

Ценовые границы будут ограничены плюс-минус 3% от последней текущей цены пятницы. Это касается не только субботы, но и воскресенья. То есть, если уже в субботу цена акции упрется в свой верхний или нижний потолок, в воскресенье он по-прежнему будет действовать.

Рынку нужны не расплывчатые обещания, а конкретные договоренности. Минимум – четкие сроки следующих раундов переговоров. Оптимальный вариант – публикация хотя бы предварительной "дорожной карты" с базовыми принципами урегулирования.

Учитывая масштаб подготовительной работы, сомневаюсь, что стороны ограничатся просто обменом мнений – должны проступить хотя бы контуры будущих компромиссов, особенно по самым болезненным территориальным вопросам. В против случае, вовремя выйти из стремительно дешевеющих инвестиционных активах удастся единицам.

На остатках утреннего позитива есть желание закрыть часть позиций, которые не готов переносить через выходные. Слишком многое сейчас стоит на кону – ставки высоки, а риски непредсказуемы.

📍 Из корпоративных новостей:

ТГК-14 РСБУ 1п 2025г: Выручка ₽10,81 млрд (+14,5% г/г), Чистая прибыль ₽0,42 млрд (-32,1% г/г)

Яндекс СД определил цену допэмиссии акций для реализации Программы мотивации в размере 4393₽

Газпром - Монголия, РФ и КНР могут вскоре провести переговоры по проекту Сила Сибири 2

Русал экспорт алюминия по железной дороге в январе-июле 2025г вырос на 27% г/г до 2,1 млн т

Интер РАО чистая прибыль по МСФО в 1п 2025г составила 82,9 млрд руб. против 79,54 млрд годом ранее

• Лидеры: РусАгро $RAGR (+3,93%), Русал $RUAL (+3,46%), Роснефть $ROSN (+3,33%), Ozon $OZON (+2,63%).

• Аутсайдеры: Займер $ZAYM (-2,98%), ТГК-14 $TGKN (-2,96%), ТГК-1 $TGKA (-2,32%), Ростелеком $RTKM (-1,97%).

15.08.2025 - пятница

• $HEAD - Хэдхантер финансовые результаты за II кв. 2025 г.

• $RASP - Распадская финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2025 г.

• $SVCB - Совкомбанк финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2025 г. (15:00 мск)

