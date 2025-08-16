Сделки нет: насколько это критично? Дальнейшие перспективы

Всем, кому эта тема была изначально интересна, уже наверняка в курсе происходящего. Хочется сразу перейти к фактам, которые, указывают на дипломатическую победу Путина, с лишним подтверждением, что Россия не находится в мировой изоляции, и пора снова начать считаться с её мнением.

Для Трампа же это поражение и как бы он не старался скрыть разочарование, ему это не особо удалось. Судить это можно по нескольким вещам:

Дипломатический успех Путина:

• Конец изоляции? Встреча показала: с Россией снова вынуждены считаться. Западные СМИ ждали провала Москвы, но вместо этого – полноценные переговоры на высшем уровне.

• Трамп не смог продавить свою повестку – ни по Украине с частичной заморозкой действий ни по санкциям. Значит, позиция России оказалась сильнее.

Поражение Трампа:

• Скрытое разочарование – видно по сжатому формату, отменённым планам и нехарактерной для него пресс-конференции без вопросов.

• Никакой "сделки" – а ведь он явно рассчитывал на громкий успех перед всем мировым сообществом. Вместо этого – туманные обещания о "будущем урегулировании".

Рынок акций отреагировал негативно: индекс Мосбиржи на торгах выходного дня открылся с коррекцией в -2,5%, протестировав в моменте 2932п уровни от которых вчера развернулся в сторону роста. Акции компаний имеющих привязку в геополитической повестке уперлись в нижнюю планку ограничений на падение больше 3%.

Трейдеры всегда играют на опережение – либо переоценивают позитив, либо переживают по пустякам. Когда событие (например, переговоры) завершается, наступает момент "покупай слухи, продавай факты" – отсюда и резкие движения.

❗️ Спасти рынок от более глубокой коррекции в начале следующие недели могут поступающие заявления от Трампа:

• Звонков Зеленскому и европейским лидерам после саммита с Путиным, привел к общему мнению – нужно искать полноценное мирное соглашение, а не просто временное перемирие.

• Зеленский приедет в Вашингтон уже в понедельник днем. Если диалог продолжится успешно, возможна новая встреча с Путиным для финальных договоренностей.

Закулисная борьба: В отсутствие европейских лидеров Трамп, скорее всего, постарается надавить на Зеленского, убеждая его, что:

Шансов выиграть — нет, запаса прочности у Украины не осталось и лучше взять то, что предлагают сейчас, иначе Россия может пойти дальше — особенно если США снимут поддержку.

Трамп не раз намекал, что "Россия способна отжать ещё больше, если я просто отойду в сторону". Теперь он использует этот аргумент, чтобы заставить Киев сесть за стол переговоров — иначе рискует остаться один на один с Москвой.

Европа конечно же будет рядом, но ее поддержки не в виде санкций против России, ни поставками оружия, окажется недостаточно, чтобы переломить сложившуюся ситуацию.

Ловушка для спекулянта: возможность на выход из стремительно дешевящих активов закрылась. В предыдущем посте я указывал на реализацию подобного сценария, поэтому если решения о продаже акций не было принято заранее, то сейчас уже стоит дожидаться понедельника.

Областью спекулятивного интереса для набора среднесрочных лонгов может выступить 2850-2880 пунктов. Однако стоит учитывать, что если вы не верите в достижение договорённостей по итогу встречи Зеленского с Трампов, то время для покупок лучше отложить ближе к заседанию ЦБ. Рынок к тому времени сменит фокус внимания с геополитики на смягчение денежно-кредитной политики.

