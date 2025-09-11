Гремучая смесь санкций и ставки: что обрушило рынок после семи дней роста

После практически недельного подъема российский фондовый рынок развернулся вниз. Инвесторы сфокусировались на геополитической напряженности и угрозе новых санкций, не видя позитивных перспектив.

В результате индекс МосБиржи потерял 0,74%, закрывшись на отметке 2914.26 п., а индекс РТС обвалился на 2,7% из-за ослабления рубля. Сейчас рынок тестирует ключевой уровень поддержки в 2900 пунктов, и его пробитие может спровоцировать новую волну продаж.

📍 Падение спровоцировали несколько причин: Первый импульс продажам дали новости из Польши о возможном нарушении воздушного пространства дронами, что заставило инвесторов опасаться эскалации. Однако паника утихла после заявления Reuters о том, что НАТО не считает инцидент атакой.

Другой давящий фактор — сохраняющаяся неопределенность вокруг готовящегося ЕС нового пакета санкций, который может ударить по банкам, энергетике и финансовому сектору.

В эту пятницу нас ждёт по-настоящему гремучая смесь из заседания ЦБ по ключевой ставке и санкционного пакета. Как мне казалось ранее, так и сейчас — индексу пока очень рано идти на 3000 пунктов, как бы этого ни хотелось.

Рубль продолжает слабеть из-за нескольких причин: ЦБ начал смягчать денежную политику и готовится снижать ставку, а также из-за роста импорта и падения экспорта. Это привело к тому, что спрос на валюту вырос, а её предложение на рынке сократилось. Этот процесс долгое время поддерживал экспортеров от негативных ожиданий санкционного воздействия.

📍 Возвращение инфляции: с 2 по 8 сентября инфляция составила 0,1% против дефляции 0,08% неделей ранее, — Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась с 8,28% до 8,1%. В августе потребительские цены снизилась на 0,4% против роста на 0,57% в июле.

В целом инфляционные данные можно назвать умеренно-позитивными, так как по итогам августа потребительские цены снизились сильнее ожиданий, а годовая инфляция оказалась меньше прогноза.

Что по технике: С технической точки зрения дневная свеча индекса МосБиржи формирует негативный сигнал. Вчерашняя коррекция не только не позволила преодолеть ключевую зону сопротивления 2940-2950 пунктов, но и привела к потере восходящей линии тренда.

В ходе вечерних торгов индекс закрепился у критической отметки 2900 пунктов. Пробитие этого уровня способно запустить более глубокое падение. Особое внимание стоит уделить акциям Газпрома: потеря ими важного уровня поддержки может оказать дополнительное давление на весь рынок.

📍 Из корпоративных новостей:

М.Видео Владислав Бакальчук стал исполнительным директором операционной компании

Алроса ювелирные изделия будут производить в Смоленской области

Аренадата СД 16 сентября обсудит вопрос изменения основных положений программы мотивации сотрудников

• Лидеры: Аренадата $DATA (+6,1%), IVA $IVAT (+2,6%), Астра $ASTR (+2,05%), Соллерс $SVAV (+1,8%), ТМК $TRMK (+1,44%).

• Аутсайдеры: Софтлайн $SOFL (-3,16%), ВИ.ру $VSEH (-3%), Диасофт $DIAS (-2,37%), Газпром $GAZP (-2,37%).

11.09.2025 - четверг

• $VSEH - последний день с дивидендом 1 руб

• $AFLT - Аэрофлот операционные результаты за август 2025 г.

• $PHOR - ВОСА ФосАгро; выплата дивидендов - I полугодие 2025 г. (рекомендация СД 387 руб)

'Не является инвестиционной рекомендацией