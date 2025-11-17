Новые облигации Эталон Финанс 002Р-04: разбор рисков, которые скрываются за купоном 20.50%

📍 Финансовые результаты МСФО за 6 месяцев 2025 года

• Выручка: 77,4 млрд руб. (+35,0% г/г);

• Чистый убыток: 8,9 млрд руб. вызван высокой стоимостью обслуживания долга из-за роста ключевой ставки

• Долгосрочные обязательства: 150,5 млрд руб. (+15,6% за 6 месяцев);

• Краткосрочные обязательства: 98,5 млрд руб. (+18,2% за 6 месяцев);

Финансовое состояние резко ухудшилось. За полгода эскроу-счета сократились, а чистый долг без их учёта взлетел на 50%. В результате долговая нагрузка всего за полгода выросла почти в два раза — с 1.6х до 3.1х.

В первом полугодии 2025 года объем реализованной недвижимости составил 295,7 тыс. кв. м, что на 23% меньше.

Ситуация изменилась в третьем квартале, где был зафиксирован существенный рост. Выручка от продаж недвижимости выросла на 27% и достигла 46,9 млрд рублей. В физическом выражении прирост составил 11%.