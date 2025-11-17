ЦОК ОК АУСН 17.11 Мобильная
Виталий Быков
Инвестиции

Новые облигации Эталон Финанс 002Р-04: разбор рисков, которые скрываются за купоном 20.50%

Группа «Эталон» $ETLN фокусируется на строительстве жилья комфорт, бизнес и премиум классов, офисной недвижимости, а также на реставрации объектов культурного наследия.

Крупнейшим акционером группы на конец прошлого года являлась АФК "Система" $AFKS (48,8%).

📍 Параметры выпуска Эталон Финанс 002Р-04

• Рейтинг: А- (Эксперт РА, прогноз "Стабильный")

• Номинал: 1000Р

• Объем: 1,5 млрд рублей

• Срок обращения: 2 года

• Купон: не выше 20,50% годовых (YTM не выше 22,54% годовых)

• Периодичность выплат: ежемесячно

• Амортизация: отсутствует

• Оферта: отсутствует

• Квал: не требуется

• Дата сбора книги заявок: 18 ноября

• Дата размещения: 21 ноября

📍 Финансовые результаты МСФО за 6 месяцев 2025 года

Выручка: 77,4 млрд руб. (+35,0% г/г);

Чистый убыток: 8,9 млрд руб. вызван высокой стоимостью обслуживания долга из-за роста ключевой ставки

Долгосрочные обязательства: 150,5 млрд руб. (+15,6% за 6 месяцев);

Краткосрочные обязательства: 98,5 млрд руб. (+18,2% за 6 месяцев);

Финансовое состояние резко ухудшилось. За полгода эскроу-счета сократились, а чистый долг без их учёта взлетел на 50%. В результате долговая нагрузка всего за полгода выросла почти в два раза — с 1.6х до 3.1х.

В первом полугодии 2025 года объем реализованной недвижимости составил 295,7 тыс. кв. м, что на 23% меньше.

Ситуация изменилась в третьем квартале, где был зафиксирован существенный рост. Выручка от продаж недвижимости выросла на 27% и достигла 46,9 млрд рублей. В физическом выражении прирост составил 11%.

В обращении находятся четыре выпуска облигаций на 29,25 млрд рублей

Из них выделил бы:

Эталон Финанс 002P-03 $RU000A10BAP4 Доходность: 18,87%, Купон: 25,50%. Текущая купонная доходность: 23,07% на 1 год 4 месяца, ежемесячно

Эталон-Финанс выпуск 3 $RU000A103QH9 Доходность: 23,30%, Купон: 9,10%. Текущая купонная доходность: 9,45% на 10 месяцев, 4 раза в год

📍 Что готов предложить нам рынок долга

Группа ЛСР 001Р-11 $RU000A10CKY3 (17,58%) А на 2 года 8 месяцев

ВУШ 001P-04 $RU000A10BS76 (20,19%) А- на 2 года 6 месяцев

ГЛОРАКС оббП04 $RU000A10B9Q9 (20,17%) ВВВ на 2 года 4 месяцев

Делимобиль 1Р-03 $RU000A106UW3 (21,78%) А на 1 год 9 месяцев

Аэрофьюэлз 002Р-05 $RU000A10C2E9 (19,85%) А на 1 год 7 месяцев

Уральская кузница оббП01 $RU000A10C6M3 (20,17%) А- на 1 год 7 месяцев

РОЛЬФ БО 001Р-08 $RU000A10BQ60 (21,04%) А- на 1 год 6 месяцев

В своей рейтинговой категории бумага выглядит чуть привлекательнее аналогов. Но если сравнить её с другими застройщиками, условия выпуска — самые обычные, без особых преимуществ.

📍 Что по итогу

Это классический выбор между риском и доходностью. С одной стороны — привлекательный купон, с другой — высокая долговая нагрузка и растущие убытки.

Без смягчения политики ЦБ баланс будет смещён в сторону рисков. Хотя дефолт компании представляется маловероятным, для покрытия убытков может потребоваться допэмиссия, позволяющая отложить решение накопившихся проблем.

Добавлять очередного застройщика с известными проблемами в строительном секторе не планирую. Предпочту довольствоваться тем, что купил ранее. Если пропустили, то с составом моего облигационного портфеля можно ознакомиться перейдя по ссылке.

Сейчас на фоне недавнего роста индекса RGBI в ожидании снижения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ (19 декабря) появляется все меньше привлекательных идей. Вторичный рынок уже перегрет из-за замедления инфляции, а на первичном эмитенты слишком резко снижают первоначальные доходности.

Стоит дождаться начала года и посмотреть, как скажется на рынке пересмотр НДС и налогооблагаемой базы в частности. Из-за этих факторов высок риск, что после возможного снижения ставки в декабре, ЦБ сделает долгую паузу, а значит откат в индексе гособлигаций неизбежен. Всех благодарю за внимание и поддержку постов.

'Не является инвестиционной рекомендацией

