От ралли до обвала: как рынок обманули заголовки?

Рост более 6% за два дня был спровоцирован чисто геополитическими заголовками в иностранных СМИ при полном отсутствии реальных дипломатических встреч. Сложилась ситуация, больше напоминающая мыльный пузырь, готовый в любой момент громко лопнуть.
📍 Сегодня точечно разберём, что это было за ралли и к каким последствиям готовиться дальше
Американский план по прекращению войны на Украине изначально оказался провальным: Среди ключевых пунктов — отказ от претензий на Крым и территории Донбасса, признав их частью России, а также масштабное сокращение численности украинской армии. План также предусматривает ограничения на виды вооружений, которые может иметь Украина.
📍 Логика США
Белый дом исходит из того, что Украина в любом случае потеряет эти территории в ходе продолжения конфликта, поэтому выгоднее зафиксировать это соглашением сейчас.
• Запланированная в Турции встреча Зеленского с американским представителем Уиткоффом была отменена из-за отказа украинской стороны обсуждать американский план урегулирования.
• Зеленский прибыл с собственным планом, разработанным вместе с европейцами, который, по словам американского чиновника, является для России «неприемлемым».
Со стороны США было наивно ожидать, что Зеленский, загнанный в угол и уже многое потерявший, согласится на ультимативные российские условия. Находясь в положении, когда терять уже нечего, он скорее будет бороться до конца, чем капитулирует.
В итоге за два дня стало ясно, что переговорный процесс вернулся к исходной точке: стороны конфликта демонстрируют полную непримиримость и отвергают любые чужие предложения по прекращению огня.
📍 Выбор из двух зол
Лукойл стремится продать все свои зарубежные активы одним лотом до декабря, пока не вступили в силу американские санкции. Однако это осложняет переговоры, так как потенциальных покупателей интересуют только отдельные активы, а не весь пакет сразу.
OFAC же может аннулировать лицензию Лукойла досрочно, если посчитает прогресс в сделке неудовлетворительным. Кроме того, все средства от продажи активов должны быть заморожены до отмены санкций.
📍 Очередные санкции: США и Великобритания ввели новые санкции против российских IT-компаний и физлиц. По мнению властей, эти структуры и граждане обеспечивали инфраструктуру для кибератак. В американский санкционный список (SDN List) вошли, в частности, компании «ЦОД КИРИШИ», Media Land Technology и Aeza Group.
В сухом остатке: мы со временем возвернёмся к исходной точке, где индекс пытается удержать уровень 2500 пунктов. Без окончания военного конфликта и кардинального пересмотра ДКП наш рынок акций останется прибежищем для спекулянтов.
📍 Из корпоративных новостей
Европлан отчет по МСФО за III кв и 9М 2025 года: Прибыль ₽1,05 млрд (–58% г/г), Прибыль за 9М ₽2,9 млрд (–74% г/г)
ЕвроТранс СД рекомендовал дивиденды за 3кв 2025г в размере 9,17 руб/акция (ДД 7%), ВОСА - 25 декабря, отсечка - 14 января
ЕвроТранс РСБУ 9 мес 2025г: Выручка ₽151,59 млрд (+42,3% г/г), Прибыль ₽5,39 млрд (рост в 1,9 раза г/г)
• Лидеры: Татнефть $TATN (+6,51%), Татнефть-ап $TATNP (+6,42%), СПБ Биржа $SPBE (+5,47%).
• Аутсайдеры: Пермэнергосбыт $PMSB (-2,63%), Глоракс $GLRX (-2,14%), ЭсЭфАй $SFIN (-1,17%).
20.11.2025 - четверг
• $SOFL - Софтлайн финансовые показатели за 3 квартал и 9 месяцев 2025 года
• $DATA - Аренадата отчет МСФО 3 кв 2025г
• $T - Т-Технологии отчет МСФО 3 кв 2025г
• $VKCO - ВК финансовые результаты за 3 кв. и 9 мес. 2025 года
• $RENI - Рени отчет МСФО за 3 кв и 9 месяцев 2025 года
• $CARM - Кармани ВОСА по дивидендам за 1 полугодие 2025 года
• $PHOR - ФосАгро СД возможно обсудит дивиденды за 3 квартал 2025 года
• $DOMRF - Дом РФ начало торгов акциями
