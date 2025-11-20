От ралли до обвала: как рынок обманули заголовки?

📍 Логика США

Белый дом исходит из того, что Украина в любом случае потеряет эти территории в ходе продолжения конфликта, поэтому выгоднее зафиксировать это соглашением сейчас.

• Запланированная в Турции встреча Зеленского с американским представителем Уиткоффом была отменена из-за отказа украинской стороны обсуждать американский план урегулирования.

• Зеленский прибыл с собственным планом, разработанным вместе с европейцами, который, по словам американского чиновника, является для России «неприемлемым».

Со стороны США было наивно ожидать, что Зеленский, загнанный в угол и уже многое потерявший, согласится на ультимативные российские условия. Находясь в положении, когда терять уже нечего, он скорее будет бороться до конца, чем капитулирует.

В итоге за два дня стало ясно, что переговорный процесс вернулся к исходной точке: стороны конфликта демонстрируют полную непримиримость и отвергают любые чужие предложения по прекращению огня.