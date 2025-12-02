Топ-7 популярных заблуждений, которые мешают вам инвестировать

📍 Придаёте значение движению котировок
Классический инвестор покупает акции для того, чтобы получать по ним регулярные дивиденды. А облигации покупает для того, чтобы регулярно получать купонные выплаты. Как видите, все просто. В этом смысл инвестиционного процесса.
Ценные бумаги следует тщательно и осмысленно выбирать и затем долгое время получать от них пользу в виде регулярного денежного потока. И не имеет значения, как меняются их котировки, так как инвестор всё равно не планирует продавать ценные бумаги, а держит их долгое время.
Продажи рассматриваются только при условии, если дела у компании пошли плохо и возникают трудности в развитии бизнеса и с выплатой дивидендов.
📍 Воспринимаете, как обещания прогнозы и публичные заявления
Одно из базовых правил инвестиций говорит, что на бирже никогда ни в чём нельзя быть уверенным на 100%. Надо быть морально готовым к любому повороту событий. Нет гарантии прибыли. Нет гарантий сохранности Ваших денег.
Если кто-то что-то публично сказал - руководитель компании, или какой-то аналитик, то всегда остаётся вероятность, что этот человек ошибается, или намеренно обманывает. Так же всегда есть вероятность, что обстановка, или экономическая ситуация может резко измениться. И тогда все прогнозы и обещания в новых реалиях будут уже неактуальны.
📍 Считаете, что дивидендная доходность должна быть, как минимум, выше инфляции
Дивидендная доходность - это результат математического действия. Чтобы её посчитать надо размер дивидендов разделить на котировку акций, которая установилась в день, когда произошла дивидендная отсечка.
Долгосрочный инвестор всегда окажется на шаг впереди спекулянта - получая свои выплаты от средней цены, сформировавшейся у него за годы покупок акций в кризисный период.
📍 Игнорирование инфляции
Инфляция - это тот показатель, который следует учитывать наперед. То есть, если инфляция прогнозируется на уровне 17% в год, вы должны понимать, что через год вам на те же самые расходы по вашим целям понадобится больше средств. Таким образом вы заранее снизите для себя ее негативные последствия.
📍 Считаете, что для инвестирования необходимы большие деньги
Даже с невысокой зарплатой можно сформировать диверсифицированный портфель с перспективами на рост. Достаточно небольших сумм, но вносить их надо регулярно длительное время. Вот и весь секрет успеха.
Но есть и обратная сторона: Стремясь приумножить капитал, вкладывать быстрее и больше, вы можете сильно навредить себе, своему бюджету и заметно снизить качество жизни. Для того чтобы этого не произошло вам следует правильно оценить свой инвестиционный потенциал.
📍 Незнание принципа сложных процентов
Сложный процент - это процент, начисляемый на начальную сумму вложений и на проценты, накопленные за предыдущие периоды. При сложном проценте вложения постепенно растут как снежный ком, сначала они приносят доход, а потом каждый доход приносит новый доход, что в банковских вкладах называется капитализацией. Сложный процент работает и в инвестициях, когда вы, например, реинвестируете полученные дивиденды в те же активы.
Однако стоит учитывать, что сложные проценты имеют свойство работать и в обратную сторону. То есть при падении в 20%, вам потребуется уже 25%, чтобы вернуть исходную сумму и так далее.
📍 Считаете, что уже достаточно знаете и нет необходимости учиться финансовой грамотности
За каждым постом в этом канале стоит большая работа. Я изучаю множество источников, чтобы потом предложить вам готовый концентрат знаний — только ключевые выводы, без долгого вступления.
Для меня это бесценный путь — не только открывать новое, но и освежать в памяти забытое. Никогда не переставайте читать - это бесконечный источник знаний.
'Не является инвестиционной рекомендацией
