Топ-7 популярных заблуждений, которые мешают вам инвестировать

📍 Придаёте значение движению котировок

Классический инвестор покупает акции для того, чтобы получать по ним регулярные дивиденды. А облигации покупает для того, чтобы регулярно получать купонные выплаты. Как видите, все просто. В этом смысл инвестиционного процесса.

Ценные бумаги следует тщательно и осмысленно выбирать и затем долгое время получать от них пользу в виде регулярного денежного потока. И не имеет значения, как меняются их котировки, так как инвестор всё равно не планирует продавать ценные бумаги, а держит их долгое время.

Продажи рассматриваются только при условии, если дела у компании пошли плохо и возникают трудности в развитии бизнеса и с выплатой дивидендов.