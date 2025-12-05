На одних ожиданиях рынок долго не удержишь. К чему готовиться инвестору

Индекс ОФЗ вырос на 0,8%, достигнув уровня 118 пунктов. Рост поддерживается приближением годовой инфляции к нижней целевой границе Банка России на 2025 год (6,5–7,0%), что укрепляет позиции сторонников снижения ключевой ставки 19 декабря.

Впрочем, регулятор сохраняет осторожность, о чём напомнил директор департамента ДКП Андрей Ганган, заявив о намерении действовать аккуратно, чтобы не нарушить формирующийся тренд на замедление цен. Тем не менее, на рынке преобладает консенсус: наиболее вероятным сценарием на ближайшем заседании является снижение ставки на 50 базисных пунктов.

Неслучайное совпадение: Большая пресс-конференция президента назначена на тот же день, что и заседание ЦБ по ставке. Это хороший знак. С учётом крепкого рубля и низкой инфляции я бы не удивился, если регулятор решится на сокращение сразу на 100 б.п.