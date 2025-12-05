На одних ожиданиях рынок долго не удержишь. К чему готовиться инвестору

Индекс ОФЗ вырос на 0,8%, достигнув уровня 118 пунктов. Рост поддерживается приближением годовой инфляции к нижней целевой границе Банка России на 2025 год (6,5–7,0%), что укрепляет позиции сторонников снижения ключевой ставки 19 декабря.
Впрочем, регулятор сохраняет осторожность, о чём напомнил директор департамента ДКП Андрей Ганган, заявив о намерении действовать аккуратно, чтобы не нарушить формирующийся тренд на замедление цен. Тем не менее, на рынке преобладает консенсус: наиболее вероятным сценарием на ближайшем заседании является снижение ставки на 50 базисных пунктов.
Неслучайное совпадение: Большая пресс-конференция президента назначена на тот же день, что и заседание ЦБ по ставке. Это хороший знак. С учётом крепкого рубля и низкой инфляции я бы не удивился, если регулятор решится на сокращение сразу на 100 б.п.
📍 Санкции со стороны США пока миновали Россию
Комментируя неофициальные переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером, Дональд Трамп дал им положительную оценку. Главным выводом, по его словам, стало впечатление американцев о готовности Путина к завершению войны и возвращению к «нормальной жизни». Трамп использовал фразу «для танго нужны двое», указав, что итог зависит не только от России.
Отдельно Трамп критически оценил позицию Украины, повторив свой тезис об отсутствии у неё «карт» для игры. Он считает, что шанс для выгодного соглашения был упущен ранее, а сейчас ситуация для Киева усложнилась.
📍 Санкционная нефтянка
Минфин США сохранил особый режим для иностранных АЗС «Лукойла» до конца апреля 2026 года, разрешив операции по их обслуживанию и снабжению. Это решение фактически поддерживает привлекательность данных активов для потенциальных инвесторов.
Главным покупателем может стать венгерская MOL, которая, как сообщают источники, уже получила предварительное одобрение США на изучение возможности приобретения европейских НПЗ и заправочных сетей «Лукойла», а также его проектов в Казахстане и Азербайджане.
📍 Завышенный курс создаёт системные проблемы: он напрямую снижает рублёвую выручку экспортёров, усугубляя и без того непростую ситуацию из-за низких цен на нефть и падения бюджетных доходов.
В конечном счёте, это давление через фискальный канал передаётся всей экономике: для покрытия дефицита государство вынуждено повышать налоговую нагрузку, что подавляет потребительский спрос и деловую активность, ухудшая финансовые показатели компаний.
С учётом текущих негативных факторов и при отсутствии прогресса в мирных переговорах, ожидаю снижения рынка. Перед решением ЦБ ситуацию также усугубит квартальная экспирация, традиционно оказывающая дополнительное давление. Всем отличного пятничного настроения.
📍 Из корпоративных новостей
ВК за последнюю неделю РКН заблокировал и ограничил доступ к WhatsApp1*, Roblox, FaceTime и Snapchat.
ОАК и индийская корпорация HAL работают над организацией производства в Индии самолета «Сухой Суперджет».
Озон $OZON Банк России выдал лицензию УК «Озон Управление активами» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФами и НПФ.
• Лидеры: ОАК $UNAC (+6,02%), Яковлев $IRKT (+5,63%), Россети $FEES (+4,14%), ВК $VKCO (+4,04%), ДВМП $FESH (+3,58%).
• Аутсайдеры: Соллерс $SVAV (-1%), Газпром нефть $SIBN (-0,64%), Норникель $GMKN (-0,63%).
05.12.2025 - пятница
• $MGKL - Мосгорломбард операционные результаты за 11 мес. 2025 года.
