На пути к 2770: что движет рынком в ожидании прорыва. К чему готовиться инвестору

📍 Одновременно с этим администрация Трампа обнародовала новую стратегию национальной безопасности, где приоритетной целью обозначено прекращение боевых действий на Украине. В документе критикуется позиция европейских союзников и смягчена риторика в отношении России. Также США призвали страны ЕС выступить против плана по предоставлению кредитной помощи Украине.

Еще одним фактором поддержки рынка акций стали итоги визита президента РФ в Индию. Страны согласовали программу экономического сотрудничества по расширению торговли до 2030 года. Индия — один из главных рынков сбыта для российских экспортеров.

К концу основной торговой сессии индекс Мосбиржи совершил резкий скачок и уверенно закрепился выше 2700 пунктов. Рынок отреагировал на информацию о том, что обсуждение плана Еврокомиссии по конфискации российских активов для «кредита» Украине на встрече послов ЕС закончилось без договорённостей.