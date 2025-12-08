Премиум 8016 Мобильная
На пути к 2770: что движет рынком в ожидании прорыва. К чему готовиться инвестору

Рост на рынках акций и облигаций подогревается позитивными геополитическими новостями. Помощник президента России Юрий Ушаков допустил возможность скорой встречи лидеров РФ и США, указав на прогресс в переговорах по урегулированию ситуации на Украине.

📍 Одновременно с этим администрация Трампа обнародовала новую стратегию национальной безопасности, где приоритетной целью обозначено прекращение боевых действий на Украине. В документе критикуется позиция европейских союзников и смягчена риторика в отношении России. Также США призвали страны ЕС выступить против плана по предоставлению кредитной помощи Украине.

Еще одним фактором поддержки рынка акций стали итоги визита президента РФ в Индию. Страны согласовали программу экономического сотрудничества по расширению торговли до 2030 года. Индия — один из главных рынков сбыта для российских экспортеров.

К концу основной торговой сессии индекс Мосбиржи совершил резкий скачок и уверенно закрепился выше 2700 пунктов. Рынок отреагировал на информацию о том, что обсуждение плана Еврокомиссии по конфискации российских активов для «кредита» Украине на встрече послов ЕС закончилось без договорённостей.

📍 При этом Европа не спешит капитулировать и ищет новые способы увеличить свой вес на международной арене

Чтобы усилить давление на Москву, западные союзники обсуждают переход от потолка цен к полному запрету морских поставок российской нефти, что может стать главной новостью 2026 года.

Одновременно, опасаясь преждевременного компромисса, европейские лидеры предупреждают Киев о недопустимости соглашаться на условия России без "страховки" от США.

📍 Мирные переговоры в Майами, несмотря на три дня интенсивных обсуждений, не привели к прорыву

По данным CNN, главными камнями преткновения стали темы гарантий безопасности и статуса территорий. В переговорах, начавшихся в четверг, участвовали ключевые фигуры: со стороны США — спецпредставитель Стив Уиткофф и влиятельный советник Джаред Кушнер, со стороны Украины — Рустем Умеров и Андрей Гнатов.

Украинский посол Ольга Стефанишина подтвердила, что сложные проблемы пока не решены, но отметила, что диалог продолжается с целью найти реалистичные варианты урегулирования.

Зеленский сегодня встретится в Лондоне со Стармером, Макроном и Мерцем, чтобы обсудить мирный план США, а также послевоенные гарантии безопасности.

Что по ожиданиям: Если серьезных геополитических потрясений не произойдет, индекс МосБиржи, предпримет попытку пробить важный уровень сопротивления в 2720 пунктов, который является полуторамесячным максимумом. Успех этой попытки откроет путь к следующей цели — тестированию трехмесячного максимума в районе 2767,36 пунктов.

📍 Из корпоративных новостей

МГКЛ выручка группы за 11 месяцев увеличилась в 3,6 раза год к году.

Озон Госдума не собирается запрещать банкам владеть маркетплейсами

Займер $ZAYM акционеры утвердили дивиденды за 3кв 2025г в размере 6,88 руб/акция (ДД 4,3%), отсечка - 15 декабря

Башнефть Башкирия планирует продать 11,3 млн акций это примерно 6,4% уставного капитала компании

ФосАгро $PHOR по итогам января - ноября 2025 г. увеличила поставки удобрений в Индию в 2,3 раза г/г, до 2,57 млн тонн

Яндекс вес в индексе Московской биржи увеличен с 4,5% до 7,1%

Газпром четвертый день подряд обновляет рекорд поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

• Лидеры: Алроса $ALRS (+4,4%), Сургутнефтегаз $SNGS (+4,1%), Норникель $GMKN (+4%), РусГидро $HYDR (+3,5%).

• Аутсайдеры: ОАК $UNAC (-3,3%), Novabev $BELU (-1,9%), Аренадата $DATA (-0,8%), Башнефть-ап $BANEP (-0,65%).

08.12.2025 - понедельник

• $RENI - Ренессанс ВОСА по дивидендам за 9 месяцев 2025 года в размере 4,1 руб/акция

• $AKRN - Акрон последний день с дивидендом 189 руб.

