Самые доходные выпуски ОФЗ на 2026 год. Пришло ли время для покупки?

Сейчас же мы видим, что котировки выросли, а доходность большинства выпусков снизилась примерно до 14.7%. Даже длинные ОФЗ, например, выпуск 26238, торгуются с доходностью всего около 13.74%, что ставит под вопрос их статус высокодоходного «безрискового» актива.

Банкам не хватает ликвидности, это видно по РЕПО, поэтому они второй раз подряд повысили ставки по краткосрочным вкладам — до 15.6%. Таким образом, сейчас вклады до года в топ-банках могут дать более высокий доход, чем долгосрочные гособлигации, но так будет не всегда.