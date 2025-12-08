Самые доходные выпуски ОФЗ на 2026 год. Пришло ли время для покупки?

Сейчас же мы видим, что котировки выросли, а доходность большинства выпусков снизилась примерно до 14.7%. Даже длинные ОФЗ, например, выпуск 26238, торгуются с доходностью всего около 13.74%, что ставит под вопрос их статус высокодоходного «безрискового» актива.
Банкам не хватает ликвидности, это видно по РЕПО, поэтому они второй раз подряд повысили ставки по краткосрочным вкладам — до 15.6%. Таким образом, сейчас вклады до года в топ-банках могут дать более высокий доход, чем долгосрочные гособлигации, но так будет не всегда.
📍 Что такое ОФЗ и как они работают
Облигации федерального займа (ОФЗ) — это долговые расписки российского государства. Когда Министерству финансов нужны деньги (например, чтобы закрыть дыру в бюджете), оно выпускает эти облигации и продает их инвесторам. Покупая ОФЗ, вы по сути даете деньги в долг государству.
Взамен государство обязуется:
• Регулярно платить вам проценты (купонный доход).
• Вернуть вложенную сумму (номинал) в заранее известную дату.
Некоторые выпуски ОФЗ предусматривают частичное погашение номинала (амортизацию долга). По срокам обращения ОФЗ могут быть краткосрочными, среднесрочными или долгосрочными.
📍 Как формируется доходность ОФЗ
Доходность новых выпусков ОФЗ напрямую привязана к ключевой ставке ЦБ. Минфин, выпуская облигации, ориентируется на её текущий уровень и рыночные ожидания по её изменению.
Когда ЦБ повышает ставку, доходность новых и обращающихся на рынке ОФЗ с переменным купоном тоже растёт, чтобы оставаться привлекательными для инвесторов. Снижение ключевой ставки, наоборот, ведёт к удешевлению госдолга и снижению доходности по облигациям.
📍 Подобрал для вас ОФЗ под различные рыночные сценарии
• Если считаете, что ключевая ставка будет снижаться медленно, то выбирайте выпуск с максимальным купоном.
• Если вам кажется, что на фоне геополитики её снижение может стать резким, то есть смысл рассмотреть облигации с максимальным дисконтом к номиналу. Основной доход здесь будет формироваться за счёт роста их рыночной стоимости.
Январь/июль:
ОФЗ 26239 $SU26239RMFS2
• Доходность: 14,32%
• Погашение: 23.07.2031
• Купон: 34,41₽ - 6,9%
• Месяцы выплат: Январь, Июль
• Цена ниже номинала: 73,45%
Февраль/август:
ОФЗ 26240 $SU26240RMFS0
• Доходность: 14,21%
• Погашение: 30.07.2036
• Купон: 34,90₽ - 7%
• Месяцы выплат: Февраль, Август
• Цена ниже номинала: 62,85%
Март /сентябрь:
ОФЗ 26246 $SU26246RMFS7
• Доходность: 14,54%
• Погашение: 12.03.2036
• Купон: 59,84₽ - 12%
• Месяцы выплат: Март, Сентябрь
• Цена ниже номинала: 89,00%
ОФЗ 26218 $SU26218RMFS6
• Доходность: 14,35%
• Погашение: 17.09.2031
• Купон: 42,38₽ - 8,5%
• Месяцы выплат: Март, Сентябрь
• Цена ниже номинала: 79,1%
Апрель/октябрь:
ОФЗ 26252 $SU26252RMFS5
• Доходность: 14,65%
• Погашение: 12.10.2033
• Купон: 62,33₽ - 12,5%
• Месяцы выплат: Апрель, Октябрь
• Цена ниже номинала: 92,30%
ОФЗ 26253 $SU26253RMFS3
• Доходность: 14,56%
• Погашение: 06.10.2038
• Купон: 64,82₽ - 13%
• Месяцы выплат: Апрель, Октябрь
• Цена ниже номинала: 93,70%
Май/ноябрь:
ОФЗ 26247 $SU26247RMFS5
• Доходность: 14,36%
• Погашение: 11.05.2039
• Купон: 61,08₽ - 12,25%
• Месяцы выплат: Май, Ноябрь
• Цена ниже номинала: 90,17%
ОФЗ 26241 $SU26241RMFS8
• Доходность: 14,34%
• Погашение: 17.11.2032
• Купон: 47,37₽ - 9,5%
• Месяцы выплат: Май, Ноябрь
• Цена ниже номинала: 80,93%
Июнь/декабрь:
ОФЗ 26250 $SU26250RMFS9
• Доходность: 14,58%
• Погашение: 10.06.2037
• Купон: 59,84₽ - 12%
• Месяцы выплат: Июнь, Декабрь
• Цена ниже номинала: 88,30%
Данный вид активов, не про заработать иксы. Это больше про сохранить свой депозит от излишней волатильности.
