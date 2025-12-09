Откат ниже 2700: геополитические риски и календарь событий диктуют осторожность

📍 Развитие событий в целом укладывается в прогнозируемый сценарий

Евросоюз и Украина пытаются дотянуть до саммита ЕС 18 декабря, к которому надеются разработать механизм использования замороженных российских активов для финансирования Киева, но пока консенсус не достигнут.

После нескольких дней молчания Зеленский провёл сегодня переговоры с канцлером Германии, президентом Франции и премьер-министром Великобритании. Похоже, он получил от них очередные обнадёживающие гарантии, что решение по российским средствам будет найдено даже в обход возможных возражений.

Владимир Зеленский подтвердил, что вопрос территорий и гарантий безопасности так и не был решен в ходе трехдневных переговоров с США в Майами. Позже он сообщил, что Украина сократила мирный план США до 20 пунктов.

Европа и Киев готовят альтернативный мирный план. Его финальную версию намерены представить уже сегодня вечером я и сразу же направить партнёрам в США.

📍 Трамп в свою очередь, выразил разочарование позицией Зеленского, обвинив его в нежелании принять мирный план, который, по мнению экс-президента США, является выгодным для Украины. Он заявил, что Россия согласна на сделку по Донбассу, хотя ранее претендовала на большее.

В очередной раз из Белого дома прозвучало заявление о возможности выхода Трампа из мирного процесса, если он сочтет соглашение между Россией и Украиной недостижимым.

Как по мне, эти угрозы стоит расценивать не как план действий, а как элемент переговорной тактики. Поскольку Трамп уже сделал мир на Украине своей ключевой внешнеполитической целью, его уход был бы поражением. Скорее всего, таким образом он пытается усилить давление на Киев, чтобы добиться уступок по своей схеме.