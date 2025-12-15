8044 ЦОК КПП БСН mobile
🔴 Вебинар: Налоговая нагрузка и законные способы налоговой оптимизации – 2026 →
Виталий Быков
Инвестиции

Топ-9 акций на 2026 год. Собираем портфель из голубых фишек

С приближением нового года прогнозов от аналитиков становится все больше. Рынок подает признаки оживления — недавние рекорды по оборотам на Мосбирже тому подтверждение. Аналитики, конечно, не отстают и вовсю публикуют свои ТОПы акций. Одну из таких подборок — от «Альфа-Инвестиций» — разбираем сегодня.

Эксперты отобрали девять компаний, которые, по их мнению, обладают идеальным балансом: высокий потенциал роста и финансовая устойчивость на ближайший год.

📍 Что касается рынка?

• В базовом сценарии индекс МосБиржи (IMOEX) может достичь 3150–3300 пунктов к концу 2026 года. Это означает рост на 16–22% от текущих уровней.

• Средняя дивдоходность акций Индекса МосБиржи может быть в диапазоне 7–8%. Таким образом, общий потенциал на 12 месяцев составляет 23–29%.

📍 Главными катализаторами роста станут «святая троица»: продолжение снижения ключевой ставки, ослабление рубля (на руку экспортёрам) и масштабная ротация капитала — уход инвесторов с облигаций и депозитов в поисках доходности на фондовом рынке.

ВТБ ($VTBR). Банк может стать одним из бенефициаров смягчения денежно-кредитной политики.

X5 ($X5). Стабильный ритейлер, ориентированный на внутренний спрос и расширяющий сеть.

НОВАТЭК ($NVTK). Газовая компания развивает экспорт СПГ даже в условиях санкционных ограничений.

Полюс ($PLZL). Аналитики ожидают продолжение роста цен на золото, дивидендная доходность в 2026 году может составить 6%.

Сбербанк ($SBER). Рост прибыли позволяет увеличить дивиденды, их доходность может быть более 12%.

Т‑Технологии ($Т). Поддержку котировкам окажут снижение ключевой ставки ЦБ, ежеквартальные дивиденды и выкуп акций в размере 10% free-float.

Транснефть ($TRNFP). Бизнес слабо зависит от колебаний валютного и нефтяного рынка.

Хэдхантер ($HEAD). Эксперты считают компанию фундаментально сильным эмитентом с привлекательной оценкой и одной из самых высоких дивидендных доходностей в секторе.

Яндекс ($YDEX). Компания занимает лидирующие позиции на перспективных рынках, наращивает доходы и продолжает быстро развиваться.

Что могу сказать про подборку: Список состоит преимущественно из голубых фишек, что может показаться чересчур консервативно, но для начинающих инвесторов, которые хотят собрать понятный портфель без подводных рисков - вариант не самый плохой.

Добавил бы акции: Сургутнефтегаз-преф ($SNGSP). Префы по-прежнему торгуются в районе 40 рублей. Эта цена делает их отличным инструментом для хеджирования девальвации рубля в 2026 году, а также для получения крупного разового дивиденда в размере 11–12 рублей.

📍 Рынок облигаций в 2026-м выглядит перспективно

• Долгосрочные гособлигации (дюрация выше 5 лет). Мы находимся в цикле снижения ключевой ставки, и такие бумаги — лучший способ на этом сыграть. Их потенциал на 2026 год оценивается примерно в 25%.

• Если хочется меньше волатильности, стоит присмотреться к корпоративным облигациям со сроком 1–1,5 года и высоким рейтингом (от А до АА-). Здесь можно рассчитывать на доходность около 18-19%.

• Среди валютных бумаг предпочтение — у корпоративных долларовых выпусков: с ними проще войти и выйти благодаря высокой ликвидности. Отдельный интерес вызывают свежие ОФЗ в юанях — новый и перспективный инструмент на рынке.

📍 Несмотря на сохраняющуюся геополитическую неопределенность, моя основная стратегия остается консервативной:

• 60% портфеля — корпоративные облигации (как основной источник предсказуемого дохода).

• 15% — инструменты в иностранной валюте (валютная диверсификация).

• 25% — фонды акций: фонд крупнейших компаний России ($TMOS) и фонд российских технологических компаний ($TITR).

Какие сектора или компании, на ваш взгляд, станут локомотивами роста в 2026 году? Или же вы полагаете, что сейчас ещё рано делать активные ставки на рынке акций, и консервативные инструменты (такие как облигации) продолжат в новом году демонстрировать лучшее соотношение риска и доходности?

✅️ Еще больше аналитики и полезной информации можно найти в нашем Telegram канале. Присоединяйтесь!

'Не является инвестиционной рекомендацией

Информации об авторе

Виталий Быков

Виталий Быков

Финансовый аналитик в самозанятый

6 подписчиков219 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет