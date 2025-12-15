Топ-9 акций на 2026 год. Собираем портфель из голубых фишек

Эксперты отобрали девять компаний, которые, по их мнению, обладают идеальным балансом: высокий потенциал роста и финансовая устойчивость на ближайший год.
📍 Что касается рынка?
• В базовом сценарии индекс МосБиржи (IMOEX) может достичь 3150–3300 пунктов к концу 2026 года. Это означает рост на 16–22% от текущих уровней.
• Средняя дивдоходность акций Индекса МосБиржи может быть в диапазоне 7–8%. Таким образом, общий потенциал на 12 месяцев составляет 23–29%.
📍 Главными катализаторами роста станут «святая троица»: продолжение снижения ключевой ставки, ослабление рубля (на руку экспортёрам) и масштабная ротация капитала — уход инвесторов с облигаций и депозитов в поисках доходности на фондовом рынке.
• ВТБ ($VTBR). Банк может стать одним из бенефициаров смягчения денежно-кредитной политики.
• X5 ($X5). Стабильный ритейлер, ориентированный на внутренний спрос и расширяющий сеть.
• НОВАТЭК ($NVTK). Газовая компания развивает экспорт СПГ даже в условиях санкционных ограничений.
• Полюс ($PLZL). Аналитики ожидают продолжение роста цен на золото, дивидендная доходность в 2026 году может составить 6%.
• Сбербанк ($SBER). Рост прибыли позволяет увеличить дивиденды, их доходность может быть более 12%.
• Т‑Технологии ($Т). Поддержку котировкам окажут снижение ключевой ставки ЦБ, ежеквартальные дивиденды и выкуп акций в размере 10% free-float.
• Транснефть ($TRNFP). Бизнес слабо зависит от колебаний валютного и нефтяного рынка.
• Хэдхантер ($HEAD). Эксперты считают компанию фундаментально сильным эмитентом с привлекательной оценкой и одной из самых высоких дивидендных доходностей в секторе.
• Яндекс ($YDEX). Компания занимает лидирующие позиции на перспективных рынках, наращивает доходы и продолжает быстро развиваться.
Что могу сказать про подборку: Список состоит преимущественно из голубых фишек, что может показаться чересчур консервативно, но для начинающих инвесторов, которые хотят собрать понятный портфель без подводных рисков - вариант не самый плохой.
Добавил бы акции: Сургутнефтегаз-преф ($SNGSP). Префы по-прежнему торгуются в районе 40 рублей. Эта цена делает их отличным инструментом для хеджирования девальвации рубля в 2026 году, а также для получения крупного разового дивиденда в размере 11–12 рублей.
📍 Рынок облигаций в 2026-м выглядит перспективно
• Долгосрочные гособлигации (дюрация выше 5 лет). Мы находимся в цикле снижения ключевой ставки, и такие бумаги — лучший способ на этом сыграть. Их потенциал на 2026 год оценивается примерно в 25%.
• Если хочется меньше волатильности, стоит присмотреться к корпоративным облигациям со сроком 1–1,5 года и высоким рейтингом (от А до АА-). Здесь можно рассчитывать на доходность около 18-19%.
• Среди валютных бумаг предпочтение — у корпоративных долларовых выпусков: с ними проще войти и выйти благодаря высокой ликвидности. Отдельный интерес вызывают свежие ОФЗ в юанях — новый и перспективный инструмент на рынке.
📍 Несмотря на сохраняющуюся геополитическую неопределенность, моя основная стратегия остается консервативной:
• 60% портфеля — корпоративные облигации (как основной источник предсказуемого дохода).
• 15% — инструменты в иностранной валюте (валютная диверсификация).
• 25% — фонды акций: фонд крупнейших компаний России ($TMOS) и фонд российских технологических компаний ($TITR).
Какие сектора или компании, на ваш взгляд, станут локомотивами роста в 2026 году? Или же вы полагаете, что сейчас ещё рано делать активные ставки на рынке акций, и консервативные инструменты (такие как облигации) продолжат в новом году демонстрировать лучшее соотношение риска и доходности?
