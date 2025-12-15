Топ-9 акций на 2026 год. Собираем портфель из голубых фишек

📍 Что касается рынка?

• В базовом сценарии индекс МосБиржи (IMOEX) может достичь 3150–3300 пунктов к концу 2026 года. Это означает рост на 16–22% от текущих уровней.

• Средняя дивдоходность акций Индекса МосБиржи может быть в диапазоне 7–8%. Таким образом, общий потенциал на 12 месяцев составляет 23–29%.

📍 Главными катализаторами роста станут «святая троица»: продолжение снижения ключевой ставки, ослабление рубля (на руку экспортёрам) и масштабная ротация капитала — уход инвесторов с облигаций и депозитов в поисках доходности на фондовом рынке.

• ВТБ ($VTBR). Банк может стать одним из бенефициаров смягчения денежно-кредитной политики.

• X5 ($X5). Стабильный ритейлер, ориентированный на внутренний спрос и расширяющий сеть.

• НОВАТЭК ($NVTK). Газовая компания развивает экспорт СПГ даже в условиях санкционных ограничений.

• Полюс ($PLZL). Аналитики ожидают продолжение роста цен на золото, дивидендная доходность в 2026 году может составить 6%.

• Сбербанк ($SBER). Рост прибыли позволяет увеличить дивиденды, их доходность может быть более 12%.

• Т‑Технологии ($Т). Поддержку котировкам окажут снижение ключевой ставки ЦБ, ежеквартальные дивиденды и выкуп акций в размере 10% free-float.

• Транснефть ($TRNFP). Бизнес слабо зависит от колебаний валютного и нефтяного рынка.

• Хэдхантер ($HEAD). Эксперты считают компанию фундаментально сильным эмитентом с привлекательной оценкой и одной из самых высоких дивидендных доходностей в секторе.

• Яндекс ($YDEX). Компания занимает лидирующие позиции на перспективных рынках, наращивает доходы и продолжает быстро развиваться.

Что могу сказать про подборку: Список состоит преимущественно из голубых фишек, что может показаться чересчур консервативно, но для начинающих инвесторов, которые хотят собрать понятный портфель без подводных рисков - вариант не самый плохой.

Добавил бы акции: Сургутнефтегаз-преф ($SNGSP). Префы по-прежнему торгуются в районе 40 рублей. Эта цена делает их отличным инструментом для хеджирования девальвации рубля в 2026 году, а также для получения крупного разового дивиденда в размере 11–12 рублей.