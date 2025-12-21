Собрал облигационный портфель на 2026 год. Глобальная ребалансировка

За последний месяц на фоне дефолта «Монополии» и понижения рейтингов надежности многих эмитентов рынок долга испытал сильнейшую волатильность из-за панических распродаж.

Для меня этот период стал хорошей возможностью распродать то, что торговалось значительно выше своей номинальной стоимости, а также найти место для новых эмитентов, которые стали торговаться по приемлемой цене.

Напомню, что первая сделка была совершена 19.05.2025 года. С тех пор портфель заметно вырос. Этот результат — прямое доказательство, что мы попали в нужный момент для создания облигационной стратегии.

Изначально инвестиционный портфель пополнялся облигациями взятыми с первичного рынка, так как по ним можно было зафиксировать более высокую доходность. Сейчас же после перехода к циклу снижения КС таких вариантов стало на порядок меньше.

📍 Инвестиционный портфель диверсифицирован для разных сценариев на рынке:

• Корпоративные облигации: как основа для дохода.

• Валютные инструменты: служат хеджированием геополитических рисков.

• Длинные ОФЗ: для игры на рост котировок в ожидании смягчения денежно-кредитной политики.

• Фонды акций: обеспечивают участие в росте крупнейших компаний, определяющих динамику индекса МосБиржи.

📍 На данный момент в портфеле 21 облигация и 3 фонда:

Текущую структуру портфеля вынес в наглядный скриншот с указанием доли каждой позиции от депо. Основное внимание сегодня предлагаю уделить детальному анализу сделок и ключевым изменениям за последний месяц.

• Борец Капитал 001Р-03 $RU000A10DJ18 (19,68%) А- на 2 года 4 месяца

• КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-04 $RU000A10DSU2 (25,81%) ВВ- на 3 года, имеется амортизация

На стадии размещения в планах подать заявку:

• Атомэнергопром 001Р-10 (ААА) Купон: до 15,8% на 5,5 лет

• АПРИ 002Р-12 (ВВВ-) Купон: до 25,00% на 3,5 года, имеется амортизация

📍 Полностью продал следующие выпуски:

• Полипласт П02-БО-05 $RU000A10BPN7 +13%

• ГК Самолет БО-П18 $RU000A10BW96 +12%

• МВ Финанс 001P-06 $RU000A10BFP3 +3,4%

Агрессивное наращивание облигационного долга и качество финансовой отчетности данных эмитентов вызывают опасения относительно их способности обслуживать обязательства в будущем. В связи с этим принял решение о ребалансировке портфеля в пользу более надежных компаний, разборы на которые есть на канале.

📍 Мысли по рынку:

После снижения ключевой ставки с 16,5% до 16% регулятор дал понять, что резких движений вниз не планируется. На этом фоне я ожидаю коррекцию индекса RGBI, который слишком сильно вырос на ожиданиях более решительных действий.

Пока переговоры идут без толку, а Украина получает новое финансирование — о компромиссе речи нет. В такой ситуации я не верю в акции на коротком горизонте.

Моя тактика проще и надёжнее: на любом серьёзном падении Мосбиржи я докупаю фонды на акции. Диверсификация вместо риска:

• $TMOS - Крупнейшие компании РФ

• $TITR - Российские Технологии

• $TLCB - Локальные валютные облигации

Общая доля фондов в структуре портфеля: 15,9%

📍 Статистика за все время:

• Текущая стоимость портфеля: 303 666,22 ₽

• Ежегодный купонный доход: 43 107,06 ₽ ₽

• Ежемесячный купонный доход: 3 592,25 ₽

• Общая доходность к погашению без учета реинвестирования купона: 20,6%

Стратегия, которая работает сама. Не требует постоянного внимания к рынку, но при этом обеспечивает надежную диверсификацию и прогнозируемую доходность.

В планах на следующий год:

• Цель: наращивать позицию в фондах акций на просадках индекса Мосбиржи до целевого уровня в 30% портфеля.

• Финансовая задача: вывести ежемесячный пассивный доход до 6 000 ₽.

'Не является инвестиционной рекомендацией