Ожидания от предстоящей недели по рынку. Продолжится ли рост?

На прошлой неделе российский фондовый рынок показал боковую динамику с незначительным итоговым изменением. В пятницу индекс МосБиржи после попытки роста опустился на 0,36%, до 2743,09 пункта; РТС потерял 1,22%.

С технической точки зрения, важным рубежом является трендовая линия от 18 ноября в районе 2743,6 пункта. Прорыв и закрепление ниже этого уровня могут привести к тесту поддержки на 2699,8 пункта, а в случае благоприятного новостного фона — к росту к сопротивлению в 2787,4 пункта.

📍 На итоговом заседании года ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки с 16,5% до 16%. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что темп дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики будет определяться динамикой инфляции и инфляционных ожиданий. При этом регулятор готов делать паузы в этом процессе ввиду сохраняющихся проинфляционных рисков, включая предстоящее повышение НДС и тарифов.

Рынок в ответ на новости о более консервативном решении по снижению ставки сначала ушёл в коррекцию, но быстро нашёл точку опоры. Я не раз говорил, что пока худо-бедно продвигается мирный трек с его постоянными встречами, на рынке мы не увидим панических распродаж.

Лучше всего в данной ситуации действовать по факту, а не руководствоваться слухами. Очевидно, что до Нового года стороны не смогут договориться о чём-то конкретном, предпосылок для этого практически нет.

📍 Деньги для продолжения войны всё-таки нашли: Лидеры ЕС после марафонских переговоров согласовали предоставление Украине кредита в 90 миллиардов евро. Чтобы добиться единства, Чехии, Венгрии и Словакии предоставили особый статус, освободив их от финансовых обязательств по этому займу.

Отдельно было подтверждено, что кредит не будет финансироваться за счет замороженных российских активов. Эти активы останутся заблокированными до тех пор, пока Россия не выплатит репарации, и для их разблокировки потребуется решение большинства стран-членов ЕС.

📍 Что дальше? В минувшие выходные в Майами прибыл российский представитель Дмитриев для встреч со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Цель контактов — понять, как может измениться американский мирный план после обсуждения с Украиной и Европой.

Ожидается, что документ поступит в Москву сегодня, и уже на этой неделе можно ждать первых комментариев. Однако заранее ясно, что ключевые вопросы — о территориях и контроле над ключевыми объектами — остаются нерешёнными.

Предварительно в Кремле негативно оценили предложения Украины и Европы, заявив, что они не приближают долгосрочный мир. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и помощник Юрий Ушаков едины во мнении, что европейское участие в переговорах не сулит ничего хорошего.

На предпраздничной неделе в фокусе внимания ожидается основной инсайд от СД "Газпрома" по итогам года. В то же время нужно помнить об исключительной ситуации с "ЭсЭфАй": продажа "Европлана" приведёт к высоким разовым дивидендам и, соответственно, резкому падению котировок на величину выплаты (дивгэп) после отсечки. Всем отличного новогоднего настроения! Битва за депозиты не заканчивается.

📍 Из корпоративных новостей:

РусГидро СД рассмотрел проект стратегии развития на период до 2050 года (с детализацией до 2030 года)

ИКС 5 акционеры одобрили дивиденды за 9 мес 2025 года в размере 368 руб/акция (ДД 12,3%), отсечка - 6 января

Фикс Прайс СД предложил ВОСА провести обратный сплит акций 1000:1, ВОСА - 21 января.

• Лидеры: ЮГК $UGLD (+6,3%), РусГидро $HYDR (+5,7%), Мосэнерго $MSNG (+3,9%), Газпром нефть $SIBN (+2%).

• Аутсайдеры: ПИК $PIKK (-4,3%), Самолет $SMLT (-4,1%), Система $AFKS (-3,2%), Мечел $MTLR (-2,7%).

22.12.2025 - понедельник

• $PLZL - закрытие реестра по дивидендам 36 руб./акцию (дивгэп)

• $OZON - закрытие реестра по дивидендам 143,55 руб./акцию (дивгэп)

• $DIAS - закрытие реестра по дивидендам 18, руб./акцию (дивгэп)

