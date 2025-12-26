Что важнее: финал за 90 дней или тишина на 60? Стороны репетируют «правильный» ответ для Трампа

Торговая активность на рынке в преддверии Нового Года остается пониженной. Биржи США, Великобритании и многие другие мировые рынки закрыты на время празднования католического Рождества. Индекс МосБиржи стабилизировался около отметки 2700 пунктов и, вероятно, сохранит эту позицию до конца года, если не произойдет никаких значимых событий.

Переговорный процесс по украинскому урегулированию, судя по всему, замедлился и не приносит существенных результатов. Даже обновлённый мирный план Дональда Трампа, представленный как компромиссный с учётом мнения Украины и ЕС, не выглядит прорывом.

Эти половинчатые предложения, вероятно, не могут устроить ни одну из сторон. Несмотря на регулярные встречи, стороны не приближаются к решению фундаментальных вопросов конфликта, в частности из-за неготовности Киева идти на более серьёзные уступки.

📍 Получен очередной дедлайн: Как заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер, урегулирование украинского конфликта возможно в ближайшие 90 дней. По его словам, переговоры после встреч в Майами вышли на финальную и деликатную стадию. Одновременно дипломат предупредил, что зима будет крайне тяжелой для Украины из-за атак на ее объекты энергосистемы.

В украинском парламенте сегодня начнут готовить законы о выборах и референдумах на время войны. Как заявил первый вице-спикер Александр Корниенко, состоится первое заседание специальной рабочей группы из 60 человек. Представители ЦИК представят на нем анализ проблем, связанных с проведением голосования в условиях военного положения.

По сути, это имитация бурной деятельности. Киеву необходимо демонстрировать Дональду Трампу и его команде, что Украина — ответственная и готовая к диалогу сторона, делающая всё для мира. Проблема лишь в том, что выдвигаемое предварительное условие о двухмесячном прекращении огня для организации выборов выглядит крайне нереалистичным.

📍 Мы обречены на догадки, так как видим лишь верхушку айсберга. Теоретически, в любой момент может грянуть «шальная» новость, способная всё изменить, но уповать на чудо не стоит. Ключевой момент в том, что ни одна из сторон конфликта не признаёт публично тупиковую ситуацию, чтобы не дать Трампу повода вновь заговорить о санкциях или иных жёстких мерах. Именно это взаимное сокрытие и держит рынки в подвешенном состоянии.

📍 Из корпоративных новостей:

М.Видео запустила продажи авто с гибридными, бензиновыми и дизельными двигателями на собственном маркетплейсе.

Озон Фарма акционеры одобрили дивиденды за 3кв 2025г в размере 0,27 руб/акция (ДД 0,5%), отсечка - 12 января.

Газпромнефть увеличила на 8% поставки топлива на север России в 2025 году, показатель составил более 389 тыс. тонн.

Мечел в результате договоренностей с банками-кредиторами смог снизить нагрузку на денежный поток в 2025-2026 годах на сумму порядка 132 млрд руб.

Холдинг ЭсЭфАй закрыл сделку по продаже ЛК Европлан Альфа-Банку.

• Лидеры: Европлан $LEAS (+3,7%), Абрау-Дюрсо $ABRD (+3,6%), ФосАгро $PHOR (+3,1%), Озон $OZON (+2,6%).

• Аутсайдеры: ЭсЭфАй $SFIN (-48,3%), ЛСР $LSRG (-2,7%), Селигдар $SELG (-2%), МКБ $CBOM (-2%), СПБ Биржа $SPBE (-1,9%).

26.12.2025 - пятница

• Монополия расскажет про свой дефолт в эфире (14:00 мск)

