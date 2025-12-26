Что важнее: финал за 90 дней или тишина на 60? Стороны репетируют «правильный» ответ для Трампа
Переговорный процесс по украинскому урегулированию, судя по всему, замедлился и не приносит существенных результатов. Даже обновлённый мирный план Дональда Трампа, представленный как компромиссный с учётом мнения Украины и ЕС, не выглядит прорывом.
Эти половинчатые предложения, вероятно, не могут устроить ни одну из сторон. Несмотря на регулярные встречи, стороны не приближаются к решению фундаментальных вопросов конфликта, в частности из-за неготовности Киева идти на более серьёзные уступки.
📍 Получен очередной дедлайн: Как заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер, урегулирование украинского конфликта возможно в ближайшие 90 дней. По его словам, переговоры после встреч в Майами вышли на финальную и деликатную стадию. Одновременно дипломат предупредил, что зима будет крайне тяжелой для Украины из-за атак на ее объекты энергосистемы.
В украинском парламенте сегодня начнут готовить законы о выборах и референдумах на время войны. Как заявил первый вице-спикер Александр Корниенко, состоится первое заседание специальной рабочей группы из 60 человек. Представители ЦИК представят на нем анализ проблем, связанных с проведением голосования в условиях военного положения.
По сути, это имитация бурной деятельности. Киеву необходимо демонстрировать Дональду Трампу и его команде, что Украина — ответственная и готовая к диалогу сторона, делающая всё для мира. Проблема лишь в том, что выдвигаемое предварительное условие о двухмесячном прекращении огня для организации выборов выглядит крайне нереалистичным.
📍 Мы обречены на догадки, так как видим лишь верхушку айсберга. Теоретически, в любой момент может грянуть «шальная» новость, способная всё изменить, но уповать на чудо не стоит. Ключевой момент в том, что ни одна из сторон конфликта не признаёт публично тупиковую ситуацию, чтобы не дать Трампу повода вновь заговорить о санкциях или иных жёстких мерах. Именно это взаимное сокрытие и держит рынки в подвешенном состоянии.
📍 Из корпоративных новостей:
М.Видео запустила продажи авто с гибридными, бензиновыми и дизельными двигателями на собственном маркетплейсе.
Озон Фарма акционеры одобрили дивиденды за 3кв 2025г в размере 0,27 руб/акция (ДД 0,5%), отсечка - 12 января.
Газпромнефть увеличила на 8% поставки топлива на север России в 2025 году, показатель составил более 389 тыс. тонн.
Мечел в результате договоренностей с банками-кредиторами смог снизить нагрузку на денежный поток в 2025-2026 годах на сумму порядка 132 млрд руб.
Холдинг ЭсЭфАй закрыл сделку по продаже ЛК Европлан Альфа-Банку.
• Лидеры: Европлан $LEAS (+3,7%), Абрау-Дюрсо $ABRD (+3,6%), ФосАгро $PHOR (+3,1%), Озон $OZON (+2,6%).
• Аутсайдеры: ЭсЭфАй $SFIN (-48,3%), ЛСР $LSRG (-2,7%), Селигдар $SELG (-2%), МКБ $CBOM (-2%), СПБ Биржа $SPBE (-1,9%).
