Обзор ключевых рисков на старте торгов. К чему готовиться инвестору

Российский рынок всю прошлую неделю торговался в узком боковике, необходим мощный драйвер, чтобы заинтересовать инвестора в открытии новых позиций. Таким спусковым крючком может стать реакция Владимира Путина на черновик мирного договора между США и Украиной. От этого политического сигнала теперь зависит основная динамика. Если позитива не последует, рынку, скорее всего, не хватит сил удержаться на текущих высотах.
Динамика цен на нефть сейчас определяется противостоянием двух факторов. Установление контроля США над Венесуэлой может привести к росту предложения и снижению цен. Однако эскалация в Иране, угрожающая срывами поставок, способна оказать противоположный эффект и подтолкнуть рынок вверх. Совокупность этих рисков гарантирует повышенную волатильность.
📍 Стоит отметить, что в ситуации с Венесуэлой действия Трампа столкнулись с законодательным ограничением
Сенат США запретил ему начинать военные действия без санкции Конгресса, и хотя сам президент назвал резолюцию "неконституционной", она получила поддержку даже части республиканцев.
При этом в отношении Мексики Трамп, напротив, выразил готовность к силовым действиям против картелей, сославшись на их контроль над страной и гибель сотен тысяч американцев от наркотиков. Что касается России, то президент США надеется избежать ужесточения санкций, но не исключает такой возможности.
📍 В фокусе внимания
Госсекретарь США Марко Рубио проведёт на текущей неделе переговоры с датскими властями относительно Гренландии. Интерес Вашингтона к острову объясняется задачей укрепления позиций в Арктике и сдерживания в этом регионе России и Китая.
Старт 2026 года, на мой взгляд, не сулит позитива. Всё, что я вижу — это негативный внешний фон и жёсткие внутренние решения (НДС 22%, давление на малый бизнес), которые, гарантированно приведут к тяжёлому первому кварталу. Поэтому, несмотря на официальные прогнозы роста ВВП на уровне 1% от МВФ и аналитиков, я придерживаюсь куда более осторожной оценки и не жду ничего выше 0,5%. В этих условиях не уйти в зону рецессии будет уже относительным успехом.
В ближайшие дни собираюсь детально отчитаться по своему консервативному портфелю облигаций. Покажу динамику: какие активы добавлял, а по каким выпускам фиксировал профит, чтобы оставаться в рамках приемлемого для себя уровня риска. Всех с началом первой в этом году полноценной торговой недели.
• Лидеры: ЭсЭфАй $SFIN (+5,23%), ВСМПО-АВИСМА $VSMO (+2,05%), АФК Система $AFKS (+1,57%), Мать и дитя $MDMG (+1,57%).
• Аутсайдеры: Россети Центр $MRKC (-1,66%), Татнефть $TATN (-1,32%), РусГидро $HYDR (-0,95%), Сургутнефтегаз $SNGSP (-0,9%).
12.01.2026 — понедельник
• $OZPH Озон Фарма — закрытие реестра по дивидендам 0,27 ₽ (дивгэп).
• $LKOH Лукойл — закрытие реестра по дивидендам 397 ₽ (дивгэп).
• $ROSN Роснефть — закрытие реестра по дивидендам 11,56 ₽ (дивгэп).
