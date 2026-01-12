Обзор ключевых рисков на старте торгов. К чему готовиться инвестору

Российский рынок всю прошлую неделю торговался в узком боковике, необходим мощный драйвер, чтобы заинтересовать инвестора в открытии новых позиций. Таким спусковым крючком может стать реакция Владимира Путина на черновик мирного договора между США и Украиной. От этого политического сигнала теперь зависит основная динамика. Если позитива не последует, рынку, скорее всего, не хватит сил удержаться на текущих высотах.

Динамика цен на нефть сейчас определяется противостоянием двух факторов. Установление контроля США над Венесуэлой может привести к росту предложения и снижению цен. Однако эскалация в Иране, угрожающая срывами поставок, способна оказать противоположный эффект и подтолкнуть рынок вверх. Совокупность этих рисков гарантирует повышенную волатильность.