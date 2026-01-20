8099 ОК БСН моб
Инвестиции

Новые облигации Аэрофьюэлз 003P-01. Только для среднесрочных спекуляций?

АО «Аэрофьюэлз» — занимается заправкой воздушных судов. Входит в Группу компаний «Аэрофьюэлз», которая оказывает услуги по авиатопливообеспечению российских и иностранных авиакомпаний в РФ и на международном рынке.

Сеть Группы в России состоит из 30 ТЗК в различных аэропортах: от Пскова до Петропавловска-Камчатского. Более половины объемов заправляемого Группой керосина внутри страны приходится на региональные аэропорты.

Клиентская база насчитывает более 70 авиакомпаний, включая ведущих российских и иностранных авиаперевозчики. Предприятия группы также обслуживают государственные структуры, такие как МЧС, МВД и Авиалесоохрану.

📍 Параметры выпуска Аэрофьюэлз 003P-01

• Рейтинг эмитента: ruA «Стабильный» от Экcперт РА и А «Стабильный» от НКР

• Номинал: 1000Р

• Объем: не менее 1 млрд рублей

• Срок обращения: 2,5 года

• Купон: не выше 20,50% годовых (YTM не выше 22,13%% годовых)

• Периодичность выплат: 4 раза в год

• Амортизация: отсутствует

• Оферта: отсутствует

• Квал: не требуется

• Дата книги: 20 января

• Начало торгов: 23 января

📍 Финансовые результаты за 2024 год

• Выручка составила 67 млрд руб. (+38% к 2023 году). Основной рост обеспечили увеличение объемов заправок и рост цен на топливо.

• Чистая прибыль также увеличилась — около 7 млрд руб. в 2024 г. против ~5 млрд руб. в 2023 г., что подтверждает положительную динамику финансов.

• Продажи керосина составили 800 тыс. тонн (+15% г/г.). Рост обеспечен расширением в Сибири и на Дальнем Востоке.

• EBITDA увеличилась до 7,2 млрд руб, против 5,5 млрд в прошлом году (прирост +40%), а маржинальность повысилась на +1,7 п.п. до 10,7%.

📍 Финансовые результаты за 6 месяцев 2025 года

• Выручка: 34,6 млрд руб. (+2,8% г/г);

• EBITDA: 3,8 млрд руб. (+8,4% г/г);

• Чистая прибыль: 2 млрд руб. (-37,7% г/г).

• Соотношение долга к капиталу меньше 0,5, а соотношение Net Debt/EBITDA на уровне 1,8х по 2025 году (1,3х в 2024).

📍 Согласно отчету компании по итогам 9 месяцев 2025 года (РСБУ)

• Выручка: 2,8 млрд руб. (+6,9% г/г);

• Чистый убыток: 42,7 млн руб. (по сравнению с прибылью годом ранее);

• Долгосрочные обязательства: 7,2 млрд руб. (+135,0% за 9 месяцев);

• Краткосрочные обязательства: 2,0 млрд руб. (+60,9% за 6 месяцев);

• Чистый долг/EBITDA: 9,0;

• Покрытие процентов ICR: 1,0.

📍 В обращении находятся 5 выпусков биржевых облигаций компании

Из них выделил бы:

Аэрофьюэлз 002Р-06 $RU000A10CZC7 Доходность: 21,20%. Купон: 18,25%. Текущая купонная доходность: 18,48% на 1 год 8 месяцев

Аэрофьюэлз 002Р-05 $RU000A10C2E9 Доходность: 21,17%. Купон: 19,75%. Текущая купонная доходность: 19,64% на 1 год 5 месяцев

📍 Что готов предложить нам рынок долга

ВУШ 001P-04 $RU000A10BS76 (22,45%) А- на 2 года 4 месяца

Борец Капитал 001Р-03 $RU000A10DJ18 (18,93%) А- на 2 года 3 месяца

Полипласт АО П02-БО-13 $RU000A10DZK8 (21,37%) А на 1 год 10 месяцев

Село Зелёное Холдинг оббП02 $RU000A10DQ68 (18,54%) А на 1 год 10 месяцев

Эталон Финанс 002P-04 $RU000A10DA74 (21,83%) А- на 1 год 9 месяцев

Новые технологии 001Р-08 $RU000A10CMQ5 (19,25%) А- на 1 год 7 месяцев

Что по итогу: Новый выпуск выглядит привлекательно для вложений при доходности к погашению от 21,3%, что эквивалентно купону около 19,8%. Установка купона выше этой отметки создаст запас прочности и возможности спекулятивного апсайда.

Однако, при всей внешней привлекательности выпуска, за ней скрывается эмитент с признаками высокого риска: непрозрачная структура (отсутствие консолидированной отчетности), агрессивный рост долга и критическая зависимость от зарубежных активов, уязвимых перед санкциями.

По совокупности этих факторов, несмотря на рейтинг, кредитный профиль компании близок к сегменту ВДО. Сам эмитент это прекрасно понимает, поэтому и выходит с премиальным купоном в рынок, чтобы собрать заявку. Всех благодарю за внимание и проставленные реакции под постом.

