Новые облигации Аэрофьюэлз 003P-01. Только для среднесрочных спекуляций?

Сеть Группы в России состоит из 30 ТЗК в различных аэропортах: от Пскова до Петропавловска-Камчатского. Более половины объемов заправляемого Группой керосина внутри страны приходится на региональные аэропорты.
Клиентская база насчитывает более 70 авиакомпаний, включая ведущих российских и иностранных авиаперевозчики. Предприятия группы также обслуживают государственные структуры, такие как МЧС, МВД и Авиалесоохрану.
📍 Параметры выпуска Аэрофьюэлз 003P-01
• Рейтинг эмитента: ruA «Стабильный» от Экcперт РА и А «Стабильный» от НКР
• Номинал: 1000Р
• Объем: не менее 1 млрд рублей
• Срок обращения: 2,5 года
• Купон: не выше 20,50% годовых (YTM не выше 22,13%% годовых)
• Периодичность выплат: 4 раза в год
• Амортизация: отсутствует
• Оферта: отсутствует
• Квал: не требуется
• Дата книги: 20 января
• Начало торгов: 23 января
📍 Финансовые результаты за 2024 год
• Выручка составила 67 млрд руб. (+38% к 2023 году). Основной рост обеспечили увеличение объемов заправок и рост цен на топливо.
• Чистая прибыль также увеличилась — около 7 млрд руб. в 2024 г. против ~5 млрд руб. в 2023 г., что подтверждает положительную динамику финансов.
• Продажи керосина составили 800 тыс. тонн (+15% г/г.). Рост обеспечен расширением в Сибири и на Дальнем Востоке.
• EBITDA увеличилась до 7,2 млрд руб, против 5,5 млрд в прошлом году (прирост +40%), а маржинальность повысилась на +1,7 п.п. до 10,7%.
📍 Финансовые результаты за 6 месяцев 2025 года
• Выручка: 34,6 млрд руб. (+2,8% г/г);
• EBITDA: 3,8 млрд руб. (+8,4% г/г);
• Чистая прибыль: 2 млрд руб. (-37,7% г/г).
• Соотношение долга к капиталу меньше 0,5, а соотношение Net Debt/EBITDA на уровне 1,8х по 2025 году (1,3х в 2024).
📍 Согласно отчету компании по итогам 9 месяцев 2025 года (РСБУ)
• Выручка: 2,8 млрд руб. (+6,9% г/г);
• Чистый убыток: 42,7 млн руб. (по сравнению с прибылью годом ранее);
• Долгосрочные обязательства: 7,2 млрд руб. (+135,0% за 9 месяцев);
• Краткосрочные обязательства: 2,0 млрд руб. (+60,9% за 6 месяцев);
• Чистый долг/EBITDA: 9,0;
• Покрытие процентов ICR: 1,0.
📍 В обращении находятся 5 выпусков биржевых облигаций компании
Из них выделил бы:
• Аэрофьюэлз 002Р-06 $RU000A10CZC7 Доходность: 21,20%. Купон: 18,25%. Текущая купонная доходность: 18,48% на 1 год 8 месяцев
• Аэрофьюэлз 002Р-05 $RU000A10C2E9 Доходность: 21,17%. Купон: 19,75%. Текущая купонная доходность: 19,64% на 1 год 5 месяцев
📍 Что готов предложить нам рынок долга
• ВУШ 001P-04 $RU000A10BS76 (22,45%) А- на 2 года 4 месяца
• Борец Капитал 001Р-03 $RU000A10DJ18 (18,93%) А- на 2 года 3 месяца
• Полипласт АО П02-БО-13 $RU000A10DZK8 (21,37%) А на 1 год 10 месяцев
• Село Зелёное Холдинг оббП02 $RU000A10DQ68 (18,54%) А на 1 год 10 месяцев
• Эталон Финанс 002P-04 $RU000A10DA74 (21,83%) А- на 1 год 9 месяцев
• Новые технологии 001Р-08 $RU000A10CMQ5 (19,25%) А- на 1 год 7 месяцев
Что по итогу: Новый выпуск выглядит привлекательно для вложений при доходности к погашению от 21,3%, что эквивалентно купону около 19,8%. Установка купона выше этой отметки создаст запас прочности и возможности спекулятивного апсайда.
Однако, при всей внешней привлекательности выпуска, за ней скрывается эмитент с признаками высокого риска: непрозрачная структура (отсутствие консолидированной отчетности), агрессивный рост долга и критическая зависимость от зарубежных активов, уязвимых перед санкциями.
По совокупности этих факторов, несмотря на рейтинг, кредитный профиль компании близок к сегменту ВДО. Сам эмитент это прекрасно понимает, поэтому и выходит с премиальным купоном в рынок, чтобы собрать заявку. Всех благодарю за внимание и проставленные реакции под постом.
