Новые облигации Аэрофьюэлз 003P-01. Только для среднесрочных спекуляций?

Сеть Группы в России состоит из 30 ТЗК в различных аэропортах: от Пскова до Петропавловска-Камчатского. Более половины объемов заправляемого Группой керосина внутри страны приходится на региональные аэропорты.

Клиентская база насчитывает более 70 авиакомпаний, включая ведущих российских и иностранных авиаперевозчики. Предприятия группы также обслуживают государственные структуры, такие как МЧС, МВД и Авиалесоохрану.