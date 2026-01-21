Золото бьет рекорды, а мир — трещит по швам. К чему готовиться инвестору

Также давление на котировки оказало заявления президента Украины: об отказе от участия в Давосском форуме и призыве к США усилить давление на Россию. Кроме того, была отменена ключевая сделка — подписание в Давосе «плана процветания» Украины на $800 млрд. Всё это усилило опасения, что переговорный процесс по мирному урегулированию снова зайдёт в тупик.
📍 Американский рынок также в коррекции
Дональд Трамп побил рекорд Джо Байдена по росту госдолга за первый год у власти: 2,25 трлн против 2,1 трлн долларов. Таким образом, последние два президента последовательно обновляют этот показатель. Сейчас госдолг приближается к отметке в 40 триллионов.
В случае, если Верховный суд США признает введение президентских пошлин незаконным, государству, по словам Дональда Трампа, возможно, придется вернуть гигантскую сумму — сотни миллиардов долларов.
Однако сам президент публично выразил сомнение в практической возможности такого шага, заявив, что не понимает, как это осуществить без негативных последствий для многих граждан.
📍 Перед Евросоюзом стоит сложный выбор
Как ответить на тарифы Трампа против европейских стран из-за Гренландии. В арсенале ЕС есть несколько вариантов, включая зеркальные пошлины, перенаправление торговых потоков или продажу американских облигаций, однако любой из этих шагов рискует спровоцировать полномасштабную торговую войну.
На этом фоне драгметаллы взяли новый исторический рубеж: золото впервые пробило отметку в $4750, а серебро взлетело до $98 за унцию.
📍 Мирный трек
Переговоры США и России в Давосе получили позитивную оценку сторон. Американский посланник Уиткофф и российский представитель Дмитриев при участии Кушнера обсудили экономическое сотрудничество. Дмитриев отметил конструктивность и растущее понимание позиции России.
Подводя итоги, Дональд Трамп констатировал, что пока не удается добиться согласия Украины и России на одновременные шаги к урегулированию конфликта.
В фокусе внимания: Индекс МосБиржи откатился к прежней зоне поддержки 2735–2740, не сумев развить вчерашний рост. Вероятно, до получения сигналов из Давоса по теме урегулирования, движение индекса будет ограничено боковым диапазоном 2720–2760. Ключевым событием сегодняшнего дня должно стать выступление Дональда Трампа в Давосе.
📍 Из корпоративных новостей
Акрон $AKRN может быть включена в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО).
Новатэк $NVTK предварительные производственные показатели за 2025 год: Год к году добыча углеводородов выросла на 0,9%. Объём реализации природного газа снизился на 1,5%.
Джетленд $JETL вышел на прибыль в декабре 2025 года. На текущий год компания ставит цель достичь рентабельности по чистой прибыли 25%.
Henderson $HNFG выручка по итогам 2025 года выросла на 14,8% до 23,9 млрд руб, выручка в декабре выросла на 2,6% г/г до 2,9 млрд руб.
М.Видео $MVID оборот маркетплейса в декабре 2025 года увеличился на 37% м/м и на 83% г/г до 2,9 млрд руб, годовой оборот платформы составил 14,1 млрд руб
Сбер $SBER отчет по РПБУ за 12М 2025 года: Чистая прибыль ₽1,694 трлн (+8,4% г/г), Чистая прибыль за декабрь ₽125,9 млрд (+7,1% г/г)
• Лидеры: ЭсЭфАй $SFIN (+4,3%), Магнит $MGNT (+3,83%), Камаз $KMAZ (+2,3%), Селигдар $SELG (+2,03%).
• Аутсайдеры: Элемент $ELMT (-6,27%), Яковлев $IRKT (-2,6%), Аренадата $DATA (-2,34%), Хэдхантер $HEAD (-2,1%).
21.01.2026 — среда
• $FIXR Фикс Прайс — ВОСА по вопросу обратного сплита акций 1000:1
• Инфляция (ИПЦ) РФ (недельная) - 19:00 мск
✅️ Еще больше аналитики и полезной информации можно найти в нашем Telegram канале. Присоединяйтесь!
'Не является инвестиционной рекомендацией
Начать дискуссию