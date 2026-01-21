Золото бьет рекорды, а мир — трещит по швам. К чему готовиться инвестору

📍 Американский рынок также в коррекции

Дональд Трамп побил рекорд Джо Байдена по росту госдолга за первый год у власти: 2,25 трлн против 2,1 трлн долларов. Таким образом, последние два президента последовательно обновляют этот показатель. Сейчас госдолг приближается к отметке в 40 триллионов.

В случае, если Верховный суд США признает введение президентских пошлин незаконным, государству, по словам Дональда Трампа, возможно, придется вернуть гигантскую сумму — сотни миллиардов долларов.

Однако сам президент публично выразил сомнение в практической возможности такого шага, заявив, что не понимает, как это осуществить без негативных последствий для многих граждан.