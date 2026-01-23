Бег на месте: почему новые раунды переговоров не меняют картину? Основные моменты

Также на подобную динамику повлияли разнонаправленные геополитические новости: с одной стороны, анонс трёхсторонних переговоров в ОАЭ и позитивная оценка Трампом встречи с Зеленским, а с другой — сообщение Франции о задержании российского нефтяного танкера.

Известие о предстоящих трёхсторонних переговорах в ОАЭ сдерживает активность продавцов. Зеленский рассчитывает, что этот формат — первый в своём роде — подтолкнёт Россию к компромиссу.

Однако возможность разрешения конфликта снова вызывает сомнения, поскольку основное препятствие — территориальный спор вокруг Донбасса — до сих пор не решено. Фраза Трампа о том, что сторонам «придется это уладить», звучит скорее как констатация сложной задачи, чем как прогноз скорого успеха.

📍 Основная цель Зеленского на саммите в Давосе — заключить соглашение о восстановлении и безопасности Украины — достигнута не была. Документы так и не были подписаны. Краткая встреча с Трампом также не привела к каким-либо официальным обязательствам со стороны США.

Таким образом, украинскому лидеру не удалось достичь договорённостей с ключевыми союзниками о послевоенных планах. На фоне этого провала появилась информация о новом дипломатическом ходе: подготовке предложения об «энергетическом перемирии» для трёхсторонних переговоров с Россией.

Рубль продолжает укрепляться, причём делает это даже без прогресса в переговорах. Доллар снижается практически непрерывно с января 2025 года, вчера на рынке форекс он опустился ниже 76 рублей.