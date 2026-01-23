Бег на месте: почему новые раунды переговоров не меняют картину? Основные моменты

Также на подобную динамику повлияли разнонаправленные геополитические новости: с одной стороны, анонс трёхсторонних переговоров в ОАЭ и позитивная оценка Трампом встречи с Зеленским, а с другой — сообщение Франции о задержании российского нефтяного танкера.
Известие о предстоящих трёхсторонних переговорах в ОАЭ сдерживает активность продавцов. Зеленский рассчитывает, что этот формат — первый в своём роде — подтолкнёт Россию к компромиссу.
Однако возможность разрешения конфликта снова вызывает сомнения, поскольку основное препятствие — территориальный спор вокруг Донбасса — до сих пор не решено. Фраза Трампа о том, что сторонам «придется это уладить», звучит скорее как констатация сложной задачи, чем как прогноз скорого успеха.
📍 Основная цель Зеленского на саммите в Давосе — заключить соглашение о восстановлении и безопасности Украины — достигнута не была. Документы так и не были подписаны. Краткая встреча с Трампом также не привела к каким-либо официальным обязательствам со стороны США.
Таким образом, украинскому лидеру не удалось достичь договорённостей с ключевыми союзниками о послевоенных планах. На фоне этого провала появилась информация о новом дипломатическом ходе: подготовке предложения об «энергетическом перемирии» для трёхсторонних переговоров с Россией.
Рубль продолжает укрепляться, причём делает это даже без прогресса в переговорах. Доллар снижается практически непрерывно с января 2025 года, вчера на рынке форекс он опустился ниже 76 рублей.
📍 Вопрос с Гренландией
Ключевым пунктом в переговорах Трампа и Рютте стало не приобретение Гренландии, а обновление оборонного пакта 1951 года. Новая версия соглашения позволит США разместить на острове систему THAAD («Золотой купол»), при этом Дания сохраняет все права на свою территорию.
Также Трамп заявил, что примет "серьёзные ответные меры" против европейских стран, если они начнут распродажу казначейских облигаций США.
📍 Вероятность заключения сделки не стала выше
Главным практическим итогом вечерней встречи Путина с Уиткоффом стала договорённость о следующем раунде переговоров в ОАЭ. Несмотря на неизменность российской позиции по территориям, сторонам удалось наметить конкретные шаги, включая план по использованию замороженных активов.
Однако прорыва не произошло, поскольку ключевые препятствия — спор по территориям и нежелание России признавать Зеленского легитимным партнёром для подписания окончательного договора — остаются в силе. Это скорее предотвращает эскалацию, чем открывает путь к скорому миру.
📍 Из корпоративных новостей
СПб Биржа $SPBE объем торгов за 2025 год вырос более, чем в 30 раз г/г до 1,47 трлн руб.
АФК Система $AFKS направит средства от продажи доли в ГК "Элемент" на погашение долга корпцентра.
Сбер $SBER приобрел 41,9% ГК Элемент за 27 млрд руб, 37,6% у АФК Система и 4,3% у миноритариев.
КЛВЗ Кристалл $KLVZ операционные результаты за 2025 год: Выручка выросла на 29,17% г/г, до ₽4,759 млрд, Продажи сократились на 2,22% г/г, до 2251 тыс. дал
РусГидро $HYDR не будет выплачивать дивиденды по итогам 2025 года, средства будут направлены на модернизацию энергомощностей Дальнего Востока
МТС-банк $MBNK закрыл сделку по приобретению 99,9% акций АО "ЭКСИ-Банк".
Самолет $SMLT продала проект строительства части подмосковного жилого комплекса девелоперу Брусника.
• Лидеры: ТГК-14 $TGKN (+8,78%), ТГК-1 $TGKA (+5,75%), Юнипро $UPRO (+4,05%), Мосэнерго $MSNG (+1,54%).
• Аутсайдеры: РусГидро $HYDR (-2,42%), Новатэк $NVTK (-2,17%), ЭсЭфАй $SFIN (-1,94%), Самолет $SMLT (-1,9%).
✅️ Еще больше аналитики и полезной информации можно найти в нашем Telegram канале. Присоединяйтесь!
'Не является инвестиционной рекомендацией
Начать дискуссию