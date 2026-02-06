Почему я не покупаю акции даже после отката? К чему готовиться инвестору

На фондовом рынке наблюдается давление со стороны продавцов. Инвесторы распродают акции на фоне неопределенных перспектив разрешения конфликта. Несмотря на заявление госсекретаря США Марко Рубио о существенном прогрессе в переговорах по Украине, ключевые и самые сложные вопросы остаются нерешёнными, что поддерживает пессимизм на рынках.

Падение сырьевых товаров стало дополнительным фактором давления на российский рынок. Индекс МосБиржи просел на 1,5% до 2737 пунктов, следуя за снижением нефти (более -3%) из-за снижения иранских рисков, а драгметаллы показали коллапс (серебро -13%, платина -7%). Даже облигации не устояли: индекс ОФЗ просел на 0,2%, реагируя на инфляционные данные.

📍 Дополнительные факторы давления:

• Ситуация с санкциями продолжает ужесточаться: К ожиданиям 20-го пакета ЕС добавилось заявление главы Минфина США о готовности крупнейшего набора мер против России. Однако их введение поставлено в зависимость от хода переговоров по Украине.

• Инфляционная статистика также усилила негативный фон: Несмотря на скромный рост недельных и годовых данных, общая картина в совокупности с жёсткой риторикой ЦБ последних дней снижает вероятность смягчения денежно-кредитной политики на предстоящем заседании.

На вечерних торгах рынок отыграл часть падения на новостях о возможном продлении ДСНВ. Главным камнем преткновения для США было отсутствие в договоре ограничений для Китая, чей ядерный арсенал хоть и меньше, но быстро растёт.

📍 Итоги саммита в Абу-Даби уложились в предсказуемый шаблон: В публичном поле — лишь общие фразы о конструктивном диалоге. Единственным предметным комментарием стало заявление Уиткоффа о том, что обсуждались процедуры прекращения огня и способы его мониторинга.

Главный практический итог — анонс следующего раунда. Зеленский заявил, что новая трехсторонняя встреча (Украина, США, Россия) может состояться в ближайшее время на территории США.

📍 Каковы мои действия: Сильный уровень поддержки в 2750 пунктов вчера не удержали и прошли вниз. Теперь он автоматически становится сильной преградой на пути роста. Правда, расти сейчас не на чем. По техническому анализу, если пройдём ближайшую трендовую поддержку 2730–2735, то следующий уровень — 2700–2690. Опять же, рынок очень остро реагирует на геополитические триггеры и в любой момент может развернуться, но пока я больше ожидаю боковое движение с планомерным снижением.

По индексу увидели хороший откат, но я пока не готов покупать. Имеющиеся сильные позиции можно удерживать, а вот заходить в новые без весомой причины не хочется. Да и в следующую пятницу — решение ЦБ по ставке, которое добавляет неопределённости. Ключевое сейчас — дисциплина: не поддаваться импульсам и быть готовым к волатильности, удерживая выбранные активы.

📍 Из корпоративных новостей:

Инарктика $AQUA операционные показатели за 2025 год: Выручка снизилась на 22% г/г, до ₽24,6 млрд, Продажи во II полугодии выросли на 47% г/г в натуральном выражении и составили 13,8 тыс. тонн.

Делимобиль $DELI операционные результаты за 2025 год: Количество зарегистрированных клиентов выросло на 15% г/г, Менеджмент вынесет на СД вопрос о выкупе облигаций с рынка.

МД Медикал $MDMG МСФО Выручка за IV кв 2025 года увеличилась на 38,5% г/г и составила ₽12,58 млрд. Выручка за 2025 год выросла на 31,2% г/г и составила ₽43,45 млрд.

РусАгро $RAGR операционные результаты 2025 год: Выручка выросла на 16% г/г до 423,8 млрд руб, Выручка 4кв 2025г выросла на 11% г/г до 156,75 млрд руб.

• Лидеры: РусАгро $RAGR (+3,8%), ЭсЭфАй $SFIN (+1,4%), Ростелеком $RTKM (+1,1%).

• Аутсайдеры: ТГК-14 $TGKN (-3,4%), Норникель $GMKN (-2,9%), Полюс $PLZL (-2,8%).

06.02.2026 — пятница

• $POSI Позитив - предварительная дата публикации отгрузок за 4 квартал 2025 года.

• $DIAS Диасофт - СД по дивидендам

