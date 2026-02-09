Почему коррекция на МосБирже только набирает обороты? К чему готовиться инвестору

Настроение на российском рынке сменилось на пессимистичное после того, как переговоры по украинскому вопросу не привели к решению самых сложных проблем. Рынок акций продемонстрировал значительное снижение.

Индекс МосБиржи, преодолев ключевой уровень поддержки в 2750 пунктов, продолжил падение до 2720 пунктов и закрылся на отметке 2735, потеряв за день 1,5%. Это свело на нет весь рост последних трёх недель. Февраль для индекса начинается с негативного тренда: снижение с начала месяца уже достигло 2%.

📍 Не добавляют оптимизма и ожидания по ключевой ставке: Большинство экономистов, прогнозируют, что 13 февраля ЦБ оставит ключевую ставку без изменений — на уровне 16%. Основной аргумент — устойчивые темпы роста цен и высокие инфляционные ожидания, которые исключают смягчение в ближайшее время.

Также ожидается, что регулятор может ужесточить свой прогноз по инфляции и ставке на год из-за ещё не проявившегося в полной мере эффекта от повышения НДС. Его реальное влияние на цены станет понятно только к марту.

📍 Финансы России в январе показали серьёзный дисбаланс: дефицит бюджета достиг 1,72 трлн рублей. Главная причина — обвал нефтегазовых доходов (-50%, до 393 млрд руб.), который лишь частично удалось смягчить за счёт Фонда национального благосостояния. Рост ненефтегазовых поступлений (+4,5%, во многом из-за НДС) не смог компенсировать эту потерю.

При этом расходы остаются крайне высокими (4,08 трлн руб.), сократившись лишь на 1,4% из-за эффекта высокой базы. Минфин объясняет дефицит авансированием будущих трат и пока не планирует его увеличивать, считая ситуацию управляемой.

📍 20-й пакет санкций ЕС наносит удар по ключевым секторам российской экономики: Он вводит полный запрет на морские перевозки российской нефти, блокирует 43 танкера и расширяет финансовую изоляцию, включая в чёрный список 20 региональных банков.

Также ограничивается торговля: ЕС прекратит поставки в Россию товаров на €360 млн и откажется от закупок российских металлов и редкоземельных элементов на €570 млн. Дополнительно вводится запрет на экспорт высокотехнологичной продукции в третьи страны, подозреваемые в реэкспорте в РФ.

📍 Зеленский раскрыл американский сценарий: США хотят завершить войну до лета и готовы давить на Киев и Москву для этого. В качестве шагов предлагают энергетическое перемирие и прямые переговоры в Майами уже через неделю.

При этом украинская разведка сообщает о фантастических $12 трлн в потенциальных сделках между Москвой и Вашингтоном. На вопрос о Донбассе Зеленский ответил коротко: прекращение огня только по принципу «где стоим, там и стоим».

Без появления сильных позитивных драйверов индекс МосБиржи, вероятно, продолжит снижение. Ближайшая цель — уровень 2700 пунктов, а ключевой поддержкой станет минимум года в районе 2674 пунктов. Любые попытки отыграть падение заранее, без реальных улучшений, приведут к ещё более глубоким потерям. Текущая стратегия — сохранять выжидательную позицию.

📍 Из корпоративных новостей:

ВИ.ру $VSEH РСБУ 2025г: Выручка ₽1,58 млрд (рост в 26 раз г/г), Прибыль ₽1,5 млрд против убытка ₽0,68 млрд годом ранее.

КАМАЗ $KMAZ РСБУ 2025 год: Выручка ₽315,2 млрд (-2,5% г/г), Убыток ₽37,03 млрд против убытка ₽3,35 млрд годом ранее.

Диасофт $DIAS СД рекомендовал дивиденды за прошлые периоды в размере 102 руб/акция (ДД 5,8%), ВОСА - 12 марта, отсечка - 23 марта.

• Лидеры: ЮГК $UGLD (+4,28%), Магнит $MGNT (+2,63%), Норникель $GMKN (+2,3%), Сургутнефтегаз $SNGSP (+1,84%).

• Аутсайдеры: Самолет $SMLT (-4%), ЭсЭфАй $SFIN (-3,97%), РусАгро $RAGR (-3,77%), Ростелеком $RTKM (-3,5%).

09.02.2026 — понедельник

• $LENT Лента - операционные результаты за 4 кв. и 12 мес. 2025 года.

• $SMLT Самолёт - звонок с аналитиками по последним новостям и планам.

• $ETLN Эталон - СД определит цену допэмиссии также последний день приёма заявок для участия в SPO.

